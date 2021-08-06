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«Арсенал» Тула – «Крылья Советов»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Крылья Советов», который состоится 7 августа 2021 года

«Арсенал» Тула

Коллектив из Тулы плохо начал чемпионат и не набрал на данный момент ни одного очка в этом сезоне. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над всеми недочетами и наладить оборону команды. В матче с «Крыльями Советов» коллектив будет иметь хорошие шансы набрать первые очки в РПЛ и обрести уверенность в своих силах.

30 июля «Арсенал» Тула крупно проиграл на своем поле «Рубину» (0:3), а 24 числа уступил на выезде «Локомотиву» (1:3).

«Крылья Советов»

Самарская команда также не может похвастаться заработанными балами и никак не найдет свою игру. Клуб только вернулся из низшего дивизиона, поэтому период адаптации в сильнейшей лиге России проходит достаточно тяжело. В нынешнем матче обе команды будут стараться достигнуть успеха и набрать первые зачетные пункты в турнирную таблицу, поэтому всех болельщиков ждет интересный матч.

30 июля «Крылья Советов» уступили на своем поле «Спартаку» (0:1), а 25 числа команда не смогла одолеть «Ахмат» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» Тула – 2.86
  • Ничья – 3.26
  • Победят «Крылья Советов» – 2.7

Статистика

  • Оба коллектива проиграли по четыре матча из пяти последних во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Крыльев Советов» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Арсенал» Тула выиграл четыре матча из пяти последних с «Крыльями Советов»
  • Семь из десяти матчей «Арсенала» Тулы закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.28. Статистика последних матчей команд говорит о том, что их матчи заканчиваются большим количеством забитых мячей. Предполагаем, что и в этом поединке будет забито не менее 3 голов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
bsfutu523egy
bsfutu523egy
вчера в 19:59
Футбольный клуб Крылья Советов (Самара) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 16:10
Самара не проиграет
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