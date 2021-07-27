Зобнин не вышел из режима Евро, Карпин забыл о козырях «Динамо». Антисборная 1-го тура РПЛ

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вчера, 15:23

Кто еще плохо подготовился к старту чемпионата?

Вратарь

Николай Заболотный («Сочи»)

В первом туре были вратари, пропустившие по 3 мяча, но их не в чем обвинить, да и вообще уверенной и красивой работы голкиперов на старте РПЛ было достаточно, а вот Николай Заболотный из «Сочи» не выглядел апологетом надежности. Была грубая ошибка на выходе, в результате которой игрок «Нижнего Новгорода» должен был переправлять мяч в пустые ворота, но на секунду замер и упустил момент. А в эпизоде с пропущенным голом замер уже Заболотный: вроде бы верно сократил угол обстрела, порвав дистанцию с форвардом, но не среагировал на слабый удар. Вместо своевременного прыжка побежал за мячом, который закатился в ворота.

Защитники

Мехди Зеффан («Крылья Советов»)

Главная причина неудачи волжан в матче с «Ахматом» в том, что у команды Игоря Осинькина действовало только одно крыло из двух: слева Зиньковский постоянно нагнетал давление и создавал остроту, а вот правый фланг был выключен. Зеффан и Липовой действовали как будто в отрыве от команды, у алжирского защитника нет отборов и прорывов по флангу, передачи в основном ближнему партнеру. Не совсем удивительно, что на финальный штурм «Крылышки» Зеффана не позвали, он был заменен в концовке.

Артем Сокол («Арсенал»)

Ключевым эпизодом матча «Локомотив» — «Арсенал» стало удаление Артема Сокола на 79-й минуте. В равных составах туляки выигрывали у «железнодорожников», но в меньшинстве пропустили три мяча в концовке и капитулировали. И пусть бы фолы центрального защитника были производственной необходимостью, но ведь Сокол получил оба предупреждения в агрессивном отборе, выбегая из линии обороны. Роковое нарушение совершил вообще в центральном круге, когда уже «висел» на желтой карточке. Не самый умный поступок.

Деннис Хаджикадунич («Ростов»)

Каждая контратака «Динамо» становилась для Хаджикадунича сюрпризом, и хотя босниец умеет быстро бежать, так же быстро думать в игре первого тура у него не получалось. Беспечно упустил Себастьяна Шиманьски в эпизоде с голом Захаряна, потом еще несколько раз в похожих ситуациях своей нерасторопностью создавал для динамовцев «карманы». Да и когда забивал Тюкавин, застыл истуканом вместе с партнерами.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Привычнее встречать Дугласа Сантоса в символических сборных «Соккер.ру», тем сильнее удивила игра одного из самых классных легионеров РПЛ против «Химок». Бразилец пытался делать все, что делает обычно, но получалось у него через два раза на третий — очень много ошибок. Скорее всего, элементарно не успел набрать форму, будет прибавлять по ходу сезона.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Должен прибавить и Зобнин, ведь его лучшая версия нужна и «Спартаку» в еврокубках, и сборной России в отборе ЧМ -2022. В матче с «Рубином» Роман продолжил играть так, как играл на неудачном Евро-2020 — много беготни, мало смысла. Руй Витория должен привести россиянина в чувство и выдать ему четкие инструкции. Зобнин — качественный футболист, но очень зависимый от плана на игру и поставленных задач.

Данила Сухомлинов («Ростов»)

Проблемы у «Ростова» начинались не в защите, а в средней линии, которую «Динамо» тоже очень легко проскакивало. Валерий Карпин доверил место в стартовом составе 18-летнему Даниле Сухомлинову, но игра показала, что парень пока не вполне готов к уровню РПЛ . Да, у юного хавбека есть сильные качества — цепкий и неуступчивый, если встречается с оппонентами лицом к лицу, вот только Данила пришел не на все назначенные встречи из-за регулярных потерь позиции, а на мяче был совсем неубедителен, что подтверждают 50% брака в передачах.

Квинси Промес («Спартак»)

Возможно, тоже отголосок Евро. Квинси, как и другие лидеры «Спартака», долго возвращался в расположение клуба из национальной команды. Персональная неготовность и непонимание новых командных механизмов мешает не только Промесу, но и Зобнину, Ларссону, Соболеву, а Крал пока даже в старт не попадает. Вот только голландец и в конце прошлого сезона был в странном состоянии, не становится ли такая «разобранность» обычным состоянием Квинси?

Нападающие

Эрик Бикфалви («Урал»)

Мог и должен был пускать матч против «Краснодара» по другому сценарию, но в концовке первого тайма упустил роскошный шанс, стыдно пробив с пенальти — слабо и по центру. Это ошибка бьющего и результативная ошибка лидера «Урала», который и впоследствии не сумел исправиться: все остальные удары Эрика шли мимо ворот.

Николай Комличенко («Ростов»)

Наверняка проблем с мотивацией у Николая не было, ведь первый официальный матч за «Ростов» он проводил против «Динамо», которое сдало его в аренду. И что из этого вышло? Даже не скажешь, что Комличенко «много и полезно перемещался» и выиграл миллиард единоборств. Победы в воздухе были, но за счет антропометрических данных, а так имеем дело со статичным форвардом, который не нанес ни одного точного удара за 90 минут.

Артем Дзюба («Зенит»)

Уже пора привыкнуть, что Дзюба тяжело входит в сезон, а тут еще разочаровывающий Евро за плечами. Да и моложе Артем не становится. Против «Химок» сыграл очень слабо — 1 удар по воротам и 37% точных передач. Побеждать «Зенит» начал после замены Дзюбы, с капитаном на поле 70 минут играли с «Химками» 1:1, спасли петербуржцев вышедшие по ходу второго тайма Ерохин и Сутормин. В таком состоянии Артем больше мешает, чем помогает.

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)