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От Слуцкого до Кержакова, от Ларссона до Сергеева. В РПЛ будет 16 команд, которым легко симпатизировать

вчера, 16:03
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Напоминаем, почему можно и нужно поддерживать участников лиги.

«Зенит» — вечные победы

- Любимцы глорихантеров и тех, кто обожает побеждать. «Зенит» — победитель, у таких всегда есть поклонники.

- Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Вендел, Кузяев и Мостовой не вызывают негативную реакцию, добротные мастера и чемпионы.

- Семак – положительный герой. Да, скучноватый, но с такими можно играть в долгую. Осталось услышать тренера и усилить состав известным новичком.

«Спартак» — атакующий вектор

- Тедеско с «3-5-2» развивал команду и учил создавать моменты. Если у Витории получится обучить их реализации – увидим голевую машину.

- ОПГ «Ромашка» в прошлом. Джикия, Максименко, Жиго, Ларссон или Соболев легко стали любимцами. Неконфликтный состав, что для «красно-белых» – редкость.

- У «Спартака» глубокий символизм даже у поражений, неудивительно, что трофеев мало, а армия фанатов огромная. Историю не купишь за деньги.

«Локомотив» — черная полоса

- Крыховяк, Пабло, Рыбус, Баринов или Смолов не виноваты, что клубом странно руководят. К ним вопросы не копятся, умеют и хотят драться.

- «Локомотив» — пример здорового реваншизма. Сёмин сделал чемпионом восьмую команду РПЛ, а Николич играл в ЛЧ не с «Зенитом».

- Умеют воспитывать игроков. Все шесть выпускников академии, что есть сейчас, могут быть в основе.

«Рубин» — бенефис Слуцкого

- Слуцкий, Слуцкий и еще раз Слуцкий – причина симпатизировать «Рубину». Объяснения излишни.

- Шикарное позиционирование клуба. В современном мире это важно, «Рубин» красиво себя подает.

- Интересный состав. Даже если Кварацхелия уедет, Дюпин, Абильдгор, Бакаев, Деспот и Макаров останутся и попробуют обрадовать.

«Сочи» — ставка на опыт

- Федотов – классный тренер, Нобоа – идеальный лидер. Юсупов, Заболотный и Заика – крепкие. Эти люди — причина поддержать молодой клуб минимум в Европе.

- Теряют важных игроков, а что есть понятная связь с чемпионами – не вина футболистов. «Сочи» — логичная и яркая команда, которая пытается играть в мяч.

- Не лишены коварства, что тоже найдет отклик в сердцах особой публики. И в любой момент клуб могут закрыть, а отчаянным людям часто сопереживают.

ЦСКА – борьба с кризисом

- Над ними издеваются новые боссы. Возможно, это сблизит фанатов и команду Березуцкого, ведь Алексей не виноват, куда ЦСКА повернул.

- Опыт плюс молодость. Акинфеев и Фернандес как воспитатели талантливых сыновей полка. Дивеев, Фукс, Мухин или Эджуке могут завоевать сердца фанатов.

- Неопределенность привлекает, а ЦСКА на данный момент – команда-загадка тренера-загадки.

«Динамо» — немецкий подход

- В кои веки делом заняты профессионалы. Шварц и Бувач пока мыслят ясно, появилась стратегия.

- Захарян, Тюкавин, Шиманьски, Лесовой, Моро и Фомин могут вырасти. Добавьте форварда – получите атакующую машину.

- Кроме тренера и игроков, за них говорит история. Невезучие, но в сезоне со столетним юбилеем все может измениться.

«Химки» — мастерские реванши

- Черевченко в списке самых недооцененных тренеров РПЛ. Наставник растет и становится крепче.

- Денег нет, но коллектив здоровый. «Химки» сумели спастись, за это команду Лантратова, Дагерсталя, Кухарчука и Глушакова стоит уважать.

- Невзирая на сэйвы Лантратова, «Химки» пытались играть с мячом – такая тактика середняка достойна поощрения.

«Ростов» — яркость во всем

- Как и «Рубин», прекрасно себя рекламируют, а наличие тренера сборной – дополнительная причина желать команде хорошей формы.

- Банда, что умеет навредить грандам, особенно дома. Такие коллективы всегда находили фанатов. Кстати, болельщики – тоже их козырь.

- «Ростов» как рехаб – место для восстановления сил падших ангелов РПЛ. И при Бердыеве так было, и сейчас Карпин помог не только Еременко.

«Краснодар» — мощь и стиль

- Святая вера в атакующий футбол подкупает. А невезучесть заставляет желать успехов.

- У «Краснодара» состав для Лиги чемпионов, «черный бычок» может удивить в этом сезоне РПЛ.

- Качество футбола при Ганчаренко может вырасти, а с ним придет и долгожданный успех.

«Ахмат» — невезучесть дерзких

- Учатся доверять наставникам – Талалаеву нужно время, ведь он грамотный, если исключает лишние конфликты.

- У «Ахмата» часто атакующий футбол, но они не баловни судьбы. И в Кубке России, и в чемпионате игра превосходила результаты.

- Классная селекция. Бериша, Богосовац, Семенов, Харин, Швец – футболисты более высокого уровня, чем их команда. Вот и Уткин к ним в аренду пошел.

«Урал» — кубковые бойцы

- Представляют огромную часть России, где футбол успешно убивают. Железная причина поддержать.

- Есть характер – не случайно бывали в финалах Кубка, и мастерство – символом стал верный Бикфалви.

- В списке особенностей также неадекватность – Иванов стал ее символом. А диких, но в этом искренних тоже любят.

«Уфа» — грамотный расчет

- Кузница тренерских талантов – Ганчаренко и Семак работали в «Уфе». Евсеев тоже не стал хуже, а теперь присмотримся к Стукалову.

- Денег вложили немного, а играть умеют. У них даже Урунов бегал не так, как потом в «Спартаке». Не говоря о Беленове.

- Хитрые ребята, что верят в себя, как их бывший игрок Зинченко. И тактически «Уфа» всегда сложна для соперников.

«Арсенал» — классический середняк

- Клуб из провинции с поддержкой, с грамотным тренером – Парфенов умеет работать, и с не звездным, но профессиональным составом.

- Кроме тренера, отмечаем арендованных Давиташвили и Смольникова, а также проверенных Каушича и Ткачева. Команда бойцов.

- Неудачный заход в еврокубки точно повлиял на интерес властей к «Арсеналу», им пора сопереживать, в любой момент могут сыграть в «Тамбов».

«Нижний Новгород» — новичок без денег

- В отличие от туляков, нижегородцы точно как «Тамбов» — попытаются пройти сезон без денег и без гарантии финансирования.

- Безумству храбрых поем мы песню – Кержаков ввязался в авантюру. Как минимум фанаты «Зенита» должны желать успехов легенде клуба.

- Игроки не виноваты, что в российском футболе бардак. И фанаты из Нижнего Новгорода насмотрелись на гибель местных клубов, горькое прошлое – причина их поддержать.

«Крылья Советов» — заявка на сенсацию

- Могут стать открытием сезона. Есть тренер (Осинькин), снайпер (Сергеев), талант (Пиняев) и приличная игра.

- «Крылья Советов» по пути в финал Кубка России-2021 показали футбол уровня РПЛ. Это заслуживает уважения.

- Как и у ряда других провинциальных команд, у «Крыльев» шикарные фанаты. Надеемся, запреты временные, и матчи РПЛ увидят вживую все желающие.

Радимов: «„Спартак“ — главный соперник „Зенита“»
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Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 23:09
"Джикия, Максименко, Жиго, Ларссон или Соболев легко стали любимцами. Неконфликтный состав, что для «красно-белых» – редкость."

Лол, что? Джикия, Жиго, Соболев? Неконфликтный состав. Ха-ха-ха три раза.
112910415
112910415
вчера в 20:37
На старт, вниманье, марш!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:06
Вывод о качестве игры, как минимум спорный. Качество игры Спартака и Рубина, как минимум не ниже Зенита. В Питере игра примитивная
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:10, ред.
Для меня на сегодняшний день очень важный вопрос как будет выглядеть мой любимый клуб в РПЛ это ЦСКА. Больная тема и большой вопрос что творится внутри клуба и его руководства. Очень много вопросов на которые не вижу ответов . Что привело к тому что клуб оказался в такой ситуации? Вроде пришли в клуб огромные деньги 💰💰💰 ВТБ , а вроде их и нет в клубе.
Что творится никто толком и не знает и никак не комментирует. Очень печально. И даже не могу предположить что можно ожидать от команды с таким составом и таким главным тренером как Алексей Березуцкий. Ещё одна проблема возникает с игроком Влашичем который не хочет играть за клуб, у которого мысли в Европе. Вообщем проблем больше чем ожидалось. Будем ждать, надеяться и верить что всё это временно. Но очень трудно верится что можно что-то изменить в этом сезоне.
А вот за Спартак сейчас можно только порадоваться, с приходом нового тренера Руи Витория команда заиграла в качественный добротный футбол ⚽ ещё и очень много стали забивать. И это внушает оптимизма . Посмотрим что они будут уже показывать в чемпионате. Во всяком случае есть надежда на то что у Зенита будет достойный соперник.
Далее хочу пожелать Удачи и действительно удивить всех своей игрой и результатом команду из Самары КС.
Эта команда во главе с замечательным тренером Осинькиным должна просто стать открытием сезона . И в её силах наделать много шума и удивить своей игрой даже фаворитов чемпионата.
Я думаю этот Чемпионат станет очень интересным на всех его этапах. Будем делать посмотреть !!!
Всм Добра !!!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:37
Пожалуй, только два клуба не вызывают особых вопросов: Зенит сильнее всех по составу и качеству игры, а Нижний Новгород слабее всех по составу и финансам. Наиболее вероятно, что первые станут чемпионами, а вторые вылетят.
Но. Спартак настроен побороться за первое место. И тут интереснее всего будут очные игры москвичей и питерцев - побеждать все остальные клубы они должны из-за большей силы своего состава (понятное дело, что терять очки будут наверняка и с середняками и с аутсайдерами). Сможет ли Спартак навязать свою игру чемпиону? Вот в этом вопрос, в последнее время такое удавалось крайне редко. Сможет - поборется за титул.
Ну и главное, что лично я жду от нового сезона, это проверку всех наших клубов еврокубками. И очень хорошо, что зенит попал в третью корзину и точно будет играть с каким-нибудь топом, а не в усреднённо-ровной группе как было в последние годы. И на Спартак посмотрим в игре с Бенфикой, а затем, возможно, и в групповой стадии.
И ещё один бонус от нового сезона - удастся ли Карпину удачно совместить две должности - такого давненько не было. Отберётся на ЧМ и удержит Ростов в еврокубковой зоне - прибавит себе почитателей и пополнит банковский счёт, да и поубавится желающих высказаться, что Карпин слабее Семака.
И пара слов про ЦСКА. Думается мне, если Березуцкий провалится (а к этому объективно есть предпосылки), то армейцам нужно будет приложить максимум усилий чтобы вернуть к себе Слуцкого. Это уже другое ЦСКА, с другими игроками, даже с другими руководителями - У Леонида Викторовича явно с мотивацией проблем не будет, ну а тренер он высокого класса, что уже не раз доказал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:24
Цска загадка,прикольно!
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