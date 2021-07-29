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Понсе сменил игровой номер в «Спартаке»

вчера, 20:19

«Спартак» внёс в заявку на сезон в РПЛ нападающего Эсекеля Понсе.

Игрок заявлен по девятым номером.

Понсе сменил игровой номер в «Спартаке»

Ранее слухи связывали Понсе с испанским топ-клубом.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21
На этом номере Карма, после Кокорина под этим номером девять лет нельзя никого заявлять!)))
протон1
протон1
вчера в 22:25
Тяжело Понсе будет перенимать номер после легенды
makkie
makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:18
Нет, не перебор - Рошу с Уруновым то не заявили.
Просто новичков нельзя будет внести в заявку, пока кого-то из текущих легионеров не продадим. Тут три варианта : Крал, Хендрикс или Понсе.
makkie
makkie
вчера в 22:16
Почему-то казалось, что Понсе под 9 номером и играл. Ан-нет! Оказывается, под 19.

Надеюсь, Танчик останется. Уж если кого и продавать из легионеров, то Хендрикса. Тем более, он даже в Казани не вышел на замену.
А Понсе - грозная сила в атаке, что подтверждает его статистика в Спартаке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 21:34
Особенно, если учесть, что на Олимпиаде все игры на лавке просидел. Ни разу не вышел. Даже Гайч и то играл в основе.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:18
Если Понсе внесли в заявку то у Спартака теперь перебор легов?
Сп62
Сп62
вчера в 20:51
Он, в принципе, и играл в Спартаке девятку.
drug01
drug01
вчера в 20:21
Важен не номер а игра
Cat01
Cat01
вчера в 20:20
Это к успеху!!!
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