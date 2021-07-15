Третий вратарь сборной России и ни одного серебряного призера в топ-11. Лучшие футболисты РПЛ-2020/21

Осторожно! Версия РФС не для слабонервных.
На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден традиционный список 33 лучших футболистов прошедшего сезона в Российской Премьер-Лиге. Получилось местами хорошо, местами смешно, а местами ужасно — тоже ничего нового. Давайте разбираться, смеяться и ужасаться вместе.
Список 33 лучших футболистов РПЛ-2020/21 по клубам
«Зенит» (10 футболистов): №1 — Ракицкий, Сантос, Азмун, Дзюба; №2 — Караваев, Ловрен, Барриос, Малком; №3 — Оздоев, Вендел.
«Спартак» (5 футболистов): №1 — нет; №2 — Джикия, Ларссон; №3 — Жиго, Айртон, Соболев.
«Локомотив» (5 футболистов): №1 — Чорлука, Крыховяк; №2 — нет; №3 — Пабло, Рыбчинский, Смолов.
«Рубин» (5 футболистов): №1 — Дюпин, Макаров, Кварацхелия; №2 — Самошников, Деспотович; №3 — нет.
«Сочи» (1 футболист): №1 — Нобоа; №2 — нет; №3 — нет.
ЦСКА (4 футболиста): №1 — Фернандес; №2 — Влашич; №3 — Акинфеев, Эджуке.
«Динамо» (1 футболист): №1 — нет; №2 — Лесовой; №3 — нет.
«Химки» (1 футболист): №1 — нет; №2 — Лантратов; №3 — нет.
«Краснодар» (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Вандерсон.
- В список 33 лучших футболистов прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги вошли представители 9 клубов.
- 32 футболиста представляют команды, финишировавшие в верхней части турнирной таблицы. У каждого клуба, занявшего с 1-го по 8-е место, есть хотя бы один представитель в списке 33-х. На исключительном положении только Вандерсон из «Краснодара» (10-е место в РПЛ-2020/21).
- 30% лучших игроков сезона — 10 из 33, представляют чемпионский «Зенит».
- В стартовый состав этой символической сборной по версии РФС, то есть под первыми номерами на своих позициях, вошли футболисты только пяти клубов: четверо из «Зенита», трое из «Рубина», двое из «Локомотива», по одному — из «Сочи» и ЦСКА.
Спорное место рейтинга. Ни один футболист «Спартака», завоевавшего серебряные медали по итогам РПЛ-2020/21, не попал в список 33 лучших футболистов сезона под №1, а по общему количеству лауреатов москвичи идут вровень с «Локомотивом» и «Рубином». За счет чего (и кого) в таком случае «красно-белые» добились хорошего для себя результата в прошедшем чемпионате? Игроки «Рубина» и «Локомотива» были лучше, исходя из представленного списка, зенитовцы вне конкуренции, как и в турнирной таблице. Можно было бы предположить, что в РФС оценили тренерскую работу, которую проделал Доменико Тедеско, но лучшим тренером сезона признали Сергея Семака, а не немца с итальянскими корнями.
Список 33 лучших футболистов РПЛ-2020/21 по национальностям
Россия (14 футболистов): №1 — Дзюба, Дюпин, Макаров, Фернандес; №2 — Караваев, Джикия, Самошников, Лесовой, Лантратов; №3 — Оздоев, Соболев, Рыбчинский, Смолов, Акинфеев.
Бразилия (6 футболистов): №1 — Сантос; №2 — Малком; №3 — Вендел, Айртон, Пабло, Вандерсон.
Хорватия (3 футболиста): №1 — Чорлука; №2 — Ловрен, Влашич; №3 — нет.
Украина (1 футболист): №1 — Ракицкий; №2 — нет; №3 — нет.
Польша (1 футболист): №1 — Крыховяк; №2 — нет; №3 — нет.
Эквадор (1 футболист): №1 — Нобоа; №2 — нет; №3 — нет.
Грузия (1 футболист): №1 — Кварацхелия; №2 — нет; №3 — нет.
Иран (1 футболист): №1 — Азмун; №2 — нет; №3 — нет.
Колумбия (1 футболист): №1 — нет; №2 — Барриос; №3 — нет.
Швеция (1 футболист): №1 — нет; №2 — Ларссон; №3 — нет.
Сербия (1 футболист): №1 — нет; №2 — Деспотович; №3 — нет.
Франция (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Жиго.
Нигерия (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Эджуке.
- В списке 33 лучших футболистов РПЛ-2020/21 представители 13 разных стран: Европа — 8; Южная Америка — 3; Азия — 1; Африка — 1.
- 14 из 33 лауреатов — россияне, это 42% от общего числа отмеченных РФС футболистов.
- Из иностранцев лучшего всего в РПЛ себя проявили бразильцы, которые заняли 6 из 33 мест (18%).
- В топ-11 вошли представители России (4), Бразилии (1), Хорватии (1), Украины (1), Польши (1), Эквадора (1), Грузии (1) и Ирана (1).
Список 33 лучших футболистов РПЛ vs сборная России
Интересные параллели можно провести между официально признанными лучшими игроками РПЛ и составом сборной России. Например, лучший вратарь лиги — Юрий Дюпин, котировался на Евро-2020 ниже Антона Шунина и Матвея Сафонова, которые не попали в список.
Также не сыграл ни минуты на чемпионате Европы Денис Макаров, которого назвали лучшим правым полузащитником/вингером РПЛ. Вообще, только 9 из 14 россиян, попавших в список 33 лучших Российской Премьер-Лиги, были заявлены на Евро-2020, а твердое место в составе было у четверых — Дзюбы, Фернандеса, Джикии и Оздоева.
Лишние и забытые
Можете сравнить список 33 футболистов РФС с символической сборной «Соккер.ру» по итогам РПЛ-2020/21: здесь найдете 11 сильнейших + 30 футболистов, у которых за плечами достойный сезон. Чидера Эджуке в топ-3 на своей позиции — это откровение, да и присутствие Вандерсона из «Краснодара» удивило. Из забытых выделяются Роман Зобнин, который провел качественный сезон, играя на разных позициях, да и Виктор Мозес был хорош, тем более именно его гол оказался «серебряным» для «Спартака».
Жаль, что из «Химок» отметили только вратаря, хотя под началом Игоря Черевченко многие футболисты сыграли блестяще и достойны упоминания, но самый ужас исполнении РФС — игнорирование главного цербера сезона, Оливера Абильдгора из «Рубина», который выдал впечатляющий перформанс: 81 перехват, 57 отборов, 66 выносов мяча и 21 заблокированный удар. Четвертое место среди всех игроков РПЛ по рейтингу WhoScored (уступил только Дзюбе, Нобоа и Дугласу Сантосу, которые стали лучшими на своих позициях).