«Крылья Советов» – «Спартак»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак», который состоится 30 июля 2021 года

«Крылья Советов»

Самарский коллектив не смог стартовать в РПЛ с победы, хотя показал достаточно качественную игру. Команда только вернулась в сильнейший чемпионат России и ей нужно время на адаптацию, но набирать очки необходимо уже сейчас. Матчи против «Спартака» всегда отличались повышенным накалом эмоций, поэтому всех болельщиков ждет невероятно интересный поединок.

25 июля «Крылья Советов» уступили на своем поле «Ахмату» (1:2), а 18 числа проиграли в товарищеском матче «Уралу» (0:1).

«Спартак»

От «народной» команды все ожидали не такого старта, каким стал результат первого матча. После отличного межсезонного периода, коллектив Руи Витории не смогли добыть победу в первом матче сезона. Теперь клубу предстоит сразиться на выезде с новичком РПЛ и эксперты с болельщиками ждут только победы.

24 июля «Спартак» уступил на выезде «Рубину» (0:1) в чемпионате, а 18 числа разгромили «Химки» в товарищеском матче (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победят «Крылья Советов» – 5.49

Ничья – 3.64

Победит «Спартак» – 1.746

Статистика

«Крылья Советов» проиграли последние три матча (включая товарищеские поединки)

«Спартак» выиграл шесть из последних десяти матчей во всех турнирах

«Крылья Советов» проиграли пять последних матчей московскому клубу

Девять из десяти последних поединков встреч «Спартака» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. Неудача в Казани, скорее рассматривается как исключение для «Спартака». Команда хорошо готова к сезону и постарается реабилитироваться уже в следующем своем матче.