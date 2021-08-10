Сборная 3-го тура: Захарян, Кержаков и Азмун покорили РПЛ на выходных

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10 августа 2021, 09:45

Отметились победители «Спартака» и ЦСКА .

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Удивительно, но в туре не было голкипера, который сыграл бы за половину команды. Обычно такие герои есть, но взяли недельную паузу. Но если хорошо поискать, то найдете Дюпина, у которого 5 сэйвов. Пропустил после идеального удара со штрафного – такие выстрелы не берутся. Грамотно выходил из ворот, четко работал на линии. Хватало поводов ругать защиту, но справились с давлением. В отличие от Шелии, который удалился, Дюпин не подвел. Матч в Казани ознаменовался скандалом, но не по вине Юрия.

Защитники

Алексей Козлов («Нижний Новгород»)

У Козлова в карьере был успешный матч против Роналду на пике формы, так что Айртон и Мирзов его не испугали. «Нижний Новгород» пропустил от Понсе, но там нет вины Алексея. А вот огорчение Максименко на совести опытного крайнего защитника. Кержакову повезло, что смог заполучить Козлова, ведь когда этот выносливый защитник в порядке – может и оборону подстраховать (3 блока, 3 перехвата), и забить единственным ударом за матч.

Родригао («Сочи»)

У Федотова есть Маммана, но он пока на скамейке, а вот Родригао – в тройке основных центральных защитников. Нашли его в Португалии, бразильцу всего 25 лет, он рослый и пластичный. Отметился тем, что заработал для Нобоа пенальти – добили «Урал», но в сборную тура попадает не только благодаря удачному стечению обстоятельств у чужих ворот. Родригао умудрился трижды пробить по чужим воротам, создал момент для напарника, снимал верх и отражал наскоки «Урала». Разок гости попали в перекладину, но Джанаев взял «сухарь».

Кирилл Гоцук («Нижний Новгород») – король воздуха

А кого ждать в защите, если не героев матча против «Спартака»? У Кержакова отличались защитники – Гоцук после ассиста против «Урала» добавил в послужной список быстрый гол против фаворита. Хотя дальше «красно-белые», разумеется, постоянно атаковали – 75 % игрового времени. Но и без мяча Кирилл был в порядке – 9 выносов мяча из штрафной площади, 5 побед на втором этаже, не дал Соболеву развернуться.

Даниил Пенчиков («Нижний Новгород»)

Воспитанник «Зенита» пошел за игровой практикой в «Нижний Новгород». Удивительно, что выбрал именно этот клуб. А если без скептицизма, то Даниил – молодые мамы двадцать лет назад в России сходили с ума по этому мужскому имени, выдал один из первых успешных матчей на высоком уровне. Его обкатывали раньше в «Томи», где встречался с Кержаковым. Показательно, что тренер забрал его с собой. Пенчиков сразу помог голевой передачей, и в защите сыграл просто и надежно.

Полузащитники

Арсен Захарян («Динамо») – вундеркинд недели

И месяца, и года. Карпин – смелый и дерзкий, поэтому ждем Захаряна в сборной России. А чего тянуть? Когда человек выдает такие диагонали, успевает зарабатывать пенальти, постоянно выбирает нетривиальные ходы, то его замечают в серьезных клубах из топ-5. При этом остается на своей волне – у Арсена лишь один удар по воротам за матч, зато 5 созданных моментов, не считая пенальти. Сменил три позиции против ЦСКА , но всегда оставался плеймейкером, коим и является.

Даниил Фомин («Динамо») – стабильность тура

Дубль с пенальти в прошлом туре не подкрепился запоминающейся игрой во всем матче. Но против ЦСКА в дерби Фомин был хорош не только рядом с «точкой». Полузащитник точно получит вызов в национальную команду, и хотя конкуренция в центре поля большая, для молодого футболиста со стопроцентной реализацией пенальти за карьеру и двумя дублями в двух турах подряд место найдут.

Александр Ерохин («Зенит»)

Второй раз подряд в основе, ведь пользуется тем, что в состав не влились Малком и Клаудиньо – пока есть место в центре поля и ближе к атаке. Но Геннадий Орлов угрожает Дзюбе скамейкой – а он знает настроения внутри клуба, и в схеме «4-5-1» могут найти место и Александру. Против «Краснодара», как и против «Ростова», полузащитник был эффективным. Нанес три удара, забил мяч, который оказался в итоге победным, помогал в глубокой защите, ведь «быки» владели мячом 61 % времени в гостях.

Себастьян Шиманьски («Динамо»)

В прошлый раз лучший игрок «Динамо» в июле оказался двенадцатым кандидатом – выступление Нобоа выбило Себу из основы сборной второго тура. Но теперь обыграл ЦСКА . Поскольку есть Захарян, то поляка не всегда отмечают и замечают, но не совсем случайно его хвалим не впервые – крутой футболист. Против «армейцев» у него 5 ударов, 4 созданных момента, 3 обводки и 6 отборов. Чисто работает и на атаку, и на защиту.

Хвича Кварацхелия («Рубин») – участник мема тура

Разозленный обидным поражением – моменты у «Ахмата» были, как и ошибки в защите у казанцев, тренер Талалаев выдал фразу для мемов:

Кукуян – Кварацхелия – очень хорошая связка. Я бы вручил две статуэтки.

Про судейство говорим стабильно и отдельно, а здесь отмечаем, что Хвича заслужил награду «игрок матча». Идеально смещался с левого фланга в центр. Его удары были опасными, нанес их пять штук, и хотя не отличился голом, напомнил, почему в «Тоттенхэме» и «Ювентусе» к нему присматриваются.

Нападающий

Сердар Азмун («Зенит») – эффективность недели

Нечестно говорить, что Азмун играет феноменально. Это неправда, он и из игры порой надолго выпадает, и по движению видели Сердара в лучшей форме. Но до чего же эффективный молодой человек – постоянно находит мяч у чужих ворот, может из ничего сотворить гол. Забивал во всех матчах сезона, и против «Краснодара» добрался до дубля. Было четыре попытки, все четыре – удары в створ Сафонова, и две из них хитрый иранский форвард реализовал.

Главный тренер

Александр Кержаков («Нижний Новгород»)

Похвалим Шварца, но все же Березуцкий постоянно подставляется с низкой игрой – уже довел Акинфеева до намеков на стиль, а вратарь делает похожие заявления лишь в кризисные дни. Да и само «Динамо» на ходу, многое просекли в игре ЦСКА сами. А вот Кержакову – респект. Александр Анатольевич с неполным составом «Нижнего Новгорода» взял 2 победы и 1 ничью на старте, и играет его команда немного шаблонно, но организованно и с вдохновением. Жесткие бойцы.

Фишка тура. 15 команд забивали мячи

Средняя результативность в 2.88 не является аномальной для футбола, но для РПЛ это очень высокий показатель. Сразу пятнадцать клубов забивали в чужие ворота минимум один раз. А поскольку моментов было куда больше – даже в день главной сенсации тура «Спартак» нанес 20 ударов по чужим воротам, то получился напряженный и результативный тур. Только «Сочи» не пропускал.

Возвращение тура. Сёмин снова в РПЛ