От Слуцкого до Кержакова, от Ларссона до Сергеева. В РПЛ будет 16 команд, которым легко симпатизировать

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вчера, 16:03

Напоминаем, почему можно и нужно поддерживать участников лиги.

«Зенит» — вечные победы

- Любимцы глорихантеров и тех, кто обожает побеждать. «Зенит» — победитель, у таких всегда есть поклонники.

- Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Вендел, Кузяев и Мостовой не вызывают негативную реакцию, добротные мастера и чемпионы.

- Семак – положительный герой. Да, скучноватый, но с такими можно играть в долгую. Осталось услышать тренера и усилить состав известным новичком.

«Спартак» — атакующий вектор

- Тедеско с «3-5-2» развивал команду и учил создавать моменты. Если у Витории получится обучить их реализации – увидим голевую машину.

- ОПГ «Ромашка» в прошлом. Джикия, Максименко, Жиго, Ларссон или Соболев легко стали любимцами. Неконфликтный состав, что для «красно-белых» – редкость.

- У «Спартака» глубокий символизм даже у поражений, неудивительно, что трофеев мало, а армия фанатов огромная. Историю не купишь за деньги.

«Локомотив» — черная полоса

- Крыховяк, Пабло, Рыбус, Баринов или Смолов не виноваты, что клубом странно руководят. К ним вопросы не копятся, умеют и хотят драться.

- «Локомотив» — пример здорового реваншизма. Сёмин сделал чемпионом восьмую команду РПЛ , а Николич играл в ЛЧ не с «Зенитом».

- Умеют воспитывать игроков. Все шесть выпускников академии, что есть сейчас, могут быть в основе.

«Рубин» — бенефис Слуцкого

- Слуцкий, Слуцкий и еще раз Слуцкий – причина симпатизировать «Рубину». Объяснения излишни.

- Шикарное позиционирование клуба. В современном мире это важно, «Рубин» красиво себя подает.

- Интересный состав. Даже если Кварацхелия уедет, Дюпин, Абильдгор, Бакаев, Деспот и Макаров останутся и попробуют обрадовать.

«Сочи» — ставка на опыт

- Федотов – классный тренер, Нобоа – идеальный лидер. Юсупов, Заболотный и Заика – крепкие. Эти люди — причина поддержать молодой клуб минимум в Европе.

- Теряют важных игроков, а что есть понятная связь с чемпионами – не вина футболистов. «Сочи» — логичная и яркая команда, которая пытается играть в мяч.

- Не лишены коварства, что тоже найдет отклик в сердцах особой публики. И в любой момент клуб могут закрыть, а отчаянным людям часто сопереживают.

ЦСКА – борьба с кризисом

- Над ними издеваются новые боссы. Возможно, это сблизит фанатов и команду Березуцкого, ведь Алексей не виноват, куда ЦСКА повернул.

- Опыт плюс молодость. Акинфеев и Фернандес как воспитатели талантливых сыновей полка. Дивеев, Фукс, Мухин или Эджуке могут завоевать сердца фанатов.

- Неопределенность привлекает, а ЦСКА на данный момент – команда-загадка тренера-загадки.

«Динамо» — немецкий подход

- В кои веки делом заняты профессионалы. Шварц и Бувач пока мыслят ясно, появилась стратегия.

- Захарян, Тюкавин, Шиманьски, Лесовой, Моро и Фомин могут вырасти. Добавьте форварда – получите атакующую машину.

- Кроме тренера и игроков, за них говорит история. Невезучие, но в сезоне со столетним юбилеем все может измениться.

«Химки» — мастерские реванши

- Черевченко в списке самых недооцененных тренеров РПЛ . Наставник растет и становится крепче.

- Денег нет, но коллектив здоровый. «Химки» сумели спастись, за это команду Лантратова, Дагерсталя, Кухарчука и Глушакова стоит уважать.

- Невзирая на сэйвы Лантратова, «Химки» пытались играть с мячом – такая тактика середняка достойна поощрения.

«Ростов» — яркость во всем

- Как и «Рубин», прекрасно себя рекламируют, а наличие тренера сборной – дополнительная причина желать команде хорошей формы.

- Банда, что умеет навредить грандам, особенно дома. Такие коллективы всегда находили фанатов. Кстати, болельщики – тоже их козырь.

- «Ростов» как рехаб – место для восстановления сил падших ангелов РПЛ . И при Бердыеве так было, и сейчас Карпин помог не только Еременко.

«Краснодар» — мощь и стиль

- Святая вера в атакующий футбол подкупает. А невезучесть заставляет желать успехов.

- У «Краснодара» состав для Лиги чемпионов, «черный бычок» может удивить в этом сезоне РПЛ .

- Качество футбола при Ганчаренко может вырасти, а с ним придет и долгожданный успех.

«Ахмат» — невезучесть дерзких

- Учатся доверять наставникам – Талалаеву нужно время, ведь он грамотный, если исключает лишние конфликты.

- У «Ахмата» часто атакующий футбол, но они не баловни судьбы. И в Кубке России, и в чемпионате игра превосходила результаты.

- Классная селекция. Бериша, Богосовац, Семенов, Харин, Швец – футболисты более высокого уровня, чем их команда. Вот и Уткин к ним в аренду пошел.

«Урал» — кубковые бойцы

- Представляют огромную часть России, где футбол успешно убивают. Железная причина поддержать.

- Есть характер – не случайно бывали в финалах Кубка, и мастерство – символом стал верный Бикфалви.

- В списке особенностей также неадекватность – Иванов стал ее символом. А диких, но в этом искренних тоже любят.

«Уфа» — грамотный расчет

- Кузница тренерских талантов – Ганчаренко и Семак работали в «Уфе». Евсеев тоже не стал хуже, а теперь присмотримся к Стукалову.

- Денег вложили немного, а играть умеют. У них даже Урунов бегал не так, как потом в «Спартаке». Не говоря о Беленове.

- Хитрые ребята, что верят в себя, как их бывший игрок Зинченко. И тактически «Уфа» всегда сложна для соперников.

«Арсенал» — классический середняк

- Клуб из провинции с поддержкой, с грамотным тренером – Парфенов умеет работать, и с не звездным, но профессиональным составом.

- Кроме тренера, отмечаем арендованных Давиташвили и Смольникова, а также проверенных Каушича и Ткачева. Команда бойцов.

- Неудачный заход в еврокубки точно повлиял на интерес властей к «Арсеналу», им пора сопереживать, в любой момент могут сыграть в «Тамбов».

«Нижний Новгород» — новичок без денег

- В отличие от туляков, нижегородцы точно как «Тамбов» — попытаются пройти сезон без денег и без гарантии финансирования.

- Безумству храбрых поем мы песню – Кержаков ввязался в авантюру. Как минимум фанаты «Зенита» должны желать успехов легенде клуба.

- Игроки не виноваты, что в российском футболе бардак. И фанаты из Нижнего Новгорода насмотрелись на гибель местных клубов, горькое прошлое – причина их поддержать.

«Крылья Советов» — заявка на сенсацию

- Могут стать открытием сезона. Есть тренер (Осинькин), снайпер (Сергеев), талант (Пиняев) и приличная игра.

- «Крылья Советов» по пути в финал Кубка России-2021 показали футбол уровня РПЛ . Это заслуживает уважения.