РФС утвердил список лучших футболистов минувшего сезона

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15 июля 2021, 12:58

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2020/2021 и представил символическую сборную.

🧤 Юрий Дюпин(«Рубин»)

🧤 Илья Лантратов («Химки»)

🧤 Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) ⚽️ Марио Фернандес ( ЦСКА )

⚽️ Вячеслав Караваев («Зенит»)

⚽️ Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)

⚽️ Ведран Чорлука («Локомотив»)

⚽️ Деян Ловрен («Зенит»)

⚽️ Самуэль Жиго («Спартак»)

⚽️ Ярослав Ракицкий («Зенит»)

⚽️ Георгий Джикия («Спартак»)

⚽️ Эрнандес Пабло («Локомотив»)

⚽️ Дуглас Сантос («Зенит»)

⚽️ Илья Самошников («Рубин»)

⚽️ Лукас Айртон («Спартак») ⚽️ Денис Макаров («Рубин»)

⚽️ Малком («Зенит»)

⚽️ Вандерсон («Краснодар»)

⚽️ Кристиан Нобоа («Сочи»)

⚽️ Вильмар Бариос («Зенит»)

⚽️ Вендел («Зенит»)

⚽️ Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

⚽️ Никола Влашич ( ЦСКА )

⚽️ Магомед Оздоев («Зенит»)

⚽️ Хвича Кварацхелия («Рубин»)

⚽️ Даниил Лесовой («Динамо»)

⚽️ Чидера Эджуке ( ЦСКА ) ⚽️ Артём Дзюба («Зенит»)

⚽️ Джордже Деспотович («Рубин»)

⚽️ Александр Соболев («Спартак»)

⚽️ Сердар Азмун («Зенит»)

⚽️ Джордан Ларссон («Спартак»)

⚽️ Фёдор Смолов («Локомотив»)