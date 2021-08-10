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Спартаковцы проиграли дебютантам РПЛ, «армейцы» снова не удержали преимущество. Антисборная 3-го тура РПЛ

10 августа 2021, 14:44
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий

Очей разочарованье.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Возможно, первоначальное решение Павла Кукуяна показать вратарю «Ахмата» желтую карточку было верным, ведь нападающий пробросил мяч далеко в сторону, о лишении явной возможности забить речи уже не шло. Арбитр ужесточил санкции после просмотра повтора и удалил Шелию. Действия судьи могли вызвать возмущение, но куда бежал Гиорги? Зачем сбивал нападающего, который находился под опекой? Нерасчетливый выход и неуклюжая игра голкипера стоила «Ахмату» очков: Шелия оставил свою команду в меньшинстве при счете 1:0, после его удаления «Рубин» забил два гола и забрал победу.

Защитники

Яка Бийол (ЦСКА)

Алексей Березуцкий использует Бийола на позиции центрального защитника, и этот эксперимент пока не выглядит успешным. Яка пока не понимает принципы взаимодействия с Дивеевым, в матче с «Динамо» много раз терял позицию и безграмотно действовал против оппонентов. Запоздалый и неряшливый подкат под Захаряна привел к назначению пенальти в ворота «армейцев».

Илья Кутепов («Спартак»)

Спартаковцев в антисборной будет много, иначе никак. Вице-чемпионы проиграли новичку РПЛ в родных стенах, «красно-белые» не выглядели боеспособной командой в матче с «Нижним Новгородом». Кутепов заменил в стартовом составе Джикию, но заслуженный мастер спорта никому и ничего не должен доказывать. Сыграл вальяжно, отбывал номер и не думал о последствиях.

Егор Сорокин («Краснодар»)

«Краснодар» достойно смотрелся в атаке, забил в ворота «Зенита» дважды и потерял еще один мяч по глупости Спайича. Урош и в защите не был безупречен, но отчасти исправился во втором тайме, когда и забил, и остановил парочку опасных атак «сине-бело-голубых». Сорокин — это абсолютный провал. Свой лучший матч в карьере Егор сыграл на «Газпром Арене», когда забил два мяча в ворота «Зенита» за «Рубин». В прошедший уикенд защитник провел худший матч. Вернее, тайм, ведь в перерыве Виктор Ганчаренко заменил его на Кайо.

Айртон («Спартак»)

Если бразильца не ставить в рамки, он будет бегать по полю курицей без головы, что мы и видели в матче с «Нижним Новгородом». Казалось, Айртон прибавит под руководством тренера, с которым говорит на одном языке, но пока играет отдельно от команды и в обороне, и в атаке. Даже записка, полученная от Руя Витории по ходу матча, не помогла.

Полузащитники

Максим Мухин (ЦСКА)

Во второй раз подряд молодой хавбек в антисборной, а ЦСКА пока не выглядит командой, где сбежавший из «Локомотива» талант добьется прогресса. По сравнению с матчем против бывших партнеров Максим повысил качество передач, упростив свою игру, зато в отборе сыграл безобразно. «Динамо» слишком легко проскакивало центр поля, опорники Мухин и Ахметов сыграли слабо.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

«Железнодорожники» сыграли за себя и того парня и не проиграли «Уфе» в меньшинстве, хотя Баринов все сделал для сенсации: в концовке первого тайма подарил соперникам пенальти и получил красную карточку. Дмитрий — жесткий игрок, но умный, а в Уфе сыграл бездумно. Возможно, мысли о будущем мешают концентрироваться на текущем моменте.

Йоррит Хендрикс («Спартак»)

У бывшего хавбека ПСВ есть культура паса, если требуется катать мяч поперек поля, на обострение Йоррит не играет, а двигается со скоростью ленивца. Хендрикса еще зимой привез бывший спортивный директор Попов, допустивший странный пассаж о том, что покупка делалась «под будущего тренера». Ни Тедеско, ни Витория расшифровать голландца пока не смогли. Хендрикс выглядит самым слабым легионерским звеном «Спартака».

Никола Влашич (ЦСКА)

Мы видели Николу Влашича в деле. Знаем, на что он способен. Против «Динамо» на поле был не он. Просто похожий парень. Хорват сидит на чемоданах, он просто не хочет больше играть за ЦСКА, в московском дерби пытался что-то достать из себя, но потерпел неудачу. Николу нужно отпускать, и чем скорее — тем лучше.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Соболеву по-прежнему не откажешь в настырности, но Александр упустил обретенную по весне уверенность, которая принесла ему немало голов. В начале сезона 2021/22 у Соболева катастрофическая реализация моментов, это бесит нападающего и приводит к новым ошибкам в совсем уж простых ситуациях. В таком состоянии убедить Карпина не удастся.

Артем Дзюба («Зенит»)

Но если на Соболева новый главный тренер сборной России по-прежнему рассчитывает, о чем говорит хотя бы встреча после матча «Спартак» — «Нижний Новгород», то с Дзюбой Карпин пока даже не связывался. Артем не дает поводов своей игрой. Дзюба начал сезон в плохой форме, Семака даже призывают вывести форварда из стартового состава «Зенита».

Тренер

Руй Витория («Спартак»)

К чести португальца, он не стал списывать поражение на околоклубную войну в «Телеграме», отказался от этого оправдания. Хорошо, что признает ответственность, ведь в матче с «Нижним Новгородом» команда и сам Витория, свалившийся к агоническим решениям, выступили ужасно.

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25процентный клоун
25процентный клоун
10 августа в 21:32
На счёт Кутепова не серьёзно, там пол команды в штрафной было
volga.kot
volga.kot
10 августа в 21:12
Оба форварда сборной в антисборной тура оказались! И по делу
Хиромант
Хиромант
10 августа в 19:57
- На счёт Дзюбы - согласен!!! Вывести из основы - в Зенит-2, Зенит-3 и т.д. Пока бегать не научится!

- Влашич в ЦСКА уже "наелся" и играть на прежнем уровне он уже больше не будет! Тем более с новым "тренером", которого в клубе никто и "в грош не ставит"! Чем же вам Олич не угодил, что вы поставили тренером такого "спеца"?

- Сорокин никогда "профи" и не был. Стоит какому-нибудь игроку забить гол "Зениту" - и из него сразу же делают "суперзвезду"! Поднимается цена... Все ждут продолжения... А его нет! И ни фига не будет! Такие голы лидерам: либо временный всплеск каких-то эмоций игрока; либо простая оплошность игроков обороны "Зенита"; либо просто - подфартило... (Вспомните ещё Макарова...)

- А про "Спартак" скажу одно - оставьте вы его, наконец, в покое!!! Дайте же тренеру спокойно поработать! Не нагнетайте и без того непростую обстановку в клубе!

- "Спартак" выиграл кубок пари-матч. Показал хорошую комбинационную игру. Накидал всем соперникам полную авоську мячей. Чего же вам ещё?

- То руководство "чудит" и в команде, и в соцсетях; то вы ещё нагнетаете!!! Будьте людьми - дайте тренеру и команде работать спокойно...
Серёжа Бехтерев
Серёжа Бехтерев
10 августа в 19:55
Категорически не согласен с вратарём антисборной, Шелия не виноват в поражении Терека, почему-то нет антисудья тура/скандал тура, а именно судейство Павла Кукуяна, который на 1000% подарил победу Рубину. Составитель антисборной тура явно симпатизирует Рубину и не обосновал выбор вратаря в антисборной, хотя на это место были другие вратари.
Байкал-38
Байкал-38
10 августа в 19:13
Я смотрю Мухин "прогрессирует" с каждым туром!
Что хотел то и получает...
112910415
112910415
10 августа в 18:43
а ведь умеют играть все эти люди, если стараются !
( ну, кроме Хендрикса )
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
10 августа в 18:17
Я в курсе. Я также в курсе, что до этого его в клубе считали травмированным, а на Олимпиаде он не попал в заявку ни на один матч. Короче ездил посмотреть и медаль получить
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Serg_Diamond (раскрыть)
10 августа в 18:09
Фукс на олимпиаде был
p59vtc4dg22r
p59vtc4dg22r
10 августа в 15:34
А за каким хреном тут Шелия, которого удалили в угоду кому то.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
10 августа в 15:17
Не согласен по Соболеву. Пусть ему сейчас не везет, но ныряет он стабильно, значит, голы с левых пенальти рано или поздно придут.
pomor45
pomor45 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
10 августа в 15:10
Болячки Фукса не помешали привезти его на олимпиаду в составе сборной Бразилии.
YVG
YVG
10 августа в 15:03
При чем здесь Дзюба, когда должен быть весь состав спартака?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
10 августа в 14:56, ред.
Никола Влашич - не птица, которую нужно "отпускать". Его никто в клетке не держит, у него есть контракт, который он сам подписал и пока клуб не найдет на него покупателя (не халявщика и не арендатора, а покупателя) он должен свой контракт отрабатывать. А с такой его игрой покупатели найдутся не скоро.
Что касается Бийоля, меня в принципе возмущает ситуация когда при двух здоровых номинальных защитниках (Васин и Карпов) в заявке, на позицию ЦЗ выпускают Бийоля. Для чего тогда в клубе держат Васина и Карпова? Чтобы заполнить заявку на матч? А Бабаев при этом рассказывает, что команда укомплектована. Укомплектована кем? Инвалидами? Почему Фукс до сих пор не играет? Не пора ли ему с его болячками действительно оформить инвалидность в связи с длительной нетрудоспособностью? И платить пособие по инвалидности вместо заработной платы, которую он не заработал!
И опять же насчет Влашича, почему при травме Заболотного его ставят на позицию нападающего? Команда же "укомплектована"!? Нужно было отдать в аренду Шкурина, отправить Гайча оформлять себе европейский паспорт чтобы теперь не знать кого поставить в нападение!
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