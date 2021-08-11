Собрали истории необычных номеров в футболе. Месси взял 30-й, но встречался и 121-й 

Французский регламент пришлось обойти.
Лионель Месси – 30-й номер ПСЖ
Надо привыкнуть. В Париже предложили Лионелю начать с чистого листа. Мог выбрать 19-й номер, под которым играл. Отказался забрать у Неймара «десятку», хотя бразилец предлагал. Зато вспомнил, как дебютировал в «Барселоне» с 30-м номером под крылом человека из ПСЖ – Роналдиньо, который оригинально высказался о трансфере Лионеля. Кстати, традиционно в Лиге 1 первый, шестнадцатый и тридцатый – для голкиперов. Поэтому Бартез выбирал 16-й в сборной. Но французы постоянно плюют на этот пункт регламента и легко сделали для Месси исключение.
Томми Оур и трехзначный номер
Непривычно видеть на футболке три цифры. Австралиец с испанскими корнями Оур подавал в юности надежды. Играл за молодежку, провел почти три десятка матчей за первую сборную Австралии. В 2010-м Томми вышел на поле под 121-м номером, дело было в одной из квалификаций в матче против Индонезии. Оур просил 11-й номер, но тот был занят, поэтому хавбек решил возвести любимое число в квадрат и получил 121-й.
Трагичная история «зеро» Зеруали
Если для Стива Кронина – бывшего голкипера из США, игра под «нулевым» номером не стала знаковой, то в случае с марокканцем Хишамом Зеруали тут и комедия, и трагедия. Хотя в ФИФА одобряют лишь номера от 1 до 99, на изломе веков шотландцы нашли повод сделать исключение для легионера из «Абердина». Зеруали, если писать его фамилию на английском языке, нарывается на прозвище «Зеро» — «ноль». Вот он и решил пошутить. В 2004-м лет Хишам уже завершил европейский поход и играл на родине, и в 27 лет погиб в автокатастрофе, сделав накануне дубль. Жаль, что нападающий сборной Марокко ушел из жизни так рано.
Буффон и обвинения в нацизме
К оригинальным претензиям Джиджи не привыкать. Юный Буффон в «Парме» часто экспериментировал. Сначала вышел на интервью в футболке с надписью маркером «отступающий – подонок», а позже запросил 88-й номер. Подвох понятен многим, но не Буффону, который до сих пор не окончил школу – все обещает маме это сделать. Словесный лозунг в 30-е годы украл Муссолини, а номер 88 – часть лозунга 14/88 из мира нацизма. Буффон оправдывался, что видит в 88 двойную дозу яиц, характер. Изначально Джиджи просил номер 00, потом 01, но Серия А запретила.
Трехзначные номера в Мексике
В юношеских командах в Мексике можно взять и 100-й номер, и 300-й. Даже за молодыми игроками надо закрепить номер. Когда три года назад двадцатилетние парни из «Тигреса» играли против одной из символических сборных всех звезд МЛС, то минимальным трехзначным номером на футболках был 281-й, а максимальным – 304-й. Для европейского зрителя такая нумерация смотрится дико, но у мексиканцев свои футбольные традиции.
Юбилейные номера в Южной Америке
Мексиканская история уходит корнями в соседний континент. В Бразилии и Колумбии хватает историй с «юбилейными» номерами. Спокойно делают исключения для звезд. Рожерио Сени после рекордного 618-го поединка в «Сан-Паулу» решил обновить первый номер – начал играть под номером «01». Также использовал круглые юбилейные номера. Жуниньо в «Васко да Гама» разрешили выйти под 300-м номером в честь трехсотого матча за клуб. Неймар так праздновал 200-й поединок за «Сантос». Также именно в Бразилии можно было увидеть человека под 2019-м номером. Так извращался вратарь Виктор из «Атлетико Минейро», отпраздновал шесть лет назад продление контракта с командой.
Мода на номера по годам рождения
В России юниоры нередко используют крупные числа в номерах. Например, тот же Захарян – 47-й номер. Быть может, случайно выбрал, но если видим 90-е номера, то это часто в честь года рождения. Похожая мода была у звезд «Милана». Роналдиньо играл под 80-м, Шевченко – под 76-м, а Фламини выбрал 84-й. Эль-Кабир из «Урала» бегает под 58-м номером – в честь года рождения мамы. Смолов три сезона в «Краснодаре» провел под 90-м, прежде чем взял «десятку». Чемпион Европы Никополидис в «Олимпиакосе» играл под 71-м номером по году рождения. Не выходил в финал ЛЧ с таким номером на спине, как Витор Байя с 99-м (по году возвращения в «Порту»), но тоже прикольно.
Бекхэм превратил 23-й в свой символ
Вальдано предложил Дэвиду в «Реале» четвертый или двадцать третий номера. Виктория Адамс решила, что пора дать пас Майклу Джордану. Футболки Дэвида хорошо продавались, и хотя иногда играл в других клубах с 32-м номером, сейчас именно число Джордана ассоциируется с Дэвидом в футболе. Но в случае с англичанином все было просто. А вот Бендтнер однажды взял 52-й номер, поскольку его мама забраковала 26-й. Суммировала цифры и заявила, что восьмерка – несчастливое число Лорда. Зато семерка – то, что нужно. Но 7-й номер был занят, под 25-м – два плюс пять, раньше бегал Адебайор. Вот Никлас и выбрал 52-й, хотя фанаты думали, что форвард издевается – ему платили 52 тысячи фунтов в неделю.
Трент – 66-й, Биксант – 69-й, и рады этому
Александер-Арнольд сдал, что огорчает. Но тот самый угловой приписал его в историю футбола. Юный 66-й номер «Ливерпуля» уже успел отпраздновать победу в Лиге чемпионов. Тренту его выбор нравится, хотя номер ничего необычного для него не значит. А вот у другого крайнего защитника, легендарного Биксанта Лизаразю на спине был 69-й. И тут есть логика. Родился в 1969-м, росточком 169 сантиметров, миниатюрный дядька, хотя в хорошей форме – обычно весил 69 килограммов.
Номера с дополнительными знаками
Большая редкость, ведь практику пресекли. Когда Роналдо пришел в «Милан», то Индзаги отказался отдать ему «девятку». Пришлось взять 99-й номер, ведь изначальную идею – выступать с надписью «1+8» на спине забраковали в Серии А. А вот в прошлом трюк прошел у Ивана Саморано. Чилиец отдал девятку как раз юному Роналдо, а сам придумал выход. Позже Сорин использовал этот же трюк, чтобы сыграть под номером «1+2» в составе «Вильярреала». Шейхи могли продавить номер «1+9» для Месси, но это смотрелось бы слишком экстравагантно. Примерно как фокус Мики Лехкосуо – выходил с цифрами «96.2» на спине, рекламируя местную радиостанцию. Но в УЕФА забанили номер, как только Мика вышел с ним в Лиге чемпионов.
Люди окружены цифрами, и некоторые из них многое значат. Начиная с номера телефона. Вот и Озил играет под оригинальным 67-м номером в «Фенербахче», поскольку это почтовый индекс провинции в Турции, где жили его дедушка и бабушка, запомнил комбинацию с детства.
Трогательно. У каждого человека есть свои цифры – выводят из номеров квартир или памятных дат. Неразрывно связаны с числами, но поскольку футбол – штука довольно консервативная, то даже выбор для Месси номера юниора выделяется. Удачи Лионелю с любым числом на футболке, в его жизни стартовала новая глава, провел первый день в Париже.