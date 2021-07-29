Понсе сменил игровой номер в «Спартаке»

«Спартак» внёс в заявку на сезон в РПЛ нападающего Эсекеля Понсе.
Игрок заявлен по девятым номером.
Ранее слухи связывали Понсе с испанским топ-клубом.
«Спартак» внёс в заявку на сезон в РПЛ нападающего Эсекеля Понсе.
Игрок заявлен по девятым номером.
Ранее слухи связывали Понсе с испанским топ-клубом.
Просто новичков нельзя будет внести в заявку, пока кого-то из текущих легионеров не продадим. Тут три варианта : Крал, Хендрикс или Понсе.
Просто новичков нельзя будет внести в заявку, пока кого-то из текущих легионеров не продадим. Тут три варианта : Крал, Хендрикс или Понсе.
Надеюсь, Танчик останется. Уж если кого и продавать из легионеров, то Хендрикса. Тем более, он даже в Казани не вышел на замену.
А Понсе - грозная сила в атаке, что подтверждает его статистика в Спартаке.
Надеюсь, Танчик останется. Уж если кого и продавать из легионеров, то Хендрикса. Тем более, он даже в Казани не вышел на замену.
А Понсе - грозная сила в атаке, что подтверждает его статистика в Спартаке.