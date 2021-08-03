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Сборная 2-го тура: форвард уровня «Реала» и матадоры из «Химок»

вчера, 10:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Нобоа Кристиан
Нобоа Кристиан
Полузащитник
Ерохин Александр
Ерохин Александр
Полузащитник
Кварацхелия Хвича
Кварацхелия Хвича
Полузащитник
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Героями стали футболисты восьми разных клубов.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки») – матадор тура

Правильно сделал, что не пошел на скамейку в ЦСКА, но еще парочка таких матчей – окажется в «Зените», будет конкурентом для Кержакова. Илья, пока Сафонов допускал оплошность, был собран. Красиво отразил приличный удар Классона с пенальти, и за весь матч против «Краснодара» в гостях не допустил ни одной результативной ошибки. Получил награду, сделал 8 сэйвов, стопроцентный результат. Также «Спартак» неплохо размял Ломаева, но молодой голкипер своей команде победу не принес.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Второй тур подряд Николай играет так, что тренерский штаб «красно-белых» ставит себе вопрос: стоит ли просить огромные деньги на правого защитника? Тем более, есть Мозес, кроме Рассказова. Николай против «Крыльев Советов» смотрелся толково, даже создал классный момент для Соболева. Точность передач – на уровне, были отборы и перехваты. Также ему повезло, что 16-летний Пиняев вышел и отвозил пару раз Айртона, а не сыграл на другом фланге.

Филипп Уремович («Рубин») – спасение недели

По счету – победа казанцев 0:3, можно подумать, что игра в одни ворота. Но на деле у «Арсенала» больше метких попыток, восемь раз тревожили Дюпина. Были и другие подходы, а в одном из случаев Уремович удивительным образом вынес мяч с линии ворот. Четкая комбинационная игра с контратаками и красивый гол Кварацхелии помогли, но «Рубину» пришлось сражаться за «сухой» матч. Филипп снова провел приличный поединок, как и в первом туре.

Дмитрий Тихий («Химки»)

Не пропустили только «Спартак», «Рубин» и «Химки». Но в этом списке только на последних давила атака, которая обожает возиться с мячом. Моменты у «Краснодара» были, пенальти им любезно предоставили. Но как Лантратов разбирался на линии – так Тихий спокойно руководил защитной линией из пяти человек. А иногда и из одиннадцати, ведь в защите отрабатывают у Черевченко все без исключения. Но из всех выделялся именно Тихий – сыграл просто (8 выносов, 4 перехвата, 2 отбора), зато надежно.

Диего Лаксальт («Динамо») – отборы тура

Неопытный глаз мог увидеть защитника, чья команда пропустила два необязательных гола. Но надо понимать их природу – Ордец и Бальбуэна начудили, особенно последний. Куда важнее при персональной оценке, что уругвайцу легко играть на скоростях РПЛ. 6 отборов и 5 перехватов впечатляют. Если сравнивать действия Лаксальта с приличной игрой Самошникова и Дугласа Сантоса, то в трио выделяется именно уругваец, что обещал работать на команду и слово пока держит.

Полузащитники

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

В дерби получилась командная битва, выделять одного непросто. Хотя можно согласиться с выбором игрока матча – Жемалетдинов в порядке. На гол-шедевр от Бистровича ответили с помощью углового и Смолова, что тоже в приличной форме. Но победу принес проход Рифата, когда он умно нашел возможность для удара по воротам Акинфеева. Дополнительно хавбек «Локомотива» создавал моменты напарникам, и хотя должен лучше играть в прессинге, пока выполняет функцию для плеймейкера – делает разницу.

Кристиан Нобоа («Сочи») – лидер недели

Настоящий лидер «Сочи» еще раз доказал свою полезность. В матче в Грозном прилично смотрелся у «Ахмата» Богосовац, но даже его усилий, как и гола Янку в концовке, не хватило для победы хозяев. А вот три очка для команды Федотова обеспечил привычный герой – Нобоа сначала навесил, и в результате Уткин срезал круглого в свои ворота, а потом организовал вторую голевую атаку. Что бы они без Нобоа делали?

Александр Ерохин («Зенит») – герой тура

Самый итальянский игрок РПЛ. Манера игры узнаваемая, словно у хавбеков Серии А 90-х. Отсюда минусы – не выдерживает темп и объем футбола XXI века, поэтому не всегда в основе. Но Ерохин шикарно мыслит, что и доказал против бывшего клуба, сделав дубль. Голы в ворота «Ростова» не праздновал, а важную выездную победу Семаку обеспечил. Вряд ли будет в основе, когда вернется Малком и подвезут других бразильцев, но Александр – один из недооцененных героев РПЛ.

Хвича Кварацхелия («Рубин») – гол тура

Активно сыграл Соболев – дождался своего пенальти, хотя не реализовал парочку жирных моментов. Отмечаем новый солидный матч от Фёдора Смолова, в чудесной форме. Но нельзя пройти мимо того, как четко Хвича разбирается с соперниками. На нём едва не заработали красную карточку. Он отдал передачу, после которой Деспотович заработал пенальти. Наконец, грузин забил красивым обводящим ударом из-за линии штрафной. Шикарный футбол, сложно будет удержать его в РПЛ.

Нападающие

Гамид Агаларов («Уфа») – замена тура

У «Динамо» были попытки играть комбинационно и с высоким персональным прессингом, но одного человека из атакующей группы не выделить. А вот «Уфу» вернули в проигранный матч после удаления подачи Йокича слева, активные действия вчерашнего любителя Касинтуры и решения Агаларова на острие. Гамид шикарно открывался и подкарауливал позиционные ошибки центральных защитников «Динамо». Дубль не спас от поражения, но речь о герое тура.

Джордже Деспотович («Рубин») – полезность недели

43% голов «Рубина» после прихода Деспотовича связаны с его действиями. Прекрасный показатель для форварда, который еще и передачи умеет раздавать. Джордже – дерзкий парень, что считает себя футболистом для «Реала», но самоуверенность идет нападающему, если он слышит тренера и видит напарников. По праву получил приз лучшему в матче «Рубина» против «Арсенала» — на его счету гол плюс пас.

Главные тренеры

Игорь Черевченко («Химки») и Марко Николич («Локомотив»)

Крепкая у наставника «Химок» команда – и в первом туре было видно, и против «Краснодара» ошибались, но исправляли ляпы и были друг за друга горой. Понятно, что «быки» заставили гостей работать крайне примитивно, но если ЦСКА поплатился за закрытый футбол в дерби – Николич технично разобрал идеи Алексея Березуцкого, то «Химки» остановили команду его брата Василия. Два наставника повлияли на свои команды, оба – герои.

Веселье тура. Шоу в концовке игры в Уфе

Несправедливо именовать всю игру «Уфы» и «Динамо» увлекательной. Но после замен Стукалова и выключения гостей из игры – вели 0:2 в большинстве и расслабились, стало куда веселее. «Уфа» отыгралась, но у «Динамо» нашелся свой свежий игрок – Скопинцев навесил мяч на Шиманьски. Три гола за восемь минут, безумная встряска для публики, которая сначала увидела камбэк, а потом пережила разочарование. «Динамо» вырвало три очка, но ходили по грани.

Дебютант. 16-летний Пиняев сыграл в РПЛ

Не самый молодой в истории – есть Ребко, что дебютировал в 16 лет, 2 месяца и 17 дней. Но это нерядовое событие для высшей лиги. Смотрелся Сергей прилично, и хотя не огорчил «Спартак», с такой техникой не удивляют отзывы специалистов. Желаем молодым ребятам планомерного развития. Вот и Ребко советует окружению хавбека не давить на него, не торопить. Круто, что в РПЛ появляется талантливая молодежь.

Сборная 2-го тура: форвард уровня «Реала» и матадоры из «Химок»

Неудачные матчи против бывших клубов, промахи краснодарцев и снова Карпин. Антисборная 2-го тура РПЛ
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Все комментарии
номер 12
номер 12
вчера в 15:52
Лаксальт восхищает своей игрой. На мой взгляд, претендует на лучшего левого защитника премьер лиги
Lu4nik
Lu4nik ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:37
но он есть там.
димон 37
димон 37
вчера в 12:26
Где зюба с женой?
YVG
YVG
вчера в 12:17, ред.
Рассказову нечего делать в сборной.
makkie
makkie
вчера в 10:53
Рассказов действительно удивляет своей игрой.
Но у Витории крайние защитники должны активно ходить вперёд - Айртон это делает, а вот Рассказов редко. Поэтому всё равно нужен качественный ПЗ на фланг.
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