«Зенит» – «Краснодар»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар», который состоится 7 августа 2021 года

«Зенит»

Чемпион России стартовал с двух побед в чемпионате и показывает достаточно привлекательный футбол. Вокруг нынешнего поединка приковано очень много взглядов болельщиков и экспертов, ведь матчи с «Краснодаром» всегда были принципиальны для клуба из Санкт-Петербурга. «Зенит» постарается сыграть первым номером и не дать пространства для контратак футболистам из «Краснодара»

1 августа «Зенит» обыграл в чемпионате России «Ростов» (4:2), а 24 июля команда оказалась сильнее чем «Химки» (3:1).

«Краснодар»

«Краснодар» уже потерял очки в этом чемпионате, поэтому команде необходимо продолжать играть качественно и результативно, чтобы подняться и удержать самые высокие места в турнирной таблице. Команда играет в яркий футбол, который нравится болельщикам, но иногда игрокам не хватает стабильности. Матч с «Зенитом» обещает быть богатым на голевые моменты и привлекает интерес по всей стране.

1 августа «Краснодар» неожиданно уступил в чемпионате на своем поле «Химкам» (0:1), а 25 июля уверенно обыграл «Урал» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.473

Ничья – 4.75

Победит «Краснодар» – 6.98

Статистика

«Зенит» не проигрывает уже 15 матчей во всех турнирах (включая товарищеские встречи)

Четыре из шести последних матчей «Краснодара» закончились исходом «обе забьют-нет»

«Краснодар» не может выиграть у «Зенита» уже шесть матчей подряд

Семь последних встреч клубов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.887. Обе команды играют в результативный футбол, а поэтому мы предполагаем, что болельщики смогут увидеть большое количество мячей в этой встрече.