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РФС утвердил список лучших футболистов минувшего сезона

15 июля 2021, 12:58

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2020/2021 и представил символическую сборную.

РФС утвердил список лучших футболистов минувшего сезона

🧤 Юрий Дюпин(«Рубин»)
🧤 Илья Лантратов («Химки»)
🧤 Игорь Акинфеев (ЦСКА)

⚽️ Марио Фернандес (ЦСКА)
⚽️ Вячеслав Караваев («Зенит»)
⚽️ Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)
⚽️ Ведран Чорлука («Локомотив»)
⚽️ Деян Ловрен («Зенит»)
⚽️ Самуэль Жиго («Спартак»)
⚽️ Ярослав Ракицкий («Зенит»)
⚽️ Георгий Джикия («Спартак»)
⚽️ Эрнандес Пабло («Локомотив»)
⚽️ Дуглас Сантос («Зенит»)
⚽️ Илья Самошников («Рубин»)
⚽️ Лукас Айртон («Спартак»)

⚽️ Денис Макаров («Рубин»)
⚽️ Малком («Зенит»)
⚽️ Вандерсон («Краснодар»)
⚽️ Кристиан Нобоа («Сочи»)
⚽️ Вильмар Бариос («Зенит»)
⚽️ Вендел («Зенит»)
⚽️ Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
⚽️ Никола Влашич (ЦСКА)
⚽️ Магомед Оздоев («Зенит»)
⚽️ Хвича Кварацхелия («Рубин»)
⚽️ Даниил Лесовой («Динамо»)
⚽️ Чидера Эджуке (ЦСКА)

⚽️ Артём Дзюба («Зенит»)
⚽️ Джордже Деспотович («Рубин»)
⚽️ Александр Соболев («Спартак»)
⚽️ Сердар Азмун («Зенит»)
⚽️ Джордан Ларссон («Спартак»)
⚽️ Фёдор Смолов («Локомотив»)

Накануне стало известно, кому достанется приз Лучшему молодому игроку года в РПЛ.

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Все комментарии
Рулон Обоев
Рулон Обоев
15 июля в 23:42
Огласите, весь список пожалуйста!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
15 июля в 22:26
Что то мне фотка свадебную церемонию напомнила!)
kts99
kts99
15 июля в 20:40
Бред
zsb1961
zsb1961
15 июля в 19:20
Не совсем согласен.
Аксинья
Аксинья ответ нечитайло (раскрыть)
15 июля в 19:18
Лучший менеджер - Дюков))
Обезжиренный
Обезжиренный
15 июля в 18:50
Страшно подумать что было бы, если исполком не утвердил бы список
Шуnя771
Шуnя771 ответ номер 12 (раскрыть)
15 июля в 18:32, ред.
Убедили вы меня)
sv_1969
sv_1969
15 июля в 18:23
На фото красуется рожа Буратино , олицетворяющая всё то "хорошее" , которое происходит в нашем футболе!
Это приговор товарищи((
Ислам0926
Ислам0926
15 июля в 16:53
Такое ощушение что список составляли за коньячком Миллер и Федун а Зарема подсказывала чтоб не спалится
dok66
dok66
15 июля в 16:25
По каким же критериям этот список формировался ? Не понятно , но интересно
armeec_
armeec_ ответ particular (раскрыть)
15 июля в 15:55
Ну, а как? если это лучшие в Лиге которая на дне )) с чего то надо выбирать)) и даже в этом карты спутали ))
armeec_
armeec_ ответ номер 12 (раскрыть)
15 июля в 15:51
Можно даже более сказать, если бы Набоа не сломался и отыграл так как играл, его лучшим игроком сезона можно было смело назвать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 15:48
Выбирать лучших из "20 игр в еврокубках - 0 побед" и "повелителей 4-х мест в группе на Евро " - смех смешной....))

РФСники делают вид что работают на улучшением футбола....
Игроки делают вид что играют в футбол....
Мы делаем вид что футбол у нас есть...

Все счастливы...
particular
particular
15 июля в 15:43
Лучших - вагон, а клубы и Сборная на дне... Может, не на столько они хороши...
armeec_
armeec_
15 июля в 15:33
Малком в номинации ))))
номер 12
номер 12 ответ Константин Белых (раскрыть)
15 июля в 15:25
Ты еще скажи, что Нобоа хуже вашего косячника. Сколько смотрел матчей, ни одного толкового действия. Ну а Кристиан создавал очень много моментов для своей команды и забил немало голов (несмотря на возраст)
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 15:23
нужно было отменить сей фарс))))))у нас нет лучших))))))))
номер 12
номер 12 ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 июля в 15:22
Смолов был максимально полезен весной, Дзюба лучший бомбардир. Ну а Оздоев здесь действительно лишний
номер 12
номер 12 ответ d_fincher (раскрыть)
15 июля в 15:22
Так у вас из заметных игроков были только Ларссон и Соболев. Логично, что они и присутствуют в списке. Не менее логично и то, что они не на первых позициях, так как забили меньше Азмуна и Дзюбы
Василий 50
Василий 50
15 июля в 15:21
Список как список...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 14:53
Когда посмотришь на список лучших, начинаешь понимать в какой глубокой яме оказался российский футбол.
YVG
YVG
15 июля в 14:03
Странно почему нет в списке Чалова и Васина.
протон1
протон1
15 июля в 13:59
лучшие игроки думаю это болельщики сборной россии. игроков других не было. учитывая результаты на евро. болельщики которые надеялись переживали . да и нервничали вот они лучшие. я не буду смотреть на клубный чемпонат россии. в силу определенных причин .. лучше чемпионат англии смотреть. челси и всё. вот когда начнут играть свои тогда посмотрим. всем удачи!!!
mat73
mat73
15 июля в 13:51
Дзюба, Дзюбы, Дзюбе, Дзюбу, Дзюбой, о Дзюбе...... По нашим СМИ, и конкретно в Соккере можно изучать правила Падежей в Русском языке !!
Стасодзюб
Стасодзюб
15 июля в 13:43
Надо было весь состав зенита газпрому ставить)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Константин Белых (раскрыть)
15 июля в 13:42
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 июля в 13:41
    Оздоев, Дзюба, Смолов...???
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    15 июля в 13:40, ред.
    Муть какая-то этот список.....
    Константин Белых
    Константин Белых ответ d_fincher (раскрыть)
    15 июля в 13:37, ред.
    Так и такое чувство что и новости про Дзюбу они пишут-лучший на Евро по игре сверху. Лучший по попаданию в оффсайд. Лучший по мнению каких то россиян.. Непонятно только каких.. И все чтобы поправить имидж нашего героя нации))) И конечно же Макаров на три головы выше Мозеса))). А Нобоа на порядок лучше Крала..
    d_fincher
    d_fincher
    15 июля в 13:31
    Правильно. Вторая команда сезона не имеет в своем составе ни одного классного игрока, а шестая - да. Всё логично. Газпромский РФС.
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