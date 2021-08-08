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Летний дед Мороз для «Спартака». Фернандо вытащил знакомого из российской тюрьмы и готов вернуться

вчера, 13:01
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Футболист хочет обратно, ход за клубом.

Опорная зона «Спартака» — обнять и плакать

Дело не персонально в Умярове, Крале, Зобнине или Хендриксе. Просто в списке нет опорного полузащитника. Чем думали Попов, Цорн и остальные, подписывая именно этих игроков, но оставляя дыру в сердце фанатов «Спартака», что помнят чемпионский сезон с Фернандо? Лучше не спрашивать, заочную перепалку Зарема и Дмитрий довели до разговора о гороскопе.

Меньше слов – больше дела на поле. И побед над клубами из ФНЛ, собранными наспех за три копейки по меркам жирных бюджетов РПЛ. Проблема давняя и очевидная, а о Фернандо 2.0 говорим уже больше года. Все понимали, какой нужен футболист, и хотя смотрели в сторону атаки – Алекс 2.0 тоже пригодился бы, Ларссон ведь не профильная «десятка», не закрыли оба вопроса.

Салихова пугает назначением грамотного спортивного директора и сообщила, что у «Спартака» теперь есть спортивная стратегия. Но куда важнее перейти от высоких сфер к планомерной работе. «Красно-белые» нуждаются в усилении состава, а Фернандо – очевидный кандидат с рядом проверенных в РПЛ плюсов. По игровому интеллекту это один из главных легионеров десятилетия. Таким надо родиться, тут как Барриос, только медленнее.

Бразильцу 29 лет, он стал свободным агентом

Все в курсе минусов Фернандо, не новичок, а старичок. Скорее всего, отъел за лето пузо, что поможет пройти кастинг на роль деда Мороза на детских утренниках. Но «Спартаку» нужны чудесные подарки сейчас, а не зимой, поэтому Руй Витория, который сам знает, как бороться с лишними килограммами, примет в дар опытного, адаптированного к РПЛ и «Спартаку», а самое главное – классного футболиста.

У Фернандо есть школы «Шахтера» и «Сампдории». У него нет проблем с пасом, выбором позиции, хотя объем действий будет напрямую связан с физической готовностью. Крепыш – профильный опорный хавбек, а такого в составе попросту нет. Поскольку «Бэйцзин Гоань», как и остальные клубы Суперлиги Китая, пострадал от новых правил партии, что вмешалась в футбольные дела, то звездных легионеров отпускают охотно.

Хавбек формально был на контракте до 2022-го года, но его агент Матеус де Фария сообщил следующее:

Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы ждём предложения «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде, и ему интересно поработать с Руем Виторией.

Игрок известный, он без труда нашел бы хорошую работу в Бразилии или Италии. Так что в этом случае не врут о любви к «Спартаку». Фернандо все устраивало в Москве, а поскольку новый тренер говорит с ним на одном языке, то заработки в Китае вовремя завершились. Там зарабатывал 4.5 млн евро, в России согласится на намного меньший оклад.

Коллектив держится, кошмар – в руководстве

Руй Витория не врет – «Спартак» раздосадован жесткой посадкой на старте сезона, но коллектив здоровее, чем руководство. Поражения от Слуцкого и Кержакова стали лишними. Но домашний влет «Бенфике» ожидаемый. В Москве надеялись на 1:1, а в Лиссабоне должны были получить разницу в классе и поражение. Но неудача в квалификации не стала сюрпризом для тренера, что наперед сказал – терять-то нечего.

Попытаются сотворить сенсацию в Португалии, хотя шансы сугубо теоретические. А вот в РПЛ прямо по курсу «Урал», «Арсенал», «Сочи» и «Химки». Самое время вспоминать слова Карпина про 33 очка. Нужна серия побед, а соперники упрямые, но не самые грозные. «Спартаку», если Фернандо готов выйти на поле сразу, станет проще при чужих контратаках, а самое главное – появится метод взлома чужой плотной низкой обороны.

Пусть косплеят «Зенит» — забросы на Соболева, как на Дзюбу, но очки нужны. «Спартак», как и «Краснодар» — пример сильных команд, которые играют неправильно. Это лидеры по высокому прессингу, из которого не выжимают чистые моменты. По xG высоко, а по голам «Спартак» во второй половине таблицы, всего два мяча, причем один с игры. Тут и знаменитые штрафные Фернандо пригодятся, и предпоследние передачи. Умяров не стартовал плохо, но его стараний мало, как и рвения Зобнина и Крала. Тем более, Алекс все еще мечтает об уходе.

В этом году Фернандо спас знакомого от тюрьмы

У хавбека были проблемы в России. Его водителя Робсона поймали с запрещенными к продаже в РФ таблетками в аэропорту. Бразильцы доказывали, что вез передачу отцу игрока от врача. Ближайших родственников хавбека отмазали, они сразу уехали, а Робсон получил 3 года по апелляции. Изначально дали 12 лет за 40 таблеток (четыре пачки), что еще раз подчеркивает, насколько устаревшие законы в сфере оборота медикаментов. Понятно, что никто не вез в открытую пару таблеток, что в сотне стран продаются в аптеках.

В России зависимые люди достают любые препараты, а миллионеры в столице по-разному шалят. Их в тюрьму не отправляют, а Робсон загремел в колонию. Но за него и Ришарлисон заступался, и многие другие знаменитости в Бразилии. Фернандо не бросил работника, дело было шумным по ту сторону океана. Дошло до президента Болносару, а известный популист сделал себе рекламу. Связался с главой РФ, организовали помилование к Пасхе.

Мол, смотрите, меня в Кремле слушаются. Пока Робсон находился в тюрьме, Фернандо не спешил в Россию. Но раз с весны водитель дома – хавбек хочет обратно в «Спартак». Не исключено, что Федун и компания включались в историю, так что за бразильцем еще и должок. По глупости его отца, что не пошел к российским врачам, человек сидел в тюрьме. А «Спартак» засядет в середине таблицы, если срочно не вернут игровой баланс. Проще всего добавить в опорную зону диспетчера с длинным пасом.

Видим, что Промес не так крут, как был, вот только в голландском случае призрак тюрьмы впереди, а не позади. Плюс Квинси с Фернандо – люди разной игровой природы. Оба стихийные, игроки настроения, но бразилец из сферы созидающего отбора. Ему нравилось в «Спартаке», а ушел, поскольку Цорн набивал казну по приказу свыше. Раз Фернандо свободный агент, то дважды можно не думать, проблем у команды море.

Педро Рошу – за борт заявки, легионеров Хендрикса и Мелкадзе – в аренду, а Фернандо – за штурвал. Резкий пиратский подход поможет, шутки о гороскопах и букве «Р» лишь насмешит конкурентов.

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Все комментарии
Т34
Т34
сегодня в 15:24
Мелкадзе легионер? Да, ничего в этом соккеровском болоте не меняется.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
сегодня в 13:54
Вообще дело не в Фернандо,хотя такого качества игрок точно будет лучше,чем все эти Умыровы и Кралы с Хендриксами.
Просто надо немного успокоиться, перестать думать о плохом и победить для начала.И пойдет все как положено
VIC2
VIC2
вчера в 23:34
А Карреру тренером - у него две буквы "Р" вместе
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:27
Зарема рулит народной командой!!!! И это даст свои,, плоды"😅
YVG
YVG
вчера в 16:27
Нужно возвращать Кокорина.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:15
А с каких пор Мелкадзе легионер? И второе. Что то криминальный дух все плотнее окутывает "народную" команду. У Промеса еще все впереди. Там не торопятся. А по игре после Китая мы видели и Халка, и Рондона. Мягко говоря не впечатляют оба.
112910415
112910415
вчера в 15:04
пусть возвращается, нужен
mars6791
mars6791
вчера в 14:42
Ну, ну, в Фернандо все дело.
shlomo
shlomo
вчера в 13:18, ред.
Спасибо за статью...ну что, в нашем "колхозе" каждый суслик агроном...:))))) ..... сейчас в Спартаке очередная междоусобица и когда она закончится не ясно.... и это все отвлекает от проблем в игре, которую демонстрирует Спартак... думаю, что с основой Руй определился, а вот с подменой есть определённые сомнения... теперь что по Промесу и Кралу.....первый ПОКА(надеюсь) не тот, на которого красно-белые рассчитывали, а второй неоправданно медлителен в принятии решений на поле, особенно в контратаках... а вообще то, если честно, то самая подходящая схема для этого состава была у Тедеско.... она более-менее нивелировала слабости игроков и позволяла лучше использовать сильные качества.... и при точечном усилении ее можно было успешно применять и совершенствовать и дальше..... а этот состав ни под одну схему с 4 защами не подходит в принципе.... потому, что Айртон латераль, а не защитник, и собаки в опорке нет.... как нет и т.н. глубинного диспетчера для начала атаки (вспоминается Рафа Кариока и ранний Фернандо).... под новую схему не хватает как минимум трех сильных игроков, которые создали бы ее стержень..... в итоге, кадры все старые, а игру от них хотят новую. ... и выходит все рыхло, аморфно, бесформенно.... и видно, что игроки растерялись и сами не свои.....
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