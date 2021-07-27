Сборная 1-го тура: победители «Спартака» из «Рубина» и группа атаки для сборной

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вчера, 09:52

В сборной тура почти нет легионеров.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин») – надежность недели

Сафонов отразил пенальти после удара почти по центру ворот, Нигматуллин не позволил «Сочи» отыграться против «Нижнего Новгорода», но Дюпин был не хуже, чем коллеги. «Спартак» круто давил, создал парочку верных моментов, но голкипер сборной России всегда правильно выбирал позицию – как в моменте с ударом Бакаева. На счету Юрия 5 сэйвов, герой исторической для казанцев домашней победы.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Единственный представитель побежденной команды в первом туре, и это о многом говорит. Николай хорошо подготовился к сезону, и поскольку Витория вернул схему с четверкой в линию, то Мозес пошел в атаку, а его место справа в защите занял Рассказов. Николаю удобно на позиции оборонца, а не латераля. И хотя по его флангу летал еще один герой тура, «спартаковец» как минимум скушал Кварацхелию, а это о многом говорит.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – король воздуха

Новичок из АПЛ отыграл чисто. У «Ростова» было лишь три удара в створ, но два из-за пределов штрафной площади прямо в руки голкиперу. Лишь раз Шунин удачно подставил ладонь под попытку Полоза пробить в упор. Бальбуэна чаще всех в команде был с мячом – через него выходили в атаку, выиграл 12 верховых дуэлей (космос, 6 побед – уже круто), и помог забить Тюкавину, сыграв головой на стандарте.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Уремович и Бегич не совершали грубых персональных ошибок, но сложно назвать идеальной игру «Рубина» в защите, раз Дюпин столько работал. Кержаков тоже пару раз включался, ветераны Ловрен и Ракицкий «зевали». Но при счете 1:1 фаворит мог потерять игру, если бы не две замены – выход Ерохина и Сутормина, а также переход Ракицкого на позицию левого латераля с функциями плеймейкера. У Ярослава победный голевой пас.

Илья Самошников («Рубин») – Спинаццола тура

Ганчаренко и Слуцкий использовали фишки Евро. Но про новую роль Вильены скажем ниже, а сейчас о другом герое тура. Конечно, с голом Самошникову повезло – случился удачный рикошет. Но сам факт, что Илья протащил мяч и пробил, готовит о наличии игрового интеллекта. После поединка молодой футболист был счастлив, как и фанаты сборной России – растет человек, который поможет оставить в покое Юрия Жиркова.

Полузащитники

Тони Вильена («Краснодар») – универсал тура

Играл не в центре поля, как велит его основное амплуа, а формально слева в обороне. Но мячи забил из-за штрафной площади по центру, то есть смещения Вильены принесли еще больше пользы, чем непосредственная игра на левом краю. В первый раз помог рикошет, но во втором случае удар был идеальным. Также из «Краснодара» нужно выделить Черникова. Прибавил в физике, поэтому может стать одним из открытий сезона.

Арсен Захарян («Динамо»)

Святая простота выделяет Захаряна – когда ему отдают передачу поперек поля в штрафной площади, то Арсен, освободившись от опеки защитника, сразу пробивает левой. Да, легко, да, немного коряво, но точно и без паузы, которая бы позволила другому игроку обороны заблокировать попытку. Захарян уже такие мячи забивал, и каждый раз его включения опасны. Осталось научиться вести игру постоянно, но с этим проблемы в силу возраста – парню всего 18 лет.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – герой камбэка

«Арсенал» — упрямый, поэтому смог до 80-й минуты держать счет с «Локомотивом», не играя лучше. Москвичи, уязвленные разгромом от «Зенита» в Суперкубке, давили, нанесли 12 ударов еще до первого гола Жемалетдинова. Но именно голевое чутье Рифата спасло. На счету атакующего полузащитника, который тоже пригодится сборной России, как и Захарян, не только дубль, но и голевая передача на Смолова. За 9 минут превратил в победу со счетом 3:1 потенциальное обидное поражение.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо»)

Молодым проще не выключаться из сезона в летнюю паузу, ведь Тюкавин в прошлом сезоне лишь раззадорился. Константин играет в стиле футбольного бульдога, только ловкого, который может и через себя попытаться пробить. Голевое чутье у невысокого парня прекрасное – в окружении крупных ребят из «Ростова» нашел мяч после сэйва и довел счет в пользу «Динамо» до комфортного. Карпин сокрушался на трибунах, но может позвать Тюкавина на сборы национальной команды.

Федор Смолов («Локомотив») – класс тура

С такой игрой Смолов вернется в сборную, ведь Карпин точно проверит разные варианты в атаке, помимо Дзюбы на острие. Федор Михайлович еще в концовке прошлого сезона старался, поэтому не совсем удивительно, что сейчас от него видим много грамотной работы в оттяжке. Николич готовится к возвращению Зе Луиша из лазарета, поэтому продумывает тактику с двумя нападающими и тройкой в защите. Смолов подавал угловые, 5 раз бил по воротам, часто обыгрывал соперников, создал два момента и забил гол.

Антон Заболотный ( ЦСКА ) – возвращение тура

Поскольку Васин мог привезти пенальти, а пасы грамотно сыгравшего Дзагоева не привели к трем голам в ворота «Уфы», то удар головой от Заболотного еще важнее, чем кажется. ЦСКА мог сыграть 0:0, а мог проиграть в день тренерского дебюта Алексея Березуцкого. Не сыграли плохо, ведь не только перечисленные футболисты порадовали. Но отметим именно человека, что сделал результат – Заболотный вернулся спустя 9 лет и сразу забил, красивая история. Как сказал его напарник – «отработал как лошадь».

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

Похвалим Кержакова и Семака за грамотные замены – вышедшие игроки забили три мяча, но это красивые нюансы, а если говорить о цельной картинке, то естественнее всех в первом туре были «динамовцы» Шварца и «драконы» Слуцкого. У «Рубина» в матчах против фаворитов вырисовался стиль. И хотя против «Спартака» не удалось разгонять знаменитые контратаки через Кварацхелию и Макарова (вышел лишь на замену), командный труд заслуживает уважения. Как и тренерский. Слуцкий в прекрасной форме, впервые за 7 лет «Рубин» дома обыграл «Спартак».

Фишка тура. Впервые в истории без мировых

Могут, если захотят – в составе 8 россиян. Тур получился насыщенным на события, хватало голов. Моментов было много, физическая подготовка минимум половины команд – выше всяких похвал. Порадовало, что искали комбинации, как московские клубы. Что пытались спастись, действуя тяжеловато, хотя и первым номером – как «Зенит» и «Локомотив». Да и «Краснодар» перевернул непростой матч, из обидной ничьей сделали разгром. Но все эти усилия вместе привели к уникальному результату – первому туру без единой ничьей. Если бы не огорчили стандартные «герои», можно было бы назвать старт идеальным.