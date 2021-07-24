От Слуцкого до Кержакова, от Ларссона до Сергеева. В РПЛ будет 16 команд, которым легко симпатизировать

Напоминаем, почему можно и нужно поддерживать участников лиги.
«Зенит» — вечные победы
- Любимцы глорихантеров и тех, кто обожает побеждать. «Зенит» — победитель, у таких всегда есть поклонники.
- Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Вендел, Кузяев и Мостовой не вызывают негативную реакцию, добротные мастера и чемпионы.
- Семак – положительный герой. Да, скучноватый, но с такими можно играть в долгую. Осталось услышать тренера и усилить состав известным новичком.
«Спартак» — атакующий вектор
- Тедеско с «3-5-2» развивал команду и учил создавать моменты. Если у Витории получится обучить их реализации – увидим голевую машину.
- ОПГ «Ромашка» в прошлом. Джикия, Максименко, Жиго, Ларссон или Соболев легко стали любимцами. Неконфликтный состав, что для «красно-белых» – редкость.
- У «Спартака» глубокий символизм даже у поражений, неудивительно, что трофеев мало, а армия фанатов огромная. Историю не купишь за деньги.
«Локомотив» — черная полоса
- Крыховяк, Пабло, Рыбус, Баринов или Смолов не виноваты, что клубом странно руководят. К ним вопросы не копятся, умеют и хотят драться.
- «Локомотив» — пример здорового реваншизма. Сёмин сделал чемпионом восьмую команду РПЛ, а Николич играл в ЛЧ не с «Зенитом».
- Умеют воспитывать игроков. Все шесть выпускников академии, что есть сейчас, могут быть в основе.
«Рубин» — бенефис Слуцкого
- Слуцкий, Слуцкий и еще раз Слуцкий – причина симпатизировать «Рубину». Объяснения излишни.
- Шикарное позиционирование клуба. В современном мире это важно, «Рубин» красиво себя подает.
- Интересный состав. Даже если Кварацхелия уедет, Дюпин, Абильдгор, Бакаев, Деспот и Макаров останутся и попробуют обрадовать.
«Сочи» — ставка на опыт
- Федотов – классный тренер, Нобоа – идеальный лидер. Юсупов, Заболотный и Заика – крепкие. Эти люди — причина поддержать молодой клуб минимум в Европе.
- Теряют важных игроков, а что есть понятная связь с чемпионами – не вина футболистов. «Сочи» — логичная и яркая команда, которая пытается играть в мяч.
- Не лишены коварства, что тоже найдет отклик в сердцах особой публики. И в любой момент клуб могут закрыть, а отчаянным людям часто сопереживают.
ЦСКА – борьба с кризисом
- Над ними издеваются новые боссы. Возможно, это сблизит фанатов и команду Березуцкого, ведь Алексей не виноват, куда ЦСКА повернул.
- Опыт плюс молодость. Акинфеев и Фернандес как воспитатели талантливых сыновей полка. Дивеев, Фукс, Мухин или Эджуке могут завоевать сердца фанатов.
- Неопределенность привлекает, а ЦСКА на данный момент – команда-загадка тренера-загадки.
«Динамо» — немецкий подход
- В кои веки делом заняты профессионалы. Шварц и Бувач пока мыслят ясно, появилась стратегия.
- Захарян, Тюкавин, Шиманьски, Лесовой, Моро и Фомин могут вырасти. Добавьте форварда – получите атакующую машину.
- Кроме тренера и игроков, за них говорит история. Невезучие, но в сезоне со столетним юбилеем все может измениться.
«Химки» — мастерские реванши
- Черевченко в списке самых недооцененных тренеров РПЛ. Наставник растет и становится крепче.
- Денег нет, но коллектив здоровый. «Химки» сумели спастись, за это команду Лантратова, Дагерсталя, Кухарчука и Глушакова стоит уважать.
- Невзирая на сэйвы Лантратова, «Химки» пытались играть с мячом – такая тактика середняка достойна поощрения.
«Ростов» — яркость во всем
- Как и «Рубин», прекрасно себя рекламируют, а наличие тренера сборной – дополнительная причина желать команде хорошей формы.
- Банда, что умеет навредить грандам, особенно дома. Такие коллективы всегда находили фанатов. Кстати, болельщики – тоже их козырь.
- «Ростов» как рехаб – место для восстановления сил падших ангелов РПЛ. И при Бердыеве так было, и сейчас Карпин помог не только Еременко.
«Краснодар» — мощь и стиль
- Святая вера в атакующий футбол подкупает. А невезучесть заставляет желать успехов.
- У «Краснодара» состав для Лиги чемпионов, «черный бычок» может удивить в этом сезоне РПЛ.
- Качество футбола при Ганчаренко может вырасти, а с ним придет и долгожданный успех.
«Ахмат» — невезучесть дерзких
- Учатся доверять наставникам – Талалаеву нужно время, ведь он грамотный, если исключает лишние конфликты.
- У «Ахмата» часто атакующий футбол, но они не баловни судьбы. И в Кубке России, и в чемпионате игра превосходила результаты.
- Классная селекция. Бериша, Богосовац, Семенов, Харин, Швец – футболисты более высокого уровня, чем их команда. Вот и Уткин к ним в аренду пошел.
«Урал» — кубковые бойцы
- Представляют огромную часть России, где футбол успешно убивают. Железная причина поддержать.
- Есть характер – не случайно бывали в финалах Кубка, и мастерство – символом стал верный Бикфалви.
- В списке особенностей также неадекватность – Иванов стал ее символом. А диких, но в этом искренних тоже любят.
«Уфа» — грамотный расчет
- Кузница тренерских талантов – Ганчаренко и Семак работали в «Уфе». Евсеев тоже не стал хуже, а теперь присмотримся к Стукалову.
- Денег вложили немного, а играть умеют. У них даже Урунов бегал не так, как потом в «Спартаке». Не говоря о Беленове.
- Хитрые ребята, что верят в себя, как их бывший игрок Зинченко. И тактически «Уфа» всегда сложна для соперников.
«Арсенал» — классический середняк
- Клуб из провинции с поддержкой, с грамотным тренером – Парфенов умеет работать, и с не звездным, но профессиональным составом.
- Кроме тренера, отмечаем арендованных Давиташвили и Смольникова, а также проверенных Каушича и Ткачева. Команда бойцов.
- Неудачный заход в еврокубки точно повлиял на интерес властей к «Арсеналу», им пора сопереживать, в любой момент могут сыграть в «Тамбов».
«Нижний Новгород» — новичок без денег
- В отличие от туляков, нижегородцы точно как «Тамбов» — попытаются пройти сезон без денег и без гарантии финансирования.
- Безумству храбрых поем мы песню – Кержаков ввязался в авантюру. Как минимум фанаты «Зенита» должны желать успехов легенде клуба.
- Игроки не виноваты, что в российском футболе бардак. И фанаты из Нижнего Новгорода насмотрелись на гибель местных клубов, горькое прошлое – причина их поддержать.
«Крылья Советов» — заявка на сенсацию
- Могут стать открытием сезона. Есть тренер (Осинькин), снайпер (Сергеев), талант (Пиняев) и приличная игра.
- «Крылья Советов» по пути в финал Кубка России-2021 показали футбол уровня РПЛ. Это заслуживает уважения.
- Как и у ряда других провинциальных команд, у «Крыльев» шикарные фанаты. Надеемся, запреты временные, и матчи РПЛ увидят вживую все желающие.
Но. Спартак настроен побороться за первое место. И тут интереснее всего будут очные игры москвичей и питерцев - побеждать все остальные клубы они должны из-за большей силы своего состава (понятное дело, что терять очки будут наверняка и с середняками и с аутсайдерами). Сможет ли Спартак навязать свою игру чемпиону? Вот в этом вопрос, в последнее время такое удавалось крайне редко. Сможет - поборется за титул.
Ну и главное, что лично я жду от нового сезона, это проверку всех наших клубов еврокубками. И очень хорошо, что зенит попал в третью корзину и точно будет играть с каким-нибудь топом, а не в усреднённо-ровной группе как было в последние годы. И на Спартак посмотрим в игре с Бенфикой, а затем, возможно, и в групповой стадии.
И ещё один бонус от нового сезона - удастся ли Карпину удачно совместить две должности - такого давненько не было. Отберётся на ЧМ и удержит Ростов в еврокубковой зоне - прибавит себе почитателей и пополнит банковский счёт, да и поубавится желающих высказаться, что Карпин слабее Семака.
И пара слов про ЦСКА. Думается мне, если Березуцкий провалится (а к этому объективно есть предпосылки), то армейцам нужно будет приложить максимум усилий чтобы вернуть к себе Слуцкого. Это уже другое ЦСКА, с другими игроками, даже с другими руководителями - У Леонида Викторовича явно с мотивацией проблем не будет, ну а тренер он высокого класса, что уже не раз доказал.
Но. Спартак настроен побороться за первое место. И тут интереснее всего будут очные игры москвичей и питерцев - побеждать все остальные клубы они должны из-за большей силы своего состава (понятное дело, что терять очки будут наверняка и с середняками и с аутсайдерами). Сможет ли Спартак навязать свою игру чемпиону? Вот в этом вопрос, в последнее время такое удавалось крайне редко. Сможет - поборется за титул.
Ну и главное, что лично я жду от нового сезона, это проверку всех наших клубов еврокубками. И очень хорошо, что зенит попал в третью корзину и точно будет играть с каким-нибудь топом, а не в усреднённо-ровной группе как было в последние годы. И на Спартак посмотрим в игре с Бенфикой, а затем, возможно, и в групповой стадии.
И ещё один бонус от нового сезона - удастся ли Карпину удачно совместить две должности - такого давненько не было. Отберётся на ЧМ и удержит Ростов в еврокубковой зоне - прибавит себе почитателей и пополнит банковский счёт, да и поубавится желающих высказаться, что Карпин слабее Семака.
И пара слов про ЦСКА. Думается мне, если Березуцкий провалится (а к этому объективно есть предпосылки), то армейцам нужно будет приложить максимум усилий чтобы вернуть к себе Слуцкого. Это уже другое ЦСКА, с другими игроками, даже с другими руководителями - У Леонида Викторовича явно с мотивацией проблем не будет, ну а тренер он высокого класса, что уже не раз доказал.
Что творится никто толком и не знает и никак не комментирует. Очень печально. И даже не могу предположить что можно ожидать от команды с таким составом и таким главным тренером как Алексей Березуцкий. Ещё одна проблема возникает с игроком Влашичем который не хочет играть за клуб, у которого мысли в Европе. Вообщем проблем больше чем ожидалось. Будем ждать, надеяться и верить что всё это временно. Но очень трудно верится что можно что-то изменить в этом сезоне.
А вот за Спартак сейчас можно только порадоваться, с приходом нового тренера Руи Витория команда заиграла в качественный добротный футбол ⚽ ещё и очень много стали забивать. И это внушает оптимизма . Посмотрим что они будут уже показывать в чемпионате. Во всяком случае есть надежда на то что у Зенита будет достойный соперник.
Далее хочу пожелать Удачи и действительно удивить всех своей игрой и результатом команду из Самары КС.
Эта команда во главе с замечательным тренером Осинькиным должна просто стать открытием сезона . И в её силах наделать много шума и удивить своей игрой даже фаворитов чемпионата.
Я думаю этот Чемпионат станет очень интересным на всех его этапах. Будем делать посмотреть !!!
Всм Добра !!!
Что творится никто толком и не знает и никак не комментирует. Очень печально. И даже не могу предположить что можно ожидать от команды с таким составом и таким главным тренером как Алексей Березуцкий. Ещё одна проблема возникает с игроком Влашичем который не хочет играть за клуб, у которого мысли в Европе. Вообщем проблем больше чем ожидалось. Будем ждать, надеяться и верить что всё это временно. Но очень трудно верится что можно что-то изменить в этом сезоне.
А вот за Спартак сейчас можно только порадоваться, с приходом нового тренера Руи Витория команда заиграла в качественный добротный футбол ⚽ ещё и очень много стали забивать. И это внушает оптимизма . Посмотрим что они будут уже показывать в чемпионате. Во всяком случае есть надежда на то что у Зенита будет достойный соперник.
Далее хочу пожелать Удачи и действительно удивить всех своей игрой и результатом команду из Самары КС.
Эта команда во главе с замечательным тренером Осинькиным должна просто стать открытием сезона . И в её силах наделать много шума и удивить своей игрой даже фаворитов чемпионата.
Я думаю этот Чемпионат станет очень интересным на всех его этапах. Будем делать посмотреть !!!
Всм Добра !!!