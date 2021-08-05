Наследник Иньесты – самый выносливый футболист мира. Сыграет 73 матча за сезон и установит рекорд

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вчера, 10:04

Тренеров пора судить за издевательство над детьми?

В школе – отличник, на поле – педант

Маленький 60-килограмовый монстр пару лет назад выполнял домашнее задание, а потом спешил на тренировки «Лас-Пальмаса». Педри вспоминает, что получал в школе высшие оценки, поскольку им движет желание быть лучшим во всем. То же самое стремление к идеальности, концентрация на точности, что сделали из Хави и Иньесты легенд.

Оба были в основе «Барселоны» с юности, но далеко не сразу их оценили по достоинству в мировом масштабе. С Педри так не поступят, ведь его ценят в 18 лет, раз выдернули в прошлом году из Канарских островов. Но сразу вспоминаются Де Ла Пенья и Кркич – мало быть большим талантом в «Барселоне», важно выдержать нагрузки. И с этим у молодого атакующего хавбека пока полный порядок.

Когда в субботу Педри выйдет на поле в финале Олимпиады против бразильцев, то не только гарантирует минимум «серебро», но и проведет целых 73 матча за сезон. Побьет рекорд Бруну Фернандеша, что недавно выдержал на один поединок меньше. Оба – атакующие хавбеки, но марафон испанца впечатляет сильнее из-за возраста, почти полного отсутствия опыта – дебют в сборной у него состоялся в марте этого года, и затратного стиля.

Педри много перемещается полем, нередко выполняет рывки. Отношение хавбека к мячу и игре – от психологических качеств. Такими футболистами рождаются, поэтому и не сказывается отсутствие школы – речь о воспитаннике скромных клубов. Зато по-особому построен мозг, способен на рывок в мировом масштабе – у Педри уже есть престижная личная награда, хотя конкурентов у полузащитника хватало.

С «Барселоной» сейчас кубки лопатой не нагребешь, но надеемся, что Педри не останется в роли Кейна. Ведь речь о человеке, что на Евро-2020 отдал больше всех передач на финальной трети поля. И хотя это стиль Испании Луиса Энрике – в тройке лучших также Альба и Коке, молодой человек обошел всех участников турнира, не только напарников.

У футболиста есть недоработки без мяча

Без мяча в атаке Педри прекрасен, открывается, читает игру. А без мяча в защите есть вопросы. Сейчас нет чистых «десяток», поскольку это слишком дорогое удовольствие для прессинга. Педри нельзя назвать ленивым, он любит риск – если бы не стал футболистом, то ушел бы в службу спасения и был сейчас курсантом, который мечтает стать пожарным. Но очевидно, что щуплый невысокий парень не все еще умеет.

Открывания и все атакующие позиционные действия удаются. А вот когда оцениваем метрики в защите – есть недоработки. Они совсем не удивляют, когда речь о вчерашнем школьнике, но уже сейчас Педри надо думать, как поступает. Дело не только в смешном автоголе против Хорватии, но и в потребностях «Барселоны». Бускетс не стал моложе, а Де Йонг после экспериментов в центре защиты не превратился в Алабу.

«Блаугранас» важен баланс между атакой и защитой. Педри будет непросто, поскольку в прошлом сезоне многие его оборонительные показатели ниже среднего значения для Ла Лиги – выделяется только по перехватам, как и его предшественник Иньеста. Хотя и в этом пункте есть за что похвалить – выигрывает 54% дуэлей, то есть скорее Куман пока не встроил Педри в командную защиту, чем испанец не умеет отбирать мяч.

Атомный муравей с мячом и у чужих ворот

Педри в среднем создает минимум один момент с ударом напарника. У него целая серия голевых передач пятками – вернее, стопой, ведь обожает катать мяч, как игроки в футзал. Также при нем «марсельская рулетка» Зидана, ложные замахи, которые смущают защитников в Примере. В чужой штрафной Педри касается мяча по 2.45 раза за игру, у него ровно столько ожидаемых ассистов, как реальных.

Конечно, такой щуплый малый в компании звезд, вроде Месси, редко бьет по воротам – меньше раза за игру. Также у него не может быть много ударов. Зато прекрасно знает, как отдать мяч в чужую штрафную – по 2.66 таких передач за матч, а это много. А когда говорим о просто работе с мячом и коротких передачах, что являются кровью в венах игрового стиля «Барселоны», то Педри вписался, словно родился в основе команды Месси, Бускетса и Пике.

У него почти по 60 передач за матч – прекрасный результат. Точность высоченная, почти 88%. Нет вопросов к продвижению мяча вперед, ведь каждый пятый пас – попытка обострить. Причем точность таких разрезающих передач высокая, порядка 70%. У Педри нет проблем с передачами в финальную треть и в футболке клуба, который не стал чемпионом Испании. Очевидно, что есть потенциал для большего количества дальних передач – Агуэро и Депай могут под такие открываться.

В 2019 году не все поняли, когда «Барселона» заплатила 20 млн евро за юного футболиста, но спустя два года ставка сыграла. Аренда в родном клубе добавила опыта, а доверие Кумана и Луиса Энрике привело в полуфинал Евро и в финал Олимпиады в Токио. Всемирно известные специалисты в восторге от Педри.

Педри важно сохранить силы на клубный сезон

Не факт, что получится без заминки вернуться в основу «Барселоны». Особенно если Куман начнет искать сочетания Фати, Депая, Агуэро и Месси на одном поле. С другой стороны, Педри не чистый игрок атаки, а скорее помощник для Бускетса и Де Йонга между линиями. Вейналдум выбрал Париж, молодому испанцу путь в центр поля не закрыт.

А когда в очередной раз тренеры или игроки РПЛ будут жаловаться на нагрузки – показывайте им фотографии измученного вечной беготней Педри. Конечно, нужно упрекнуть Кумана, Луиса Энрике и Де Ла Фуэнте, что совсем не берегли юного хавбека, ведь в его возрасте опасно переживать аномальные нагрузки и калейдоскоп соперников.

Правда, для испанских атакующих футболистов такой подход в пределах нормы. Мата, Сеск, Касорла, Давид Силва, чуть раньше – Хави и Иньеста, создавали магию через короткие передачи и голевые пасы. Не все организмы выдержали, но Педри, как и Ольмо, умеют действовать в классическом стиле, должны привыкать к объему игр.

Педри на поле, ведь врачи разрешили. А они проверили своих пациентов после коллапса у Эриксена, что попробует вернуться на поле, ведь у Кристиана нет порока сердца, а природа его случая еще может быть инфекционной. У Педри, надеемся, тоже полный порядок со здоровьем, ведь ему предстоит схватка с вечностью.

В финале Олимпиады 38-летний капитан Бразилии и пожиратель трофеев Дани Алвес не раз встретит на своем фланге 18-летнего Педри, который ему буквально в сыновья годится.