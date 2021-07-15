РФС утвердил список лучших футболистов минувшего сезона

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2020/2021 и представил символическую сборную.
🧤 Юрий Дюпин(«Рубин»)
🧤 Илья Лантратов («Химки»)
🧤 Игорь Акинфеев (ЦСКА)
⚽️ Марио Фернандес (ЦСКА)
⚽️ Вячеслав Караваев («Зенит»)
⚽️ Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)
⚽️ Ведран Чорлука («Локомотив»)
⚽️ Деян Ловрен («Зенит»)
⚽️ Самуэль Жиго («Спартак»)
⚽️ Ярослав Ракицкий («Зенит»)
⚽️ Георгий Джикия («Спартак»)
⚽️ Эрнандес Пабло («Локомотив»)
⚽️ Дуглас Сантос («Зенит»)
⚽️ Илья Самошников («Рубин»)
⚽️ Лукас Айртон («Спартак»)
⚽️ Денис Макаров («Рубин»)
⚽️ Малком («Зенит»)
⚽️ Вандерсон («Краснодар»)
⚽️ Кристиан Нобоа («Сочи»)
⚽️ Вильмар Бариос («Зенит»)
⚽️ Вендел («Зенит»)
⚽️ Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
⚽️ Никола Влашич (ЦСКА)
⚽️ Магомед Оздоев («Зенит»)
⚽️ Хвича Кварацхелия («Рубин»)
⚽️ Даниил Лесовой («Динамо»)
⚽️ Чидера Эджуке (ЦСКА)
⚽️ Артём Дзюба («Зенит»)
⚽️ Джордже Деспотович («Рубин»)
⚽️ Александр Соболев («Спартак»)
⚽️ Сердар Азмун («Зенит»)
⚽️ Джордан Ларссон («Спартак»)
⚽️ Фёдор Смолов («Локомотив»)
Накануне стало известно, кому достанется приз Лучшему молодому игроку года в РПЛ.
Это приговор товарищи((
Это приговор товарищи((
РФСники делают вид что работают на улучшением футбола....
Игроки делают вид что играют в футбол....
Мы делаем вид что футбол у нас есть...
Все счастливы...
РФСники делают вид что работают на улучшением футбола....
Игроки делают вид что играют в футбол....
Мы делаем вид что футбол у нас есть...
Все счастливы...
1. Artem Dzyuba 6.93
2. Daler Kuzyaev 6.90
3. Matvey Safonov 6.84
4. Aleksey Miranchuk 6.74
5. Igor Diveev 6.68
......
Потом почитай интервью тренеров на Евро - тренер Дании перед матчем назвал Головина и Дзюбу лучшими игроками в сборной.
А потом уже иди в свой клуб дзюбоненавистников и там проводи совещание)
1. Artem Dzyuba 6.93
2. Daler Kuzyaev 6.90
3. Matvey Safonov 6.84
4. Aleksey Miranchuk 6.74
5. Igor Diveev 6.68
......
Потом почитай интервью тренеров на Евро - тренер Дании перед матчем назвал Головина и Дзюбу лучшими игроками в сборной.
А потом уже иди в свой клуб дзюбоненавистников и там проводи совещание)