Спартаковцы проиграли дебютантам РПЛ, «армейцы» снова не удержали преимущество. Антисборная 3-го тура РПЛ

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10 августа 2021, 14:44

Очей разочарованье.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Возможно, первоначальное решение Павла Кукуяна показать вратарю «Ахмата» желтую карточку было верным, ведь нападающий пробросил мяч далеко в сторону, о лишении явной возможности забить речи уже не шло. Арбитр ужесточил санкции после просмотра повтора и удалил Шелию. Действия судьи могли вызвать возмущение, но куда бежал Гиорги? Зачем сбивал нападающего, который находился под опекой? Нерасчетливый выход и неуклюжая игра голкипера стоила «Ахмату» очков: Шелия оставил свою команду в меньшинстве при счете 1:0, после его удаления «Рубин» забил два гола и забрал победу.

Защитники

Яка Бийол ( ЦСКА )

Алексей Березуцкий использует Бийола на позиции центрального защитника, и этот эксперимент пока не выглядит успешным. Яка пока не понимает принципы взаимодействия с Дивеевым, в матче с «Динамо» много раз терял позицию и безграмотно действовал против оппонентов. Запоздалый и неряшливый подкат под Захаряна привел к назначению пенальти в ворота «армейцев».

Илья Кутепов («Спартак»)

Спартаковцев в антисборной будет много, иначе никак. Вице-чемпионы проиграли новичку РПЛ в родных стенах, «красно-белые» не выглядели боеспособной командой в матче с «Нижним Новгородом». Кутепов заменил в стартовом составе Джикию, но заслуженный мастер спорта никому и ничего не должен доказывать. Сыграл вальяжно, отбывал номер и не думал о последствиях.

Егор Сорокин («Краснодар»)

«Краснодар» достойно смотрелся в атаке, забил в ворота «Зенита» дважды и потерял еще один мяч по глупости Спайича. Урош и в защите не был безупречен, но отчасти исправился во втором тайме, когда и забил, и остановил парочку опасных атак «сине-бело-голубых». Сорокин — это абсолютный провал. Свой лучший матч в карьере Егор сыграл на «Газпром Арене», когда забил два мяча в ворота «Зенита» за «Рубин». В прошедший уикенд защитник провел худший матч. Вернее, тайм, ведь в перерыве Виктор Ганчаренко заменил его на Кайо.

Айртон («Спартак»)

Если бразильца не ставить в рамки, он будет бегать по полю курицей без головы, что мы и видели в матче с «Нижним Новгородом». Казалось, Айртон прибавит под руководством тренера, с которым говорит на одном языке, но пока играет отдельно от команды и в обороне, и в атаке. Даже записка, полученная от Руя Витории по ходу матча, не помогла.

Полузащитники

Максим Мухин ( ЦСКА )

Во второй раз подряд молодой хавбек в антисборной, а ЦСКА пока не выглядит командой, где сбежавший из «Локомотива» талант добьется прогресса. По сравнению с матчем против бывших партнеров Максим повысил качество передач, упростив свою игру, зато в отборе сыграл безобразно. «Динамо» слишком легко проскакивало центр поля, опорники Мухин и Ахметов сыграли слабо.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

«Железнодорожники» сыграли за себя и того парня и не проиграли «Уфе» в меньшинстве, хотя Баринов все сделал для сенсации: в концовке первого тайма подарил соперникам пенальти и получил красную карточку. Дмитрий — жесткий игрок, но умный, а в Уфе сыграл бездумно. Возможно, мысли о будущем мешают концентрироваться на текущем моменте.

Йоррит Хендрикс («Спартак»)

У бывшего хавбека ПСВ есть культура паса, если требуется катать мяч поперек поля, на обострение Йоррит не играет, а двигается со скоростью ленивца. Хендрикса еще зимой привез бывший спортивный директор Попов, допустивший странный пассаж о том, что покупка делалась «под будущего тренера». Ни Тедеско, ни Витория расшифровать голландца пока не смогли. Хендрикс выглядит самым слабым легионерским звеном «Спартака».

Никола Влашич ( ЦСКА )

Мы видели Николу Влашича в деле. Знаем, на что он способен. Против «Динамо» на поле был не он. Просто похожий парень. Хорват сидит на чемоданах, он просто не хочет больше играть за ЦСКА , в московском дерби пытался что-то достать из себя, но потерпел неудачу. Николу нужно отпускать, и чем скорее — тем лучше.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Соболеву по-прежнему не откажешь в настырности, но Александр упустил обретенную по весне уверенность, которая принесла ему немало голов. В начале сезона 2021/22 у Соболева катастрофическая реализация моментов, это бесит нападающего и приводит к новым ошибкам в совсем уж простых ситуациях. В таком состоянии убедить Карпина не удастся.

Артем Дзюба («Зенит»)

Но если на Соболева новый главный тренер сборной России по-прежнему рассчитывает, о чем говорит хотя бы встреча после матча «Спартак» — «Нижний Новгород», то с Дзюбой Карпин пока даже не связывался. Артем не дает поводов своей игрой. Дзюба начал сезон в плохой форме, Семака даже призывают вывести форварда из стартового состава «Зенита».

Тренер

Руй Витория («Спартак»)

К чести португальца, он не стал списывать поражение на околоклубную войну в «Телеграме», отказался от этого оправдания. Хорошо, что признает ответственность, ведь в матче с «Нижним Новгородом» команда и сам Витория, свалившийся к агоническим решениям, выступили ужасно.