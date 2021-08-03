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Неудачные матчи против бывших клубов, промахи краснодарцев и снова Карпин. Антисборная 2-го тура РПЛ

вчера, 18:03
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Новосельцев Иван
Новосельцев Иван
Защитник
Классон Виктор
Классон Виктор
Полузащитник
Мухин Максим
Мухин Максим
Полузащитник
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Беспощадно и с пожеланиями исправиться.

Вратарь

Егор Бабурин («Ростов»)

Матвей Сафонов допустил результативную ошибку в игре с «Химками», но и выручил «Краснодар» несколько раз, в то время как Бабурин пропустил 4 мяча в матче с родным клубом. Карпин и Кафанов рассчитывали на удвоенную мотивацию Егора в матче с «Зенитом», потому и поменяли начинавшего чемпионат Песьякова на Бабурина. 27-летний голкипер не справился с доверием: действовал неуверенно, на пустом стадионе были хорошо слышны возгласы партнеров, недовольных действием Егора. Ну и второй гол петербуржцев на его совести. Вратарь неудачно отбил мяч, а потом результативно сбил Азмуна на пенальти.

Защитники

Денис Терентьев («Ростов»)

Другой воспитанник «Зенита» в составе «Ростова» тоже сыграл неудачно. В эпизоде с первым голом следовало зафиксировать фол в атаке, но это не отменяет того факта, что Терентьев не сумел оказать сопротивления Ерохину, когда Александр забивал. Мог Денис и ошибку Бабурина исправить, если бы не выключился из эпизода: Азмун рванул на добивание с ударом Вендела, а защитник включился только после того, как в игру вступил вратарь.

Иван Новосельцев («Арсенал»)

Оборона «Арсенала» — решето, в двух стартовых турах РПЛ команда Дмитрия Парфенова пропустила по 3 мяча и с учетом дополнительных показателей занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Атакующие футболисты «Рубина» делали все на порядок быстрее защитников «Арсенала», у Новосельцева даже единоборств считанное количество, потому что банально не успевал за эпизодами и обозначал присутствие на поле.

Сергей Божин («Крылья Советов»)

«Спартак» создал множество моментов из зоны центральных защитников. «Красно-белых» подвела реализация, а «Крылышки» несколько раз выручил вратарь Иван Ломаев. Так что не подумайте, что Божин в антисборной только из-за игры рукой в своей штрафной, что привело к назначению рокового пенальти. Тут капитану волжан скорее не повезло (что не отменяет справедливость назначенного одиннадцатиметрового), как везло в нескольких эпизодах до этого, когда промахи обороны не заканчивались голами.

Неманья Милетич («Уфа»)

Это был не день Милетича. Сложно выступать адвокатом защитника, который дважды в течение 8 минут небрежно сыграл в своей штрафной площади и подарил «Динамо» два пенальти. Неудивительно, что Алексей Стукалов заменил Неманью в перерыве. От греха подальше.

Полузащитники

Максим Мухин (ЦСКА)

Матч против «Локомотива» был особенным для новичка ЦСКА, бывший «железнодорожник» даже в предматчевом ролике «армейцев» снялся, где останавливал игрушечный паровоз фигуркой лошади. На поле остановить бывших партнеров не сумел, зато много ошибался в передачах и фолил. Игра у ЦСКА появилась после замены Мухина на Дзагоева.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Не только оборона «оружейников» повинна в разгромном поражении, хавбеки позволяли футболистам «Рубина» чересчур вольготно чувствовать себя в центре поля, через центральную зону казанцы разогнали ни одну атаку. Чаушич и Костадинов сыграли крайне неудачно, а серб еще и пенальти привез.

Руслан Фищенко («Уфа»)

А ведь «Уфа» могла рассчитывать на очки в матче с «Динамо», если бы не парочка странных ребят, установивших специфические достижения. В первом тайме отличился Милетич, а после перерыва Руслан Фищенко за полторы минуты получил две желтые карточки и оставил «Уфу» в меньшинстве. И эти дубли точно не пошли на пользу команде, хотя Гамид Агаларов своим дублем из голов едва не спас уфимцев от поражения.

Даниил Уткин («Ахмат»)

В дебюте матча стал соавтором падения Кристиана Нобоа в штрафной площади «Ахмата», но в том эпизоде арбитр Сиденков не решился назначить пенальти в ворота грозненцев. Расплата настигла Уткина чуть позже, когда он открыл счет ударом по своим воротам. Похоже, что после этой неудачи молодой футболист уже не смог прийти в себя, после часа игры Талалаев убрал хавбека с поля.

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»)

Единственный гол «Химки» забили после оплошности Матвея Сафонова, но проиграл этот матч «Краснодар» в атаке. Один Виктор Классон только за первые четверть часа игры мог отличиться дважды, но не реализовал пенальти и упустил еще один роскошный момент. Неужели и «быки» будут играть одновременно содержательно и нервно, как ЦСКА при Ганчаренко?

Джон Кордоба («Краснодар»)

Ионов предстал в привычном амплуа всадника без головы, но от форварда за 20 миллионов евро в Краснодаре ждут голов, тем более партнеры создали парочку великолепных шансов для Джона. В первом случае колумбиец поспешил, во втором — сыграл неуклюже, нанес увечье вратарю вместо того, чтобы переправить мяч в ворота. Доказательства того, что «Краснодар» привез в РПЛ большого нападающего, ожидаются.

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Не совсем понятно, во что собирался играть «Ростов» в матчах против «Динамо» и «Зенита», да и фирменная при Карпине дерзость куда-то улетучилась. Ошибки в обороне и трясущиеся колени (5 потерь мяча в трети поля перед своими воротами за первые 30 минут игры — нонсенс), бессистемность в атаке и индивидуальные ошибки. Валерий Георгиевич оставляет «Ростов» не в лучшем состоянии, но хорошо, что это решение принято сейчас.

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YVG
YVG
вчера в 21:13
Почему нет спартака?
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:33, ред.
При всем уважении к автору позволю себе не согласиться с ним по поводу тренера. Во-первых Сельмаш играл с заведомо более сильным соперником и априори не являлся фаворитом, тем не менее два ответны они забили. Во-вторых вся эта история со сборной не могла не сказаться на тренере, возможно вопрос отставки был принят уже до игры. Тренером должен быть только товарищ Гончаренко, полное отсутствие которого сказалась на результате команды. Команда к матчу не готова, все что мы могли видеть, это бестолковая беготня по полю, и как итог проигрыш заведомо более слабой команде (при всем уважении к Химкам).
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Карпин во всех сборных место ГТ занял.
112910415
112910415
вчера в 19:12
интересно получилось
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Мухин кстати отлично, а что мелкий фол для опорника один из показателей умения
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 18:31, ред.
Дзюба провёл худший матч за всю карьеру, почему он не в антисборной?

И Карпин тоже на антисборную не натренировал, Ростов не был так плох.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:30
Мухин пазорнулся по полной!
Выбрав "бабки" ещё и петушился перед матчем с бывшим клубом.
Бывшие одноклубники чётко поставили в стоило Мухина, показав кто он на самом деле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:09
Карпина стало слишком много!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:08
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