Третий вратарь сборной России и ни одного серебряного призера в топ-11. Лучшие футболисты РПЛ-2020/21

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вчера, 18:07

Осторожно! Версия РФС не для слабонервных.

На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден традиционный список 33 лучших футболистов прошедшего сезона в Российской Премьер-Лиге. Получилось местами хорошо, местами смешно, а местами ужасно — тоже ничего нового. Давайте разбираться, смеяться и ужасаться вместе.

Список 33 лучших футболистов РПЛ -2020/21 по клубам

«Зенит» (10 футболистов): №1 — Ракицкий, Сантос, Азмун, Дзюба; №2 — Караваев, Ловрен, Барриос, Малком; №3 — Оздоев, Вендел.

«Спартак» (5 футболистов): №1 — нет; №2 — Джикия, Ларссон; №3 — Жиго, Айртон, Соболев.

«Локомотив» (5 футболистов): №1 — Чорлука, Крыховяк; №2 — нет; №3 — Пабло, Рыбчинский, Смолов.

«Рубин» (5 футболистов): №1 — Дюпин, Макаров, Кварацхелия; №2 — Самошников, Деспотович; №3 — нет.

«Сочи» (1 футболист): №1 — Нобоа; №2 — нет; №3 — нет.

ЦСКА (4 футболиста): №1 — Фернандес; №2 — Влашич; №3 — Акинфеев, Эджуке.

«Динамо» (1 футболист): №1 — нет; №2 — Лесовой; №3 — нет.

«Химки» (1 футболист): №1 — нет; №2 — Лантратов; №3 — нет.

«Краснодар» (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Вандерсон.

- В список 33 лучших футболистов прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги вошли представители 9 клубов.

- 32 футболиста представляют команды, финишировавшие в верхней части турнирной таблицы. У каждого клуба, занявшего с 1-го по 8-е место, есть хотя бы один представитель в списке 33-х. На исключительном положении только Вандерсон из «Краснодара» (10-е место в РПЛ -2020/21).

- 30% лучших игроков сезона — 10 из 33, представляют чемпионский «Зенит».

- В стартовый состав этой символической сборной по версии РФС , то есть под первыми номерами на своих позициях, вошли футболисты только пяти клубов: четверо из «Зенита», трое из «Рубина», двое из «Локомотива», по одному — из «Сочи» и ЦСКА .

Спорное место рейтинга. Ни один футболист «Спартака», завоевавшего серебряные медали по итогам РПЛ -2020/21, не попал в список 33 лучших футболистов сезона под №1, а по общему количеству лауреатов москвичи идут вровень с «Локомотивом» и «Рубином». За счет чего (и кого) в таком случае «красно-белые» добились хорошего для себя результата в прошедшем чемпионате? Игроки «Рубина» и «Локомотива» были лучше, исходя из представленного списка, зенитовцы вне конкуренции, как и в турнирной таблице. Можно было бы предположить, что в РФС оценили тренерскую работу, которую проделал Доменико Тедеско, но лучшим тренером сезона признали Сергея Семака, а не немца с итальянскими корнями.

Список 33 лучших футболистов РПЛ -2020/21 по национальностям

Россия (14 футболистов): №1 — Дзюба, Дюпин, Макаров, Фернандес; №2 — Караваев, Джикия, Самошников, Лесовой, Лантратов; №3 — Оздоев, Соболев, Рыбчинский, Смолов, Акинфеев.

Бразилия (6 футболистов): №1 — Сантос; №2 — Малком; №3 — Вендел, Айртон, Пабло, Вандерсон.

Хорватия (3 футболиста): №1 — Чорлука; №2 — Ловрен, Влашич; №3 — нет.

Украина (1 футболист): №1 — Ракицкий; №2 — нет; №3 — нет.

Польша (1 футболист): №1 — Крыховяк; №2 — нет; №3 — нет.

Эквадор (1 футболист): №1 — Нобоа; №2 — нет; №3 — нет.

Грузия (1 футболист): №1 — Кварацхелия; №2 — нет; №3 — нет.

Иран (1 футболист): №1 — Азмун; №2 — нет; №3 — нет.

Колумбия (1 футболист): №1 — нет; №2 — Барриос; №3 — нет.

Швеция (1 футболист): №1 — нет; №2 — Ларссон; №3 — нет.

Сербия (1 футболист): №1 — нет; №2 — Деспотович; №3 — нет.

Франция (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Жиго.

Нигерия (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Эджуке.

- В списке 33 лучших футболистов РПЛ -2020/21 представители 13 разных стран: Европа — 8; Южная Америка — 3; Азия — 1; Африка — 1.

- 14 из 33 лауреатов — россияне, это 42% от общего числа отмеченных РФС футболистов.

- Из иностранцев лучшего всего в РПЛ себя проявили бразильцы, которые заняли 6 из 33 мест (18%).

- В топ-11 вошли представители России (4), Бразилии (1), Хорватии (1), Украины (1), Польши (1), Эквадора (1), Грузии (1) и Ирана (1).

Список 33 лучших футболистов РПЛ vs сборная России

Интересные параллели можно провести между официально признанными лучшими игроками РПЛ и составом сборной России. Например, лучший вратарь лиги — Юрий Дюпин, котировался на Евро-2020 ниже Антона Шунина и Матвея Сафонова, которые не попали в список.

Также не сыграл ни минуты на чемпионате Европы Денис Макаров, которого назвали лучшим правым полузащитником/вингером РПЛ . Вообще, только 9 из 14 россиян, попавших в список 33 лучших Российской Премьер-Лиги, были заявлены на Евро-2020, а твердое место в составе было у четверых — Дзюбы, Фернандеса, Джикии и Оздоева.

Лишние и забытые

Можете сравнить список 33 футболистов РФС с символической сборной «Соккер.ру» по итогам РПЛ -2020/21: здесь найдете 11 сильнейших + 30 футболистов, у которых за плечами достойный сезон. Чидера Эджуке в топ-3 на своей позиции — это откровение, да и присутствие Вандерсона из «Краснодара» удивило. Из забытых выделяются Роман Зобнин, который провел качественный сезон, играя на разных позициях, да и Виктор Мозес был хорош, тем более именно его гол оказался «серебряным» для «Спартака».