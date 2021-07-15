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Третий вратарь сборной России и ни одного серебряного призера в топ-11. Лучшие футболисты РПЛ-2020/21

вчера, 18:07
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Осторожно! Версия РФС не для слабонервных.

На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден традиционный список 33 лучших футболистов прошедшего сезона в Российской Премьер-Лиге. Получилось местами хорошо, местами смешно, а местами ужасно — тоже ничего нового. Давайте разбираться, смеяться и ужасаться вместе.

Список 33 лучших футболистов РПЛ-2020/21 по клубам

«Зенит» (10 футболистов): №1 — Ракицкий, Сантос, Азмун, Дзюба; №2 — Караваев, Ловрен, Барриос, Малком; №3 — Оздоев, Вендел.

«Спартак» (5 футболистов): №1 — нет; №2 — Джикия, Ларссон; №3 — Жиго, Айртон, Соболев.

«Локомотив» (5 футболистов): №1 — Чорлука, Крыховяк; №2 — нет; №3 — Пабло, Рыбчинский, Смолов.

«Рубин» (5 футболистов): №1 — Дюпин, Макаров, Кварацхелия; №2 — Самошников, Деспотович; №3 — нет.

«Сочи» (1 футболист): №1 — Нобоа; №2 — нет; №3 — нет.

ЦСКА (4 футболиста): №1 — Фернандес; №2 — Влашич; №3 — Акинфеев, Эджуке.

«Динамо» (1 футболист): №1 — нет; №2 — Лесовой; №3 — нет.

«Химки» (1 футболист): №1 — нет; №2 — Лантратов; №3 — нет.

«Краснодар» (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Вандерсон.

- В список 33 лучших футболистов прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги вошли представители 9 клубов.

- 32 футболиста представляют команды, финишировавшие в верхней части турнирной таблицы. У каждого клуба, занявшего с 1-го по 8-е место, есть хотя бы один представитель в списке 33-х. На исключительном положении только Вандерсон из «Краснодара» (10-е место в РПЛ-2020/21).

- 30% лучших игроков сезона — 10 из 33, представляют чемпионский «Зенит».

- В стартовый состав этой символической сборной по версии РФС, то есть под первыми номерами на своих позициях, вошли футболисты только пяти клубов: четверо из «Зенита», трое из «Рубина», двое из «Локомотива», по одному — из «Сочи» и ЦСКА.

Спорное место рейтинга. Ни один футболист «Спартака», завоевавшего серебряные медали по итогам РПЛ-2020/21, не попал в список 33 лучших футболистов сезона под №1, а по общему количеству лауреатов москвичи идут вровень с «Локомотивом» и «Рубином». За счет чего (и кого) в таком случае «красно-белые» добились хорошего для себя результата в прошедшем чемпионате? Игроки «Рубина» и «Локомотива» были лучше, исходя из представленного списка, зенитовцы вне конкуренции, как и в турнирной таблице. Можно было бы предположить, что в РФС оценили тренерскую работу, которую проделал Доменико Тедеско, но лучшим тренером сезона признали Сергея Семака, а не немца с итальянскими корнями.

Список 33 лучших футболистов РПЛ-2020/21 по национальностям

Россия (14 футболистов): №1 — Дзюба, Дюпин, Макаров, Фернандес; №2 — Караваев, Джикия, Самошников, Лесовой, Лантратов; №3 — Оздоев, Соболев, Рыбчинский, Смолов, Акинфеев.

Бразилия (6 футболистов): №1 — Сантос; №2 — Малком; №3 — Вендел, Айртон, Пабло, Вандерсон.

Хорватия (3 футболиста): №1 — Чорлука; №2 — Ловрен, Влашич; №3 — нет.

Украина (1 футболист): №1 — Ракицкий; №2 — нет; №3 — нет.

Польша (1 футболист): №1 — Крыховяк; №2 — нет; №3 — нет.

Эквадор (1 футболист): №1 — Нобоа; №2 — нет; №3 — нет.

Грузия (1 футболист): №1 — Кварацхелия; №2 — нет; №3 — нет.

Иран (1 футболист): №1 — Азмун; №2 — нет; №3 — нет.

Колумбия (1 футболист): №1 — нет; №2 — Барриос; №3 — нет.

Швеция (1 футболист): №1 — нет; №2 — Ларссон; №3 — нет.

Сербия (1 футболист): №1 — нет; №2 — Деспотович; №3 — нет.

Франция (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Жиго.

Нигерия (1 футболист): №1 — нет; №2 — нет; №3 — Эджуке.

- В списке 33 лучших футболистов РПЛ-2020/21 представители 13 разных стран: Европа — 8; Южная Америка — 3; Азия — 1; Африка — 1.

- 14 из 33 лауреатов — россияне, это 42% от общего числа отмеченных РФС футболистов.

- Из иностранцев лучшего всего в РПЛ себя проявили бразильцы, которые заняли 6 из 33 мест (18%).

- В топ-11 вошли представители России (4), Бразилии (1), Хорватии (1), Украины (1), Польши (1), Эквадора (1), Грузии (1) и Ирана (1).

Список 33 лучших футболистов РПЛ vs сборная России

Интересные параллели можно провести между официально признанными лучшими игроками РПЛ и составом сборной России. Например, лучший вратарь лиги — Юрий Дюпин, котировался на Евро-2020 ниже Антона Шунина и Матвея Сафонова, которые не попали в список.

Также не сыграл ни минуты на чемпионате Европы Денис Макаров, которого назвали лучшим правым полузащитником/вингером РПЛ. Вообще, только 9 из 14 россиян, попавших в список 33 лучших Российской Премьер-Лиги, были заявлены на Евро-2020, а твердое место в составе было у четверых — Дзюбы, Фернандеса, Джикии и Оздоева.

Лишние и забытые

Можете сравнить список 33 футболистов РФС с символической сборной «Соккер.ру» по итогам РПЛ-2020/21: здесь найдете 11 сильнейших + 30 футболистов, у которых за плечами достойный сезон. Чидера Эджуке в топ-3 на своей позиции — это откровение, да и присутствие Вандерсона из «Краснодара» удивило. Из забытых выделяются Роман Зобнин, который провел качественный сезон, играя на разных позициях, да и Виктор Мозес был хорош, тем более именно его гол оказался «серебряным» для «Спартака».

Жаль, что из «Химок» отметили только вратаря, хотя под началом Игоря Черевченко многие футболисты сыграли блестяще и достойны упоминания, но самый ужас исполнении РФС — игнорирование главного цербера сезона, Оливера Абильдгора из «Рубина», который выдал впечатляющий перформанс: 81 перехват, 57 отборов, 66 выносов мяча и 21 заблокированный удар. Четвертое место среди всех игроков РПЛ по рейтингу WhoScored (уступил только Дзюбе, Нобоа и Дугласу Сантосу, которые стали лучшими на своих позициях).

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Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:03
Все эти рейтинги очень сомнительны, потому что нет прозрачной системы оценки результата.
Пепс
Пепс
сегодня в 08:08, ред.
А это над у Черчеса спросить... По Макарову например - он лучше справа выставил опорника Зобнина.)))) Хотя Слуцкий конечно сразу сказал - Макар не для схемы этой сборной. А Шунин так воще песня.... Особенно вспоминая матч Рубин-Динамо незадолго до Евро.... Разница между вратарями просто поразительная в этом матче...воще не в пользу Шунина ни разу....
112910415
112910415
сегодня в 06:25
о вкусах не спорят. есть тысячи мнений ..
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:46
Изначально лучшие тренеры Слуцкий и Черевченко. А так ,кого этот список интересвет ? Если он ничего не отражает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:58
"Чидера Эджуке в топ-3 на своей позиции — это откровение, да и присутствие Вандерсона из «Краснодара» удивило."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1268433/rakickiy-yaroslav-spartak
А меня лично не только удивило. а возмутило появление полузащитника Рыбчинского, который провел всего несколько игр на позиции правого защитника его № 2. С какой стати. Лесовой - с какой стати? Так что не будем строги, у каждого свои вкусы и всем не угодишь. Но Зобника и Мозеса зря нет.
kts99
kts99
вчера в 20:41
Оздоев мрак
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:14, ред.
Моё мнение. 1.Джикия и Айртон номер 1 без вариантов. 2. Рябчинский,Ванедерсон, Оздоев и Лесовой лишние. 3.Чорлука никак не номер1. Жиго получше был.
shlomo
shlomo
вчера в 18:31
Спасибо за статью....ну что, ни для кого не секрет, что футбол давно превратился в шоу-бизнес, а последние несколько лет спортивная составляющая в нем убывает с катастрофической скоростью.....когда составляется такая команда, то мне иногда кажется, что лоббируются интересы определенного контингента игроков и клубов и лоббируются настолько в наглую и неприкрыто, что не заметить это всё труднее.... очень интересно было бы взглянуть на те критерии по зкоторым был составлен этот список....по логике, Звание лучшего игрока, по идее, индивидуальная награда, т.е. оценивается в первую очередь индивидуалка (мастерство ).... но не буду называть фамилии (дабы не обидеть болельщиков этого клуба), но такое ощущение, что происходит простой пиар игрока (который далеко не лучший на этой позиции).... поэтому считаю самым главным уход от человеческого фактора при определении лучшего футболиста и перейти на систему рейтингов или балльную систему, где каждый игрок имел бы свой международный индивидуальный рейтинг или сумму баллов за весь календарный год (пусть исполкоме РФС официально представит на основани чего был выбран тот или иной игрок...) ....я бы даже назвал это цифровизацией футбола, для чего должна быть разработана четкая официальная система оценок действий каждого футболиста.....
Liverpoolets
Liverpoolets
вчера в 18:24
Негоже, когда лучшими футболистами являются представители шестого места. Куда катимся?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:17
Здрасте!

Арарат 2: 0 МОЛ Фехервар

Я извиняюсь, но дивиденды не дошли...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:14
Кто бы что не говорил,а Марио лутчий!
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