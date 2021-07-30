Окрылённые. В Самаре заявляли о себе рекордсмен сборной России, многократные чемпионы и «Пушка страшная»

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вчера, 15:03

«Крылья Советов» — трамплин для талантов.

В ожидании матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» есть повод поговорить о ярких футболистах, чья карьера получила решающее ускорение в Самаре. Один из таких сегодня сыграет против волжан: форвард «Спартака» многим обязан «Крылышкам», пусть сегодня он и по другую сторону баррикад.

Нынешний состав волжан богат на таланты, многие из которых в течение пары лет получат шанс проявить себя в ведущих российских клубах. Большие приключения Ломаева, Пиняева, Зиньковского, Сергеева и их одноклубников впереди, а сегодня на «Соккер.ру» поговорим о самых известных футболистах, важной вехой в карьере которых были выступления за «Крылья Советов».

Вратарь

Суперзвездного вратаря «Крылышки» пока не выпустили, так что в обозримом будущем эту позицию может занять Иван Ломаев, тем более к нему уже присматриваются топ-клубы РПЛ . А пока вспомним Алексея Полякова, который не сумел заиграть в «Локомотиве» с первой попытки, но после успешного отрезка в Самаре вернулся в Москву и в сезоне-2006 даже был первым номером «железнодорожников», выиграв конкуренцию у Элдина Якуповича и Сергея Рыжикова.

Защитники

Анюков для «Крылышек» — родня, ведь Александр родился в Самаре и является воспитанником местного футбола. В 17 лет стал попадать в заявку в первой команды, поучаствовал в завоевании «бронзы» 2004 года, за сборную России впервые сыграл, будучи футболистом «Крыльев Советов». Потом в карьере Анюкова был «Зенит», пять чемпионств, Кубок и Суперкубок УЕФА , но в конце карьеры он еще сыграл за команду из родного города. Анюков принял участие в 20 сезонах РПЛ , повторив рекорд Дмитрия Лоськова.

Первые сезоны в РПЛ Колодин провел в составе «Уралана», но с элистинцами сражался за выживание и, в конце концов, вылетел, а вот «Крылышкам» сходу помог запрыгнуть на третью строчку в турнирной таблице и стал известен на всю страну. Не заставил себя ждать и вызов в сборную России, а потом случился переход в «Динамо» и еще одна «бронза» — на Евро-2008, где за Колодиным закрепилось прозвище «Пушка страшная». И это еще травмы помешали реализовать весь свой потенциал.

Зато Игнашевич выжал себя без остатка. Воспитанника московских академий долго недооценивали, прорывным для Сергея стал сезон 2000 года в составе «Крыльев Советов», после чего он уехал в «Локомотив» за Кубком России и скорым чемпионством. Всего за карьеру Игнашевич выиграл 21 трофей с «Локо» и ЦСКА , в том числе Кубок УЕФА в составе «армейцев», защитник причастен к «бронзе» сборной России на Евро-2008 и выходу в четвертьфинал на домашнем ЧМ -2018. Большая карьера большого футболиста началась в Самаре.

Воспитанник Академии «Зенита» не получил шанса в Санкт-Петербурге и укатил за игровой практикой в Самару, где сходу сумел себя проявить. Вскоре Петров перебрался в развивающийся «Краснодар», которому верно служит уже больше восьми лет. В составе «быков» Сергей трижды становился бронзовым призером РПЛ , приобрел богатый опыт в еврокубках (47 раз выходил на поле в Лиге Европы и Лиге чемпионов), есть у защитника матчи и результативные действия в футболке сборной России.

Полузащитники

У Цаллагова почти 200 матчей за «Крылья Советов», играл за волжан в РПЛ , ФНЛ и снова в РПЛ . В конце концов, Ибрагим получил приглашение из «Зенита», и хотя не сумел заиграть в составе «сине-бело-голубых», вскоре оказался в «Сочи». Со своим нынешним клубом Цаллагов занял 5-е место в прошлом сезоне и успешно стартовал в еврокубках.

В одну команду попадают футболисты разных эпох, связанные успешной игрой за «Крылья Советов». Булатов играл в Самаре еще в прошлом веке, опорный полузащитник провел три добротных сезона в «Крылышках», после чего уехал в Москву — сначала в «Торпедо», а через год оказался у Романцева в чемпионском «Спартаке». Выиграл еще три титула, сыграл в Лиге чемпионов и дебютировал в сборной России. Работоспособный футболист высоко взлетел, прыгнув на волжский трамплин.

Поиграл в ФНЛ за «Нефтехимик» и КАМАЗ , а карьеру на высшем уровне начал в «Крылышках», где хватило одного успешного сезона, чтобы привлечь внимание «Локомотива». Следующие 11 лет карьеры Игнатьева прошли между «Локо» и краснодарскими клубами, Влад стал чемпионом и выиграл три Кубка России, а недавно вернулся в родной Татарстан, где теперь играет за «Рубин».

Уроженец Тольятти в раннем возрасте привлек внимание главного клуба Самарской области, Харлачев играл за «Крылья Советов» еще в самом первом чемпионате России 1992 года, ему тогда было 18 лет. Двух сезонов в Самаре хватило, чтобы привлечь внимание «Локомотива», с которым Харлачев за 7 лет выиграл четыре Кубка России, а также несколько комплектов «серебра» и «бронзы» чемпионата России. Сыграл за сборную, забивал победный гол в ворота «Баварии» в Мюнхене, неоднократно входил в списки 33-х лучших футболистов.

Уроженец Днепра до переезда в Самару безуспешно играл за украинские клубы, но в «Крылышках» зажег так ярко, что на пике карьеры уехал в лиссабонскую «Бенфику». Во многом благодаря успехам на берегах Волги выбрал сборную России (звали Андрея и в сборную Украины), в составе национальной команды сыграл 28 матчей и забил 6 голов.

Нападающий

Александр Соболев

В атаке не нуждающийся в представлениях Соболев, который уже пару лет на виду. По ходу сезона-2019/20 форвард сменил «Крылья Советов» на «Спартак», за который забил уже 18 голов в 38 матчах. Сегодня Соболев попытается улучшить личную статистику в Самаре, где запустил своей голевой конвейер. При Черчесове сыграл 8 матчей за сборную России и забил 3 гола, наверняка рассчитывает выиграть конкуренцию у Дзюбы при Карпине. Для этого, как минимум, нужно результативно сыграть за «Спартак» в ближайший месяц.