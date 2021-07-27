Зобнин не вышел из режима Евро, Карпин забыл о козырях «Динамо». Антисборная 1-го тура РПЛ

Кто еще плохо подготовился к старту чемпионата?
Вратарь
Николай Заболотный («Сочи»)
В первом туре были вратари, пропустившие по 3 мяча, но их не в чем обвинить, да и вообще уверенной и красивой работы голкиперов на старте РПЛ было достаточно, а вот Николай Заболотный из «Сочи» не выглядел апологетом надежности. Была грубая ошибка на выходе, в результате которой игрок «Нижнего Новгорода» должен был переправлять мяч в пустые ворота, но на секунду замер и упустил момент. А в эпизоде с пропущенным голом замер уже Заболотный: вроде бы верно сократил угол обстрела, порвав дистанцию с форвардом, но не среагировал на слабый удар. Вместо своевременного прыжка побежал за мячом, который закатился в ворота.
Защитники
Мехди Зеффан («Крылья Советов»)
Главная причина неудачи волжан в матче с «Ахматом» в том, что у команды Игоря Осинькина действовало только одно крыло из двух: слева Зиньковский постоянно нагнетал давление и создавал остроту, а вот правый фланг был выключен. Зеффан и Липовой действовали как будто в отрыве от команды, у алжирского защитника нет отборов и прорывов по флангу, передачи в основном ближнему партнеру. Не совсем удивительно, что на финальный штурм «Крылышки» Зеффана не позвали, он был заменен в концовке.
Артем Сокол («Арсенал»)
Ключевым эпизодом матча «Локомотив» — «Арсенал» стало удаление Артема Сокола на 79-й минуте. В равных составах туляки выигрывали у «железнодорожников», но в меньшинстве пропустили три мяча в концовке и капитулировали. И пусть бы фолы центрального защитника были производственной необходимостью, но ведь Сокол получил оба предупреждения в агрессивном отборе, выбегая из линии обороны. Роковое нарушение совершил вообще в центральном круге, когда уже «висел» на желтой карточке. Не самый умный поступок.
Деннис Хаджикадунич («Ростов»)
Каждая контратака «Динамо» становилась для Хаджикадунича сюрпризом, и хотя босниец умеет быстро бежать, так же быстро думать в игре первого тура у него не получалось. Беспечно упустил Себастьяна Шиманьски в эпизоде с голом Захаряна, потом еще несколько раз в похожих ситуациях своей нерасторопностью создавал для динамовцев «карманы». Да и когда забивал Тюкавин, застыл истуканом вместе с партнерами.
Дуглас Сантос («Зенит»)
Привычнее встречать Дугласа Сантоса в символических сборных «Соккер.ру», тем сильнее удивила игра одного из самых классных легионеров РПЛ против «Химок». Бразилец пытался делать все, что делает обычно, но получалось у него через два раза на третий — очень много ошибок. Скорее всего, элементарно не успел набрать форму, будет прибавлять по ходу сезона.
Полузащитники
Роман Зобнин («Спартак»)
Должен прибавить и Зобнин, ведь его лучшая версия нужна и «Спартаку» в еврокубках, и сборной России в отборе ЧМ-2022. В матче с «Рубином» Роман продолжил играть так, как играл на неудачном Евро-2020 — много беготни, мало смысла. Руй Витория должен привести россиянина в чувство и выдать ему четкие инструкции. Зобнин — качественный футболист, но очень зависимый от плана на игру и поставленных задач.
Данила Сухомлинов («Ростов»)
Проблемы у «Ростова» начинались не в защите, а в средней линии, которую «Динамо» тоже очень легко проскакивало. Валерий Карпин доверил место в стартовом составе 18-летнему Даниле Сухомлинову, но игра показала, что парень пока не вполне готов к уровню РПЛ. Да, у юного хавбека есть сильные качества — цепкий и неуступчивый, если встречается с оппонентами лицом к лицу, вот только Данила пришел не на все назначенные встречи из-за регулярных потерь позиции, а на мяче был совсем неубедителен, что подтверждают 50% брака в передачах.
Квинси Промес («Спартак»)
Возможно, тоже отголосок Евро. Квинси, как и другие лидеры «Спартака», долго возвращался в расположение клуба из национальной команды. Персональная неготовность и непонимание новых командных механизмов мешает не только Промесу, но и Зобнину, Ларссону, Соболеву, а Крал пока даже в старт не попадает. Вот только голландец и в конце прошлого сезона был в странном состоянии, не становится ли такая «разобранность» обычным состоянием Квинси?
Нападающие
Эрик Бикфалви («Урал»)
Мог и должен был пускать матч против «Краснодара» по другому сценарию, но в концовке первого тайма упустил роскошный шанс, стыдно пробив с пенальти — слабо и по центру. Это ошибка бьющего и результативная ошибка лидера «Урала», который и впоследствии не сумел исправиться: все остальные удары Эрика шли мимо ворот.
Николай Комличенко («Ростов»)
Наверняка проблем с мотивацией у Николая не было, ведь первый официальный матч за «Ростов» он проводил против «Динамо», которое сдало его в аренду. И что из этого вышло? Даже не скажешь, что Комличенко «много и полезно перемещался» и выиграл миллиард единоборств. Победы в воздухе были, но за счет антропометрических данных, а так имеем дело со статичным форвардом, который не нанес ни одного точного удара за 90 минут.
Артем Дзюба («Зенит»)
Уже пора привыкнуть, что Дзюба тяжело входит в сезон, а тут еще разочаровывающий Евро за плечами. Да и моложе Артем не становится. Против «Химок» сыграл очень слабо — 1 удар по воротам и 37% точных передач. Побеждать «Зенит» начал после замены Дзюбы, с капитаном на поле 70 минут играли с «Химками» 1:1, спасли петербуржцев вышедшие по ходу второго тайма Ерохин и Сутормин. В таком состоянии Артем больше мешает, чем помогает.
Тренер
Валерий Карпин («Ростов»)
Новоиспеченный тренер сборной России заверяет, что совмещение постов на короткой дистанции никому не навредит, однако сложилось впечатление, что «Ростов» уже пострадал от большого поворота в карьере своего тренера. Раз о контракте с РФС объявили за считанные минуты до стартового свистка, значит, консультации о работе в сборной России шли до последнего и отвлекали Карпина от подготовки к матчу с «Динамо». И «Ростов» действительно не выглядел готовым к игре с «бело-голубыми», хотя команда Сандро Шварца играла в стиле, известном еще по концовке прошлого сезона.
Как за земляка всегда рад его успехам. Особенно радовался как он играл в чемпионский год и на ЧМ 2018. Но после ЧМ его как подменили, это бледная тень озорного Зобнина с горящими глазами.
Не исключаю такого момента после ЧМ, что он хотел уехать в ТОП чемпионат, но что то не срослось и это его надломило.
Роман давай оживай скоро решающие матчи отбора на ЧМ 2022.
Как за земляка всегда рад его успехам. Особенно радовался как он играл в чемпионский год и на ЧМ 2018. Но после ЧМ его как подменили, это бледная тень озорного Зобнина с горящими глазами.
Не исключаю такого момента после ЧМ, что он хотел уехать в ТОП чемпионат, но что то не срослось и это его надломило.
Роман давай оживай скоро решающие матчи отбора на ЧМ 2022.