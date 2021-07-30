ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино высказался о борьбе Наваса и Доннаруммы за место в старте ПСЖ

вчера, 13:39

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказал свое мнение о борьбе за место в основном составе между вратарями Кейлором Навасом и Джанлуиджи Доннаруммой.

Когда у тебя есть выбор, это может принести только пользу клубу. Все понимают, что нужна конкуренция, дисциплина, необходимая для благополучия команды.

Нужна здоровая битва за место в составе. Со своей стороны, мы постараемся выбирать справедливо, оценивая, кто лучше на данный момент в текущей ситуации.

Ранее один из лидеров ПСЖ сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт с клубом.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:10
Навас в ЛЧ пусть стоит (4 раза за последние несколько лет в финале побывал человек, опыт огромный вдобавок к мастерству). Доннарума в Лиге. Ну а в следующем сезоне придётся отпускать Наваса
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:46
НАвас ещё год поиграет, потом Долларуму задвинут вне зависимости от спортивных показателей.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 16:37
В итоге Доннарумма станет основным
Roman73
Roman73
вчера в 15:21, ред.
ПСЖ никак не найдёт баланс, никак не может стать толковым клубом. Набирает и набирает, всё , что сверкает. ПСЖ похож на квартиру богатого , но глуповатого без вкуса выскочки.
Roman73
Roman73
вчера в 15:17, ред.
Глупая затея , это вратари равного класса . В команде должен быть вратарь- лидер и надёжный дублёр . Ни Доннарумма , ни Навас дублёрами быть не могут по определению , они слишком равны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:32
Доннарумма вратарь получьше!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:43
Конкуренция - это всегда хорошо.
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