«Генк» — «Остенде»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1627461657

вчера, 11:40

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч второго тура чемпионата Бельгии «Генк» — «Остенде», который состоится 30 июля 2021 года.

«Генк»

В стартовом туре нового сезона чемпионата Бельгии «Генк» не смог победить в гостях «Стандард». Обменявшись голами, команды разделили очки и сыграли вничью 1:1.

В новой кампании «Генк» также проиграл «Брюгге» (2:3) в противостоянии за Суперкубок Бельгии (2:3), а в прошлом розыгрыше лиги команда пришла к финишу на втором месте, завоевав серебряные медали. Отметим, что в домашних играх чемпионата «Генк» не уступал на протяжении шести матчей – четыре победы и две ничьи.

«Остенде»

Для «Остенде» новый розыгрыш Высшей лиги начинался с домашнего противостояния с «Шарлеруа». В нем команда пропустила три безответных гола и вполне заслуженно проиграла (0:3).

По итогам прошлого сезона бельгийского чемпионата «Остенде» занял третье место в квартете Лиги Конференций, показав в шести турах такие результаты: две победы, одна ничья и три поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Генк» — 1.628

Ничья – 3.740

Победит «Остенде» — 6.170

Статистика

«Генк» побеждал «Остенде» в 2 из 3 прошлых домашних матчах

«Генк» забивал минимум 3 гола в 3 из 4 предыдущих поединках лиги на своем поле

«Остенде» проигрывал в 2 из 3 прошлых гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Генка» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.629. «Остенде» сложно начал новый сезон, показав провальную игру в защите, а «Генк» сейчас заметно превосходит соперника в классе, успешно выступая дома.