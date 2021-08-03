Педри провел 72-й матч в сезоне. Он может побить достижение Бруну из МЮ

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри близок к достижению рекордной отметки.
18-летний хавбек сыграл 83 минуты в полуфинальном матче Олимпийского футбольного турнира с Японией (1:0). Этот матч для Педри стал 72-м в сезоне, он повторил достижение полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
Если Педри выйдет на поле в финале против Бразилии, то станет лидером по этому показателю.
Ранее Педри был удостоен престижной награды по итогам Евро-2020.
На сегодня самый яркий молодой футболист.
В Барселоне новое поколение подрастает .
Наслаждались игрой одних , теперь на смену приходит другое .
На сегодня самый яркий молодой футболист.
В Барселоне новое поколение подрастает .
Наслаждались игрой одних , теперь на смену приходит другое .