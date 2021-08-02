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«Сложное и мучительное решение». Карпин — об уходе из «Ростова»

вчера, 21:21

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое решение покинуть пост наставника «Ростова».

Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах.

Недавно сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Я бы поправил. Не на предложение, а на указание.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:42
Что ни делается - всё к лучшему. Банально, конечно, но факт. Надеюсь, что Ростов переживёт этот момент с высоко поднятой головой. Ну и сборную России можно поздравить - болельщики возвращаются).
Сп62
Сп62
сегодня в 07:46
Результаты матчей РПЛ и стали тем толчком в решении оставить Ростов. Раздумывать здесь не над чем.
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 07:21
По крайней мере он всё начистоту сказал. Без всякой воды.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:15
Только Кафанова не вздумай забирать из Ростова с концами))
112910415
112910415
сегодня в 05:55
с тренерским штабом Ростова как будет ?
в сборной он теперь или в клубе ?
протон1
протон1
сегодня в 01:17
Боже как сильно отмучился.
Землянин
Землянин ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 00:20
Когда ещё подвернется такая возможность быть главным тренером национальной команды, может быть и никогда. Черчесов 5 лет сумел продержаться, слив кучу матчей
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:50
Похоже в Ростове наступают тяжёлые времена. Если уже фигурирует имя Мусаева, как нового главного тренера команды, то это клиника! Жаль, что Бердыев даже не рассматривается, в принципе. Я не знаю какое уж было расставание Бердыева с Ростовом, но держать злую обиду на тренера, который вывел впервые в истории команды её на топ уровень - несусветная глупость! Ну а с Мусаевым или Петреску - это борьба за 10-16 места, не более.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 23:40
А ничего, что эти два поражения были прописаны в контракте?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:38
Валера, понимаю, чудовищно совмещать
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 23:08
Да, ещё немаловажный факт. Карпин не хуже нас с вами знает, что должность гл. тренера сборной - расстрельная. Однако он отказался от клуба, в котором у него в целом дела шли неплохо. Он выбрал сборную, понимая что в ней он продержится до конца года, навряд ли больше. А почему? Да потому, что от предложения возглавить сборную России НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ ни кто до Карпина и не откажется после!
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 22:57
Да ладно, не афишируются! В наше время ТАКУЮ информацию утаить невозможно!Вон, в Локо только подумали о распродаже, а Нобель уже на весь Белый Свет об этом раструбил! В том то и дело, что в сборной мёдом не намазано, но НИКТО не отказывается, как не отказывались во времена Союза, так и сейчас.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:57, ред.
так две недели же назад сам взял же ношу, не?!))) насовмещался?)))
"делали все как умеем, а умеем мы них*я" - классика большинства тренеров СНГ))
это было очевидно, но думал матчей 5 потянет, хорошо что не стал тянуть резину.
в сборной будет фиаско аналогичное, мой прогноз.
kts99
kts99
вчера в 22:57
Понторез. Кинул Ростов
vsm3wwvfu3my
vsm3wwvfu3my
вчера в 22:49
Совмещать было бы не правильно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Мы не можем назвать имена этих тренеров потому, что такие вещи не афишируются. В сборной России медом не намазано. Это авгиевы конюшни, неблагодарное дело. Оттуда не все уходят со щитом - многие на щите и с вечным пятном на репутации. Слуцкий долго в себя приходил после этого тренерства. Черчесов снискал позор и всенародную ненависть, но не славу.
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:26
Да уж, Ростову не позавидуешь...они без тренера на старте сезона.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:21
Тяжело конечно, но чем раньше это он сделал тем лучше для всех. Ростову конечно сейчас будет тяжело, но такова тренерская судьба. Удачи Ростову и Валере в сборной.
cska1948
cska1948 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 22:15
Вы можете назвать имя тренера, который сказал: "НЕТ, я не буду тренером сборной!", только не в интервью журналистам, а в ответ на официальное предложение? Я таких не знаю, да их просто НЕТ в природе! Предложение возглавить сборную России, это как раз из тех, от которых НЕ отказываются!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:08
Хотя бы, не было ещё сложнее и мучительнее, в перспективе со сборной России...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:59
Кинул Ростов на 15 месте.....некрасиво, Валера.
n272nm
n272nm
вчера в 21:53
Интересно, зачем Карпин, в принципе, согласился работать в сборной?! Денег больше предложили?! В Ростове у него все было хорошо. От добра добра не ищут. Ростов жалко. Теперь клубу нужно судорожно искать нового тренера.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Нет, скорее всего кто кричал про Бердыева, сейчас выжженное поле в тренерском цеху, я молчу про уход ряда игроков... Все кого он позвал это люди Карпина исключение Кафанов
RBA
RBA
вчера в 21:33
Правильное решение. Единственное , жалко Ростов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Кто же теперь в Ростове рулить будет? Полковой командир свободен...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:29
Проблема в том что Карпин позвал в сборную России весь тренерский штаб Ростова
Они тоже уходят из Ростова или будут совмещать? Вот этот вопрос интересует меня
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:25
Поступил как мужик! Лучше поздно чем никогда!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:24
Намного симпатичнее уход в сборную выглядел бы немного раньше,минуя совмещение и 2 поражения.
Но продолжу верить в Валеру несмотря ни на что.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:22, ред.
И всё таки это случилось. И это было правильное решение. Удачи тебе в сборной !!!
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