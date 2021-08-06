«Арсенал» Тула – «Крылья Советов»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Крылья Советов», который состоится 7 августа 2021 года

«Арсенал» Тула

Коллектив из Тулы плохо начал чемпионат и не набрал на данный момент ни одного очка в этом сезоне. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над всеми недочетами и наладить оборону команды. В матче с «Крыльями Советов» коллектив будет иметь хорошие шансы набрать первые очки в РПЛ и обрести уверенность в своих силах.

30 июля «Арсенал» Тула крупно проиграл на своем поле «Рубину» (0:3), а 24 числа уступил на выезде «Локомотиву» (1:3).

«Крылья Советов»

Самарская команда также не может похвастаться заработанными балами и никак не найдет свою игру. Клуб только вернулся из низшего дивизиона, поэтому период адаптации в сильнейшей лиге России проходит достаточно тяжело. В нынешнем матче обе команды будут стараться достигнуть успеха и набрать первые зачетные пункты в турнирную таблицу, поэтому всех болельщиков ждет интересный матч.

30 июля «Крылья Советов» уступили на своем поле «Спартаку» (0:1), а 25 числа команда не смогла одолеть «Ахмат» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Тула – 2.86

Ничья – 3.26

Победят «Крылья Советов» – 2.7

Статистика

Оба коллектива проиграли по четыре матча из пяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Крыльев Советов» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» Тула выиграл четыре матча из пяти последних с «Крыльями Советов»

Семь из десяти матчей «Арсенала» Тулы закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.28. Статистика последних матчей команд говорит о том, что их матчи заканчиваются большим количеством забитых мячей. Предполагаем, что и в этом поединке будет забито не менее 3 голов.