Картонная корона

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вчера, 13:01

22 мая этого года в Спартаке произошло событие, имевшее эффект разорвавшейся бомбы. Зарема Салихова демонстративно вышла из совета директоров клуба, выразив таким способом несогласие с процедурой назначения главного тренера команды. В совете директоров Салихова пробыла 18 дней. А 3 июня она завела телеграмм-канал.

Не будем заново пересказывать то, что творилось в этом канале. Скажу лишь, что его расхватывали на цитаты все спортивные новостные каналы и сайты. Зарема смело обозначала проблемы, раскрывала внутреннюю кухню клуба, а еще — «мочила» спортивного директора Дмитрия Попова, обвиняя его в непрофессионализме, пренебрежении интересами клуба и отсутствии спортивной стратегии.

Это не могло длиться вечно, и вот — громыхнуло снова. Со словами «не хочу быть терпилой» из клуба уходит спортивный директор Дмитрий Попов. Уходит под аккомпанемент фраз «это вообще не по мужски» от генерального директора и главного акционера.

Но Попов пошел дальше и завел свой телеграмм-канал. В котором ответил Зареме ее же способом — вскрыл переписки. И тут внезапно оказалось, что обличать, выводить на чистую воду и мочить удобно, только когда рупор в твоем единоличном распоряжении. А когда находится противник, который бьет тебя твоим же оружием — становится уже не так весело. И спустя пару дней из доводов у Заремы остался только привезенный за бесценок Хендрикс. Которого она вменяет Попову в качестве чуть ли не главного греха.

Когда тренер, за которого Зарема так ратовала, оказался «лохарем Томаса», а Мозес — игроком, от которого нужно избавиться, Зарема резко сменила риторику. Оказывается, это все потому что она хитрая и дальновидная, прикидывалась «своей» и таким образом выявляла врагов. Но при этом тут же начала «мочить» фигуру гораздо более слабую чем Попов — Александра Аверьянова. Очевидно, что и его дни в Спартаке сочтены, хотя это в свете всех событий не так и значимо.

Но маразм крепчал. И Попов бомбанул совсем уж дикой перепиской о том, что тренера в «Спартак» выбирают по буквам в имени и гороскопу. Зарема ответила вполне себе по женски — «ой все, я пошутила и вообще это троллинг». Лично я, когда читал эти скрины, троллинга там не увидел.

Когда в сети болельщики Спартака репостили баннер «Дуров, забань Зарему», последняя опять обвинила Попова, который якобы проплатил эту акцию. Однако опубликованный Евгением Кафельниковым перфоманс со вчерашнего матча Спартака вряд ли мог инициировать Попов. Более того, сегодня объединение болельщиков «Спартака» выпустило открытое письмо, адресованное Совету директоров и Леониду Федуну, в котором в жесткой форме потребовало закрыть телеграмм-канал Заремы.

Только вот знаете в чем проблема? Зарема не сотрудник «Спартака», не его менеджер. Она частное лицо, которое высказывает свое частное мнение. Ведь у нас свобода слова, правда? Только вот когда Попов стал публиковать свои скрины, сначала в чате Заремы началось жесточайшее модерирование, а потом комментарии и вовсе были закрыты.

Я не защищаю Попова. Более того, считаю, что вопросы, которые ему задает Зарема, по существу верны. Где усиление состава? Где спортивная стратегия? Где избавление от балласта и расчистка мест под игроков для нового тренера? Ничего этого нет, и виноват в этом Попов со своим спортивным департаментом. Хотя последний пост Заремы — про то что Монтиэля не подписали, поскольку Попов предложил его дороже чем его предложили совету директоров — выглядит уже за гранью странности. Вам предложили игрока, который оценивается в 17 миллионов, за 5, но вы его не подписали потому что Попову его предложили за 10??? Я честно пытался найти в этом логику. Не смог.

Но дело здесь далеко не в этом. А в том, что в результате склоки двух лиц, которые уже не имеют отношения к Спартаку, но при этом по непонятным никому причинам себя с ним отождествляющими, в клубе творится совсем уж откровенное шапито. Спортивный директор, со слов генерального, «будет, но потом». Экстренно требующееся усиление состава — не то что под угрозой срыва, оно фактически сорвано.

Ну и самое главное. Футболисты и тренеры не слепоглухонемые. И они все это видят и читают. Как вы думаете, что ощущает Мозес, узнав, что его собирались «чехлить»? Джикия, Ларссон, остальные игроки, попавшие в эти переписки?

Но самым пострадавшим в этой ситуации выглядит тренер. Шедший к конкретному спортивному директору, под конкретные обязательства последнего. И теперь оставшегося совсем без поддержки в проблемном клубе с проблемной командой. Потругальская пресса уже пишет о том, что Рай ремонтирует горящий дом. Очень образно и абсолютно в точку. А какие могут быть претензии к тренеру? Все видят, как он старается, как пытается что-то построить. Но вместо качественного усиления получает Рассказова, Ломовицкого и Меладзе. И во время интервью он всячески обходит неудобные вопросы, но видно, насколько он растерян и не понимает, что будет дальше.

А единственный человек, который может волевым решением прекратить всю эту вакханалию — Леонид Федун. Но он очень не любит острых, конфликтных ситуаций. Поэтому он безмолвствует. Хотя вопросы то остались уже, пожалуй, только к нему. Три спортивных директора не могут подписать правого защитника и опорника. Проблеме не первый год. Не говорил о ней только ленивый, но воз и ныне там. Если каждый день на тебе рвутся носки, может, проблема не в носках? Плюс странная история об угрозах драконовскими штрафами в адрес игроков за любое упоминание Попова и его увольнения. Неужели настолько все страшно, что не остается ничего другого как затыкать рот игрокам?

И как итог — полнейшая безысходность. Потому что всех кого можно было уволить — уволили. Все что можно было вытащить наружу — вытащили. И как-то уже совсем по другому выглядит желание Тедеско уйти. Красивая история о том что он хочет проводить больше времени с семьей — ширма. Тедди просто не был готов к этому хаосу. Только вот Тедди ушел. А Зарема из телеграмма никуда не уйдет.

И это было бы смешно. Если бы не было так грустно.