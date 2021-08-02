Роналду в слабейшем составе во взрослой карьере. У «Ювентуса» кадровые проблемы в каждой линии

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вчера, 19:55

Не тянут на победу в Суперлиге, которую планируют создать.

Аллегри критически оценил готовность игроков

Непонятно, зачем Массимиллиано так зло стартовал. Но успел задеть ряд старых и новых подопечных. Например, о желании Бонуччи быть вице-капитаном высказался вот так:

Бонуччи уезжал на сезон. Если он хочет быть капитаном, то может купить повязку и играть с ней на улице.

Тренер, который отказал «Реалу» ради «Ювентуса», также резко прокомментировал переговоры с Кьеллини — контракт подпишут позже. Открыт вопрос о Де Лигте, которого не назвать удачным новичком. После приключений на Евро-2020, где защитник по ошибке именовал себя игроком «Аякса», активизировался Райола.

Мино понимает, что у Аллегри могут выходить в центре сыгранные ветераны, а Де Лигт чаще останется в запасе. Понимают это и Недвед с Аньелли – держать на скамейке игрока с ценником 75 млн евро и второй зарплатой в клубе – 8 миллионов в год, невыгодно в кризис без полных трибун.

Также тренер раздосадован, что не подписали Доннарумму на замену Щесны. «Ювентус» упустил бесплатного агента. Получается, сам Джиджи считает, что в ПСЖ шансы на победы выше. Еще Аллегри прошелся по Кулусевски – надо прибавлять в агрессии. И может не быть фанатом МакКенни.

Возможно, в жестком настрое Аллегри есть какой-то скрытый смысл, но пока лишь слегка похвалил Роналду за энтузиазм. Зато с порога обещал из Рэмзи сделать опорника и уходит от ответов об усилении состава. Аллегри явно чем-то недоволен.

Роналду оказался не нужен большим клубам

В принципе, как и Месси. Такой новичок обошелся бы новому клубу в несколько сотен миллионов евро. Отработал бы часть денег, но появление аргентинца или Роналду в составе не гарантирует победу в ЛЧ . Знаем это из туринской практики. Невеста Криштиану так уверенно заявила, что ее любимый остается в «Ювентусе», поскольку понимает расклад.

ПСЖ считал Роналду запасным вариантом на случай, если Мбаппе устроил бы бойкот и требовал отпустить его в «Реал» этим летом. Но Криштиану оскорбило такое отношение парижан – топнул ногой. Когда остынет, то может снова попроситься на выход, но комбинация сложная.

А причина уйти есть — Роналду давно не играл в столь незвездном составе. Мората не Бензема, иначе выступал бы за «Реал» десять лет. Самого Карима в «Ювентусе» не увидим. Зидан не приехал, не хочет проблем. Если что-то случится с чемпионами Европы из обороны, то сыграет Демирал. Или увидим Данило в центре защиты при «3-5-2».

Дибале, от которого ждут лидерской хватки годами, до конца года стукнет 28 лет. Роналду уже 36, Куадрадо – 33, Сандо – 30. Состав немолодой, на пик формы сложно рассчитывать. Все знают, что у Криштиану есть привычка кривиться, когда напарники принимают слабое решение уровня ФНЛ .

В будущем сезоне кривиться придется часто? А когда форвард капризничает – от него меньше толку. Дополнительно может повлиять «Золотой мяч» в руках у Месси. Португалец – ревнивый спортсмен. Понимание, что оказался никому не нужен в первую очередь – ни ПСЖ , ни «Реалу», ни МЮ , способно ударить по эго.

Да и возраст сказывается, Серия А – сложный турнир для нападающих, после ударного Евро-2020 сложнее будет собраться. Голов увидим много, но не все будут победными.

Кайо, Жезус и Локателли – крепкие середняки

Миралем после шокового захода в «Барселону» будет приходить в себя. У Локаттелли, как показал Евро-2020, полный порядок с талантом, но нет стабильности и класса, ведь одно дело быть звездой «Сассуоло», другое – стать центральной фигурой в «Ювентусе». Рабьо, которого Аллегри ценит и просит оставить, пахал за сборную Франции.

Но одновременно был самым незвездным футболистом на поле в основе Дешама. Можно выигрывать с такими бойцами, но только если лидеры на пике формы. Но молодых Буффона, Кьеллини, Бонуччи и Роналду не увидим вживую уже никогда. Все постарели, а Джиджи вернулся в Парму.

Также у «Ювентуса» нет аргументов для трансферов уровня Салаха или Холанда. В результате охотятся за Кайо Жорже – нападающим из Бразилии, ведь даже его более опытный коллега Жезус может разминуться с трансфером в туринский клуб. Как видите, в списке потенциальных новичков нет мегазвезд.

Искали нового голкипера, но вряд ли приезд Де Хеа станет антонимом трансферу Ван дер Сара, что в «Ювентусе» не заиграл, а позже был чемпионом с МЮ . В каждой линии проблемы. Кьеза не левый латераль, а Марсело годами переходит в «Ювентус» к другу Роналду. И вряд ли сейчас бразилец усилил бы туринцев.

Куадрадо не профильный правый латераль, хотя на его оценки повлияло высоченное качество передач. Бентанкур или Кулусевски – середняки. Морально в составе «Ювентуса» осталось мало чемпионов. Даже Де Лигт ближе к ошибкам из-за паники, чем к сезону мечты в стиле Ван Дейка в лучший год с «Ливерпулем».

Опасения не беспочвенные, а подтвержденные трансферные цели – Кайо, Локаттелли и Пьянич, на данный момент не уровня победного финала Лиги чемпионов.

Многие проблемы туринцев не имеют решения

В нынешних обстоятельствах не имеют. «Ювентус», безусловно, классная команда. И Аллегри давно доказал, что мастер. Но нужно достойно выступить в Лиге чемпионов. А разве для этого есть кадровый потенциал? В отдельно взятом матче Бонуччи и Кьеллини – гении, но выдохлись на Евро-2020.

Аллегри стал агрессивнее, чем был, поскольку видит – пришел в «Ювентус», у которого есть финансовые проблемы. Зашел в команду, которая пока не смогла спихнуть никому Роналду, хотя такое требование у Макса было еще в бытность наставником в прошлый раз.

Новый «Ювентус» не построишь, пока нет свободных денег. Предлагают мириться с теми, кто есть. С Дибалой – братом Гризманна по неумению оставаться серьезным. Или с Пьяничем, что стал хуже. Играть без Погба. Впрочем, даже если бы Поль присоединился к «Ювентусу», то это скорее заявка на поражение в финале Лиги Европы.

Сейчас многие фанаты «бьянконери» со стажем настроены скептически. Видят, как Паратичи сделали козлом отпущения, но при этом грамотного спеца по селекции и переговорам в клубе нет. Состав наполовину старый, наполовину средний. Надежда на Кьезу и Роналду, а они не всесильные.

А еще на Аллегри, ведь туринцы поступили, как «Реал» — взяли проверенного наставника на роль громоотвода. Хватит ли его усилий на весь сезон без спадов? «Ювентус» — вечный фаворит сезона в Серии А, ведь у «Интера» проблемы с деньгами и новый наставник.