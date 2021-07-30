Почеттино высказался о борьбе Наваса и Доннаруммы за место в старте ПСЖ

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вчера, 13:39

Главный тренер ПСЖ высказал свое мнение о борьбе за место в основном составе между вратарями и .

Когда у тебя есть выбор, это может принести только пользу клубу. Все понимают, что нужна конкуренция, дисциплина, необходимая для благополучия команды. Нужна здоровая битва за место в составе. Со своей стороны, мы постараемся выбирать справедливо, оценивая, кто лучше на данный момент в текущей ситуации.