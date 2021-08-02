Карпин ушёл в отставку и поставил на сборную. В «Ростов» может вернуться Бердыев

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вчера, 22:12

Грамотное решение, что может помочь двум командам.

Валерия Георгиевича подставили

Было очевидно, что совмещение не сработает, поэтому и принято волевое решение. Допустим, Карпин остался бы в «Ростове», но команда продолжила бы серию неудач. В таком случае сборную 1 сентября на матч против хорватов вывел бы наставник с большим количеством неудач. Тренеры сборных, поскольку они свежие – отдыхают больше, чем коллеги из клубов, всегда могут сыграть на контрасте.

У них больше шуток, лучше настроение, больше времени для изучения соперников. Многие футболисты любят приезжать в сборные, поскольку там давление результата, но наставник в полном порядке. Карпин, если бы его загоняли в РПЛ , не был бы на сто процентов готовым к осенним испытаниям со сборной. Так что решение назначить занятого тренера заведомо подставляло Карпина. Это честь – тренировать национальную команду.

Но не в условиях, когда надо параллельно настраивать «Ростов», который стабильно теряет лидеров. Кого удивляют результаты, тот просто стер из памяти, что недавно в составе были Шомуродов, Чистяков, Попов, Еременко, Зайнутдинов, Ионов, Козлов, Сигурдссон и Чернов. Трудно найти в РПЛ наставника, который сумел бы выдержать такое количество потерь без спада на поле. А поскольку для Карпина многие из списка тоже являются выбранными новичками на замену составу предыдущего созыва, то перед нами специалист по работе в кризисной ситуации.

«Ростову» нужен свежий импульс

Не исключено, что к Карпину присматривались другие клубы. В ЦСКА вернуть бывшего игрока Гинеру и Бабаеву религия не позволила бы – все-таки наставник и генеральный директор «Спартака», фанаты бы могли распять за такую идею. «Красно-белые» после потери Тедеско искали иностранца. И если для сборной Карпин прошел по этой квоте с паспортами других стран, то Федун одобрил Виторию.

До Николича он точно интересовал «Локомотив». Но поскольку не сложилось с возвращением в столицу, то остался в «Ростове», который в 2021 году в странном состоянии. Упомянули важный фактор спада – постоянные потери ключевых исполнителей, которых скауты пытаются заменить, но травмы мешают выпускать оптимальный состав. Однако трансферные перипетии – клубу нужно продавать игроков, чтобы выжить, не отменяют поражения, к которым не привыкли.

Бердыев может перебраться из Сочи

У Курбана Бекиевича есть недвижимость в соседнем Краснодарском крае. Жил в Сочи, тренировал «Ростов». Логично, что сейчас говорят о возвращении опытного наставника, который тоже был в расширенном списке для сборной России. Те переговоры с Дюковым раззадорили, поэтому не исключено, что решение «Ростова» отпустить Карпина из-за того, что уже нашли нового главного тренера, причем в нем уверены.

На горизонте мог бы появиться Черчесов, будь он гибким тренером, но это точно плохая идея. А вот отдохнувший Бердыев – неплохой вариант. Минимум до зимы нужно подстраховать Карпина, который сам не знает, что будет дальше. Очевидно, что на кон поставил все, причем не полностью по своей воле. Если бы РФС сумел договориться с Кунцем, что досрочно вылетел из Олимпиады, то у сборной появился бы немецкий, а не отечественный специалист.

«Ростову» же нужен наставник, что погрузится в процессы полностью, и Бердыев очевидно не худший вариант. Насколько хороший? Посмотрим в деле, если выберут именно его. Есть еще парочка кандидатов, но сжатые сроки и непростая ситуация намекают на знаменитые четки. «Ростов» не побежал в первых турах. Но поскольку нет бремени еврокубков, как у того же «Сочи», то против «Химок», ЦСКА , «Нижнего Новгорода» и «Урала» надо действовать лучше. Теперь они еще и за Карпина будут играть – не имеют права его подвести.

Наставник доказал, что смелый

Дважды, ведь не было очереди из желающих подхватить сборную после Черчесова – только Федотов заикался о желании поработать с такой командой. Карпин оказался самым смелым из тех, кого оценили в РФС . А теперь еще и принял мужское решение остаться со сборной, хотя понятно, что когда контракт до зимы, а впереди целых 7 матчей отбора к ЧМ -2022 за три захода.

Важно отметить, что 1, 4 и 7 сентября сборная России проведет сразу три поединка – дома с Хорватией, потом на выезде против Кипра, а затем снова в родных стенах против Мальты. Конечно, первый соперник является самым сложным, что удобно, но второй и третий будут пользоваться усталостью. А поскольку словаки и словенцы опаснее, чем хотелось бы, у Карпина много работы и без совмещения постов в клубе и сборной.

Карпин, конечно, сегодня красавец – многие бы испугались ставить на кон все. А так и «Ростову» встряску гарантировал, и сборной поможет с полной выкладкой. Кстати, кроме Бердыева, есть еще один именитый возрастной наставник без работы. Глядишь, и его могут на юге сейчас рассмотреть. Было бы интересно и в случае возвращения Курбана Бекиевича, и в случае назначения еще одного чемпиона России.

Карпин рискует, но сборной повезло

Валерий Георгиевич сейчас чуточку отдохнет, ведь прекрасно знает кандидатов в сборную, ему не нужно изучать игроков РПЛ , как это делал бы иностранец. А дальше надо разбирать на молекулы игру непонятных, но звездных хорватов. Карпин может потерять тренерский статус растущего специалиста, если национальная команда подставит его по сценарию Слуцкого – Леониду Викторовичу понадобились годы в добровольном изгнании, чтобы набрать высоту.

Впрочем, совмещение тоже могло добить Карпина морально, поэтому его уход из «Ростова» — шанс для сборной получить тренера, погруженного во все ключевые процессы, а не дуэт Онопко и Писарева, в котором нет человека с харизмой Валерия Георгиевича.

Лишь сегодня сборная России получила главного тренера, и хотя для «Ростова» это неопределенность, для главной команды – хорошая новость. А поскольку Черчесов не использовал многих талантливых ребят, то Карпин без труда добавит на поле новых людей. Захарян, Тюкавин, Самошников и Соболев неплохо начали сезон. Чистяков может пригодиться, у Джикии нет спада. Ерохин разыгрался, Смолов хорош, Жемалетдинов – не хуже. Нужна новая команда для нового тренера со свежими победами.