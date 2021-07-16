Футбольные безработные. Дзагоев без нового контракта с ЦСКА, защитник сборной России ищет работу в Москве

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вчера, 14:59

Лимит в помощь, россияне!

«Соккер.ру» интересуется судьбами неприкаянных российских футболистов, сразу у нескольких свободных агентов есть опыт выступлений за сборную России, а один безработный даже играл на Евро-2020 и недосчитался там «инстинкта убийцы».

Вратарь

Антон Коченков (34 года)

Последний клуб: «Локомотив»

На протяжении шести лет верой и правдой служил «Локомотиву», где был дублером Маринато Гильерме. Много раз приходилось оказываться в воротах «железнодорожников», когда первый номер по тем или иным причинам оказывался недоступен, и Коченков действовал довольно надежно: треть матчей он отыграл на ноль (9 из 27). Антон — один из лучших среди вторых вратарей клубов РПЛ за последние годы, у него хороший уровень и прекрасная репутация.

Защитники

Игорь Смольников (32 года)

Последний клуб: «Краснодар»

Год назад Смольников на правах свободного агента перебрался из «Зенита» в «Краснодар», а теперь снова ищет клуб. В прошедшем сезоне Игорь сыграл 30+ матчей за «быков», в том числе на групповой стадии Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы. Сейчас Смольников на распутье, в РПЛ интерес к нему проявляли «Химки», «Ахмат» и «Арсенал», есть предложения из Турции. Интересно, где окажется трехкратный чемпион России.

Александр Денисов (32 года)

Последний клуб: «Арсенал» (выступал на правах аренды за «Тамбов»)

Центральные защитники в наших краях в дефиците, поэтому среди свободных агентов не найдете первоклассных ребят этого амплуа, но есть опытные футболисты, поигравшие в РПЛ . Например, Александр Денисов провел пять сезонов на высшем уровне, в основном играл за тульский «Арсенал», а весеннюю часть прошедшего сезона провел в «Тамбове».

Виталий Шахов (30 лет)

Последний клуб: «Тамбов»

Позапрошлый сезон Шахов заканчивал в стартовом составе «Оренбурга», с которым вылетел из РПЛ , но после защитник получил возможность остаться на высшем уровне и подписал контракт с «Тамбовом», который ждала еще более печальная судьба. Между прочим, в сезоне 2018/19 Виталий выступал за «Тосно», который тоже закончил в «Футбольной небесной лиге». Таким образом, в 3 из 4 последних сезонов клуб Шахова или вылетал в ФНЛ , или прекращал существование. Этот пункт в резюме может стать проблемой для суеверных.

Федор Кудряшов (34 года)

Последний клуб: «Антальяспор»

Кудряшов полтора года провел в Турции, отыграл 62 матча за «Антальяспор» и регулярно вызывался в сборную России, где Станислав Черчесов рассчитывал на него в качестве основного защитника. На Евро-2020 сыграл против Дании, хотя играл бы в старте и против Бельгии с Финляндией, если бы не травма. Недавно Федор заявил, что хочет играть там, где будет комфортно семье, которая хочет жить в Москве. Столичные команды получили внятный сигнал, дело за ними.

Полузащитники

Роман Нойштедтер (33 года)

Последний клуб: «Динамо»

Прошлым летом Нойштедтер тоже прощался с «Динамо» и некоторое время оставался безработным, но через несколько недель все-таки получил от «бело-голубых» предложение о продолжении сотрудничества. Тогда этому немало поспособствовал Станислав Черчесов, вызывавший Романа в сборную России, даже в статусе «без клуба». На этот раз такой поддержки у него не будет, приходится рассчитывать только на себя. В прошедшем сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 17 матчей и забил 1 гол.

Руслан Камболов (31 год)

Последний клуб: «Краснодар»

Лучшие годы карьеры воспитанник «Локомотива» провел в «Рубине» и «Краснодаре», который покинул этим летом. В сезоне 2020/21 Руслан принял участие в 10 матчах РПЛ и даже сыграл 13 минут в Лиге чемпионов. В июне писали, что Камболов продолжит карьеру в Казахстане, но сам футболист опроверг эти слухи и по-прежнему открыт для предложений.

Юрий Жирков (37 лет)

Последний клуб: «Зенит»

Ветеран начинал Евро-2020 в стартовом составе сборной России, но сыграл только неполный тайм против Бельгии: получил травму бедра, поставившую крест на его дальнейших перспективах на турнире. Контракт с «Зенитом» закончился, но Жирков пока не закончил с футболом. По крайней мере, официально. Ждем новостей и возвращения Юрия на футбольное поле. Конечно, если он сам этого хочет.

Алан Дзагоев (31 год)

Последний клуб: ЦСКА

Дзагоев мог покинуть ЦСКА прошлым летом, но все-таки продлил контракт на скромных условиях. На текущих сборах Алан работал с командой, не имея действующего соглашения с «армейцами», а после полученной травмы переговоры по новому контракту были приостановлены. Интерес к Дзагоеву со стороны «Рубина», «Краснодара» и «Динамо» не подтвердился, хотя предложения наверняка поступят, если Алан окончательно порвет с ЦСКА .

Нападающие

Ари (35 лет)

Последний клуб: «Краснодар»

Напоминаем, что Ари — форвард с российским паспортом, у него даже два матча за сборную России имеется. Больше 11 лет Арикленес да Силва Феррейра отыграл за ведущие российские клубы — «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Завоевывал титулы, играл в еврокубках, наколотил 90 голов и отдал 50+ результативных передач. Если хочет и дальше играть в футбол, то имеет смысл делать это в России, где у Ари солидное преимущество из-за правильного паспорта. Возможно, увидим его в «Химках».

Егор Голенков (22 года)

Последний клуб: «Крылья Советов»