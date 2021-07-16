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Футбольные безработные. Дзагоев без нового контракта с ЦСКА, защитник сборной России ищет работу в Москве

вчера, 14:59
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Защитник
Ари
Ари
Нападающий
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Лимит в помощь, россияне!

«Соккер.ру» интересуется судьбами неприкаянных российских футболистов, сразу у нескольких свободных агентов есть опыт выступлений за сборную России, а один безработный даже играл на Евро-2020 и недосчитался там «инстинкта убийцы».

Вратарь

Антон Коченков (34 года)

Последний клуб: «Локомотив»

На протяжении шести лет верой и правдой служил «Локомотиву», где был дублером Маринато Гильерме. Много раз приходилось оказываться в воротах «железнодорожников», когда первый номер по тем или иным причинам оказывался недоступен, и Коченков действовал довольно надежно: треть матчей он отыграл на ноль (9 из 27). Антон — один из лучших среди вторых вратарей клубов РПЛ за последние годы, у него хороший уровень и прекрасная репутация.

Защитники

Игорь Смольников (32 года)

Последний клуб: «Краснодар»

Год назад Смольников на правах свободного агента перебрался из «Зенита» в «Краснодар», а теперь снова ищет клуб. В прошедшем сезоне Игорь сыграл 30+ матчей за «быков», в том числе на групповой стадии Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы. Сейчас Смольников на распутье, в РПЛ интерес к нему проявляли «Химки», «Ахмат» и «Арсенал», есть предложения из Турции. Интересно, где окажется трехкратный чемпион России.

Александр Денисов (32 года)

Последний клуб: «Арсенал» (выступал на правах аренды за «Тамбов»)

Центральные защитники в наших краях в дефиците, поэтому среди свободных агентов не найдете первоклассных ребят этого амплуа, но есть опытные футболисты, поигравшие в РПЛ. Например, Александр Денисов провел пять сезонов на высшем уровне, в основном играл за тульский «Арсенал», а весеннюю часть прошедшего сезона провел в «Тамбове».

Виталий Шахов (30 лет)

Последний клуб: «Тамбов»

Позапрошлый сезон Шахов заканчивал в стартовом составе «Оренбурга», с которым вылетел из РПЛ, но после защитник получил возможность остаться на высшем уровне и подписал контракт с «Тамбовом», который ждала еще более печальная судьба. Между прочим, в сезоне 2018/19 Виталий выступал за «Тосно», который тоже закончил в «Футбольной небесной лиге». Таким образом, в 3 из 4 последних сезонов клуб Шахова или вылетал в ФНЛ, или прекращал существование. Этот пункт в резюме может стать проблемой для суеверных.

Федор Кудряшов (34 года)

Последний клуб: «Антальяспор»

Кудряшов полтора года провел в Турции, отыграл 62 матча за «Антальяспор» и регулярно вызывался в сборную России, где Станислав Черчесов рассчитывал на него в качестве основного защитника. На Евро-2020 сыграл против Дании, хотя играл бы в старте и против Бельгии с Финляндией, если бы не травма. Недавно Федор заявил, что хочет играть там, где будет комфортно семье, которая хочет жить в Москве. Столичные команды получили внятный сигнал, дело за ними.

Полузащитники

Роман Нойштедтер (33 года)

Последний клуб: «Динамо»

Прошлым летом Нойштедтер тоже прощался с «Динамо» и некоторое время оставался безработным, но через несколько недель все-таки получил от «бело-голубых» предложение о продолжении сотрудничества. Тогда этому немало поспособствовал Станислав Черчесов, вызывавший Романа в сборную России, даже в статусе «без клуба». На этот раз такой поддержки у него не будет, приходится рассчитывать только на себя. В прошедшем сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 17 матчей и забил 1 гол.

Руслан Камболов (31 год)

Последний клуб: «Краснодар»

Лучшие годы карьеры воспитанник «Локомотива» провел в «Рубине» и «Краснодаре», который покинул этим летом. В сезоне 2020/21 Руслан принял участие в 10 матчах РПЛ и даже сыграл 13 минут в Лиге чемпионов. В июне писали, что Камболов продолжит карьеру в Казахстане, но сам футболист опроверг эти слухи и по-прежнему открыт для предложений.

Юрий Жирков (37 лет)

Последний клуб: «Зенит»

Ветеран начинал Евро-2020 в стартовом составе сборной России, но сыграл только неполный тайм против Бельгии: получил травму бедра, поставившую крест на его дальнейших перспективах на турнире. Контракт с «Зенитом» закончился, но Жирков пока не закончил с футболом. По крайней мере, официально. Ждем новостей и возвращения Юрия на футбольное поле. Конечно, если он сам этого хочет.

Алан Дзагоев (31 год)

Последний клуб: ЦСКА

Дзагоев мог покинуть ЦСКА прошлым летом, но все-таки продлил контракт на скромных условиях. На текущих сборах Алан работал с командой, не имея действующего соглашения с «армейцами», а после полученной травмы переговоры по новому контракту были приостановлены. Интерес к Дзагоеву со стороны «Рубина», «Краснодара» и «Динамо» не подтвердился, хотя предложения наверняка поступят, если Алан окончательно порвет с ЦСКА.

Нападающие

Ари (35 лет)

Последний клуб: «Краснодар»

Напоминаем, что Ари — форвард с российским паспортом, у него даже два матча за сборную России имеется. Больше 11 лет Арикленес да Силва Феррейра отыграл за ведущие российские клубы — «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Завоевывал титулы, играл в еврокубках, наколотил 90 голов и отдал 50+ результативных передач. Если хочет и дальше играть в футбол, то имеет смысл делать это в России, где у Ари солидное преимущество из-за правильного паспорта. Возможно, увидим его в «Химках».

Егор Голенков (22 года)

Последний клуб: «Крылья Советов»

Из всех представленных свободных агентов у Голенкова самый скромный опыт выступлений в РПЛ — всего лишь 9 матчей, зато Егору только 22 года, а прошедший сезон в ФНЛ был хорош: 14 голов и 5 ассистов в 36 матчах за «Крылышки». В июне Голенковым интересовался «Ростов», писали о переезде форварда в Чехию, но официально Егор пока не трудоустроился.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 18:06
Для клубов нижней шестерки годится. А остальные вообще шлак.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:51
Кажется Виталий Шахов в 30 лет получил мат! Не прёт парню!
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:34
Ари ещё пользу принесёт командам уровня Химок, Урала, Крыльев
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:12
Если до 32 лет он ее не включал, то переучивать дороже. Не вижу у Смольникова перспектив, всю жизнь был бегунок, а в защите и атаке слаб, сейчас и скорость пропадет и зачем он нужен. Ни радиоуправляемых навесов нет, ничего.
за
за
вчера в 16:28
О, еще один условный Сочи набрался! ))
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:27
Больше всего вопросов по Голенкову, почему он вдруг до сих пор без клуба? Сам ли футболист такой капризный или это происки алчного агента, а может по медицинским показателям у клубов есть нарекания к игроку, в общем чем меньше информации, тем больше рождается догадок. Но если только он не сжог мосты покидая Самару, правильнее было бы вернуться в Крылья Советов, где в прошлом сезоне местные болельщики восторгались его игрой на ряду с Сергеевым и Зиньковским. Не удивлюсь, если вдруг появится слух, что московское Динамо попробует позвать его к себе на правый фланг, после неудачных попыток приобрести у Спартака Бакаева. В любом случае до старта чемпионата РПЛ Егор где-то, да трудоустроится.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:18
Найдут работу захотят
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:16
Дзага весь травмированый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:13
С моей точки зрения путных всего трое. Я бы взял Смольникова, Голенкова и Дзагоева. Дзагоева надо показать хорошему специалисту по китайской медицине, у него однотипные травмы. Смольникова немного подучить включать голову, а Глоенков молодой - его можно всему научить.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
вчера в 15:46
Жалко Дзагоева
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:45
А что, из этих игроков вполне можно собрать сборную России (хотя некоторые и так были там) и не факт, что они сыграли бы хуже.
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