Почеттино высказался о борьбе Наваса и Доннаруммы за место в старте ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказал свое мнение о борьбе за место в основном составе между вратарями Кейлором Навасом и Джанлуиджи Доннаруммой.
Когда у тебя есть выбор, это может принести только пользу клубу. Все понимают, что нужна конкуренция, дисциплина, необходимая для благополучия команды.
Нужна здоровая битва за место в составе. Со своей стороны, мы постараемся выбирать справедливо, оценивая, кто лучше на данный момент в текущей ситуации.
Ранее один из лидеров ПСЖ сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт с клубом.