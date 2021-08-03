Жемалетдинов и Ерохин рвутся в сборную. Россияне, которые начали сезон в хорошей форме и настроении

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вчера, 21:04

Выбирайте, Валерий Георгиевич!

Для вызова в сборную нужно хорошо играть за клуб

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера сборной России Валерий Карпин обозначил принципы отбора футболистов в главную команду страны:

Ни перед кем не закрыты двери в сборную, но они открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат. Можно быть хорошим игроком, но находиться в плохой форме. Состав должен меняться, ни у кого нет забронированного места. Физическое состояние — главное для вызова.

Таким образом, Карпин заявил важнейший принцип отбора кандидатов в национальную команду: позовут тех, кто здорово проявляет себя в матчах за свой клуб. У Станислава Черчесова были иные параметры: предыдущий тренерский штаб предпочитал опираться на проверенных и знакомых с требованиями футболистов, поэтому иногда в сборную приезжали даже игроки, оставшиеся без клубов.

Приступаем к сборке

Наблюдать за кандидатами в сборную России стало интереснее, ведь в конце августа можно будет сравнить собственные впечатления с мнением нового тренерского штаба, раз уж теперь готовимся не к перечислению знакомых фамилий, а к выбору лучших футболистов на основании их выступлений за клубы. Не все лидеры сборной последних лет начали сезон хорошим футболом, у них еще есть время привести себя в порядок, не забываем и о наших легионерах, которые начнут играть позднее в своих чемпионатах. Но в РПЛ уже сейчас обозначается круг претендентов на попадание в сборную России. Есть и неожиданные фамилии.

Вратари

Как и Валерий Карпин, мы ничего не понимаем в игре вратарей, это особая гильдия, законы которой известны и понятны только специалистам. В случае выбора вратарской бригады для сборной России последнее слово за Виталием Кафановым. На правах прогноза предположил бы, что при Карпине в сборную попадут Сафонов и Максименко, а первым номером этой осенью вполне может стать 33-летний Юрий Дюпин.

Голкипер «Рубина» — единственный, кто сохранил свои ворота в неприкосновенности после двух туров РПЛ , причем в матчах против «Спартака» и «Арсенала» у него хватало работы: соперники совместными усилиями создали 2.13 xG, но вместо двух ожидаемых голов казанцы пропустили 0. Сборной России в отборе ЧМ -2022 нужны точки опоры, и одной из таких может стать вратарь, который способен поймать кураж.

Дюпин иногда совершает иррациональные сэйвы, а благодаря возрасту и опыту он не должен рефлексировать, если случится перейти из ворот «Рубина» на последний рубеж сборной России. Сейчас кажется, что Карпин и Кафанов выберут тройку вратарей из этой четверки: Дюпин, Сафонов, Максименко, Лантратов, а Юрий на первых порах будет первым номером. Продолжаем наблюдение.

Защитники

Что касается центра обороны, то здесь, как и всегда, выбор без выбора. Ну, почти. Георгий Джикия точно будет в стартовом составе сборной России, если будет здоров, а вот найти ему напарника по-прежнему непросто. Андрей Семенов — мимо, он на старте сезона даже в стартовый состав «Ахмата» не проходит. Значит, Игорь Дивеев, который уже играл с Джикией на Евро-2020. Не исключаю появление в сборной России Максима Осипенко, с которым Карпин хорошо знаком по работе в «Ростове».

Что касается флангов, то справа пока внезапно хорош Николай Рассказов из «Спартака», попавший в символические сборные «Соккер.ру» по итогам 1-го и 2-го туров РПЛ . Понятно, что есть Фернандес и Караваев, но Николай может рассчитывать на попадание в расширенный список, если продолжит в том же духе. А вот Илья Самошников из «Рубина» может и в стартовый состав сборной России запрыгнуть, ведь Жирков и Кудряшов лишены особых полномочий.

Полузащитники

Оздоев получил травму, Зобнин не отошел от Евро, Мухин пока не феерит в ЦСКА . И кто же у нас в хорошей форме? Солидно выглядит Даниил Фомин из «Динамо», и дело не столько в двух реализованных пенальти в матче с «Уфой», как в высоком качестве исполнения, умении держать нити игры под контролем. Действительно добротно выглядит Денис Глушаков, до сих пор мечтающий о возвращении в сборную. В свое время Карпин приглашал полузащитника в «Спартак», а теперь может призвать его на помощь стране.

В атакующем блоке средней линии естественным образом выделяются Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, забившие по 3 гола в стартовых матчах чемпионата. Третьим будет Арсен Захарян, который продолжает шлифовать свой талант и обладает уникальными футбольными качествами среди кандидатов сборную России. Карпину хватит воли бросить в бой 18-летнего парня, который не боится рисковать на поле.

Нападающие

Фёдор Смолов забивает в каждом матче и наверняка вернется в сборную. Уже стучится в двери главной команды страны Константин Тюкавин, еще один динамовский талант. Александр Соболев в официальных матчах пока забил только с пенальти, но будет претендентом на попадание в стартовый состав, если подтянет реализацию. Можно обратить внимание на Илью Кухарчука из «Химок», забившего по голу в ворота «Зенита» и «Краснодара». А вот дилеммы имени Дзюбы пока не существует: Артём попадает под определение «хороший футболист в плохой форме».

Команда российских футболистов в хорошей форме: Дюпин — Рассказов, Дивеев, Джикия, Самошников — Фомин, Глушаков — Жемалетдинов, Ерохин, Захарян — Смолов (Соболев).