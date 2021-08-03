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Педри провел 72-й матч в сезоне. Он может побить достижение Бруну из МЮ

вчера, 19:33
Япония (до 23)Логотип футбольный клуб Япония (до 23)0 : 1Логотип футбольный клуб Испания (до 23)Испания (до 23)Закончился в доп. время

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри близок к достижению рекордной отметки.

18-летний хавбек сыграл 83 минуты в полуфинальном матче Олимпийского футбольного турнира с Японией (1:0). Этот матч для Педри стал 72-м в сезоне, он повторил достижение полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Если Педри выйдет на поле в финале против Бразилии, то станет лидером по этому показателю.

Ранее Педри был удостоен престижной награды по итогам Евро-2020.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:49
Интересно, а есть ли другие примеры в мировом футболе, когда игроки в таком возрасте проводили столько же – ну или хотя бы около того – матчей за один сезон?
3ton
3ton
вчера в 21:19
В 18 лет уже ставит рекорды .
На сегодня самый яркий молодой футболист.
В Барселоне новое поколение подрастает .
Наслаждались игрой одних , теперь на смену приходит другое .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
Как бы не заездили паренька...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:47
Впечатляющий результат для 18 летнего игрока.
4683fqp758yn
4683fqp758yn
вчера в 19:35
Надо побить достижение.
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