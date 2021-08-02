«Сложное и мучительное решение». Карпин — об уходе из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое решение покинуть пост наставника «Ростова».
Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России.
Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.
Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах.
Недавно сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера.
в сборной он теперь или в клубе ?
в сборной он теперь или в клубе ?
"делали все как умеем, а умеем мы них*я" - классика большинства тренеров СНГ))
это было очевидно, но думал матчей 5 потянет, хорошо что не стал тянуть резину.
в сборной будет фиаско аналогичное, мой прогноз.
"делали все как умеем, а умеем мы них*я" - классика большинства тренеров СНГ))
это было очевидно, но думал матчей 5 потянет, хорошо что не стал тянуть резину.
в сборной будет фиаско аналогичное, мой прогноз.
Они тоже уходят из Ростова или будут совмещать? Вот этот вопрос интересует меня
Они тоже уходят из Ростова или будут совмещать? Вот этот вопрос интересует меня
Но продолжу верить в Валеру несмотря ни на что.
Но продолжу верить в Валеру несмотря ни на что.