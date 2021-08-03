Неудачные матчи против бывших клубов, промахи краснодарцев и снова Карпин. Антисборная 2-го тура РПЛ

1628002986

вчера, 18:03

Беспощадно и с пожеланиями исправиться.

Вратарь

Егор Бабурин («Ростов»)

Матвей Сафонов допустил результативную ошибку в игре с «Химками», но и выручил «Краснодар» несколько раз, в то время как Бабурин пропустил 4 мяча в матче с родным клубом. Карпин и Кафанов рассчитывали на удвоенную мотивацию Егора в матче с «Зенитом», потому и поменяли начинавшего чемпионат Песьякова на Бабурина. 27-летний голкипер не справился с доверием: действовал неуверенно, на пустом стадионе были хорошо слышны возгласы партнеров, недовольных действием Егора. Ну и второй гол петербуржцев на его совести. Вратарь неудачно отбил мяч, а потом результативно сбил Азмуна на пенальти.

Защитники

Денис Терентьев («Ростов»)

Другой воспитанник «Зенита» в составе «Ростова» тоже сыграл неудачно. В эпизоде с первым голом следовало зафиксировать фол в атаке, но это не отменяет того факта, что Терентьев не сумел оказать сопротивления Ерохину, когда Александр забивал. Мог Денис и ошибку Бабурина исправить, если бы не выключился из эпизода: Азмун рванул на добивание с ударом Вендела, а защитник включился только после того, как в игру вступил вратарь.

Иван Новосельцев («Арсенал»)

Оборона «Арсенала» — решето, в двух стартовых турах РПЛ команда Дмитрия Парфенова пропустила по 3 мяча и с учетом дополнительных показателей занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Атакующие футболисты «Рубина» делали все на порядок быстрее защитников «Арсенала», у Новосельцева даже единоборств считанное количество, потому что банально не успевал за эпизодами и обозначал присутствие на поле.

Сергей Божин («Крылья Советов»)

«Спартак» создал множество моментов из зоны центральных защитников. «Красно-белых» подвела реализация, а «Крылышки» несколько раз выручил вратарь Иван Ломаев. Так что не подумайте, что Божин в антисборной только из-за игры рукой в своей штрафной, что привело к назначению рокового пенальти. Тут капитану волжан скорее не повезло (что не отменяет справедливость назначенного одиннадцатиметрового), как везло в нескольких эпизодах до этого, когда промахи обороны не заканчивались голами.

Неманья Милетич («Уфа»)

Это был не день Милетича. Сложно выступать адвокатом защитника, который дважды в течение 8 минут небрежно сыграл в своей штрафной площади и подарил «Динамо» два пенальти. Неудивительно, что Алексей Стукалов заменил Неманью в перерыве. От греха подальше.

Полузащитники

Максим Мухин ( ЦСКА )

Матч против «Локомотива» был особенным для новичка ЦСКА , бывший «железнодорожник» даже в предматчевом ролике «армейцев» снялся, где останавливал игрушечный паровоз фигуркой лошади. На поле остановить бывших партнеров не сумел, зато много ошибался в передачах и фолил. Игра у ЦСКА появилась после замены Мухина на Дзагоева.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Не только оборона «оружейников» повинна в разгромном поражении, хавбеки позволяли футболистам «Рубина» чересчур вольготно чувствовать себя в центре поля, через центральную зону казанцы разогнали ни одну атаку. Чаушич и Костадинов сыграли крайне неудачно, а серб еще и пенальти привез.

Руслан Фищенко («Уфа»)

А ведь «Уфа» могла рассчитывать на очки в матче с «Динамо», если бы не парочка странных ребят, установивших специфические достижения. В первом тайме отличился Милетич, а после перерыва Руслан Фищенко за полторы минуты получил две желтые карточки и оставил «Уфу» в меньшинстве. И эти дубли точно не пошли на пользу команде, хотя Гамид Агаларов своим дублем из голов едва не спас уфимцев от поражения.

Даниил Уткин («Ахмат»)

В дебюте матча стал соавтором падения Кристиана Нобоа в штрафной площади «Ахмата», но в том эпизоде арбитр Сиденков не решился назначить пенальти в ворота грозненцев. Расплата настигла Уткина чуть позже, когда он открыл счет ударом по своим воротам. Похоже, что после этой неудачи молодой футболист уже не смог прийти в себя, после часа игры Талалаев убрал хавбека с поля.

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»)

Единственный гол «Химки» забили после оплошности Матвея Сафонова, но проиграл этот матч «Краснодар» в атаке. Один Виктор Классон только за первые четверть часа игры мог отличиться дважды, но не реализовал пенальти и упустил еще один роскошный момент. Неужели и «быки» будут играть одновременно содержательно и нервно, как ЦСКА при Ганчаренко?

Джон Кордоба («Краснодар»)

Ионов предстал в привычном амплуа всадника без головы, но от форварда за 20 миллионов евро в Краснодаре ждут голов, тем более партнеры создали парочку великолепных шансов для Джона. В первом случае колумбиец поспешил, во втором — сыграл неуклюже, нанес увечье вратарю вместо того, чтобы переправить мяч в ворота. Доказательства того, что «Краснодар» привез в РПЛ большого нападающего, ожидаются.

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Не совсем понятно, во что собирался играть «Ростов» в матчах против «Динамо» и «Зенита», да и фирменная при Карпине дерзость куда-то улетучилась. Ошибки в обороне и трясущиеся колени (5 потерь мяча в трети поля перед своими воротами за первые 30 минут игры — нонсенс), бессистемность в атаке и индивидуальные ошибки. Валерий Георгиевич оставляет «Ростов» не в лучшем состоянии, но хорошо, что это решение принято сейчас.