Собрали истории необычных номеров в футболе. Месси взял 30-й, но встречался и 121-й 

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вчера, 10:07

Французский регламент пришлось обойти.

Лионель Месси – 30-й номер ПСЖ

Надо привыкнуть. В Париже предложили Лионелю начать с чистого листа. Мог выбрать 19-й номер, под которым играл. Отказался забрать у Неймара «десятку», хотя бразилец предлагал. Зато вспомнил, как дебютировал в «Барселоне» с 30-м номером под крылом человека из ПСЖ – Роналдиньо, который оригинально высказался о трансфере Лионеля. Кстати, традиционно в Лиге 1 первый, шестнадцатый и тридцатый – для голкиперов. Поэтому Бартез выбирал 16-й в сборной. Но французы постоянно плюют на этот пункт регламента и легко сделали для Месси исключение.

Томми Оур и трехзначный номер

Непривычно видеть на футболке три цифры. Австралиец с испанскими корнями Оур подавал в юности надежды. Играл за молодежку, провел почти три десятка матчей за первую сборную Австралии. В 2010-м Томми вышел на поле под 121-м номером, дело было в одной из квалификаций в матче против Индонезии. Оур просил 11-й номер, но тот был занят, поэтому хавбек решил возвести любимое число в квадрат и получил 121-й.

Трагичная история «зеро» Зеруали

Если для Стива Кронина – бывшего голкипера из США , игра под «нулевым» номером не стала знаковой, то в случае с марокканцем Хишамом Зеруали тут и комедия, и трагедия. Хотя в ФИФА одобряют лишь номера от 1 до 99, на изломе веков шотландцы нашли повод сделать исключение для легионера из «Абердина». Зеруали, если писать его фамилию на английском языке, нарывается на прозвище «Зеро» — «ноль». Вот он и решил пошутить. В 2004-м лет Хишам уже завершил европейский поход и играл на родине, и в 27 лет погиб в автокатастрофе, сделав накануне дубль. Жаль, что нападающий сборной Марокко ушел из жизни так рано.

Буффон и обвинения в нацизме

К оригинальным претензиям Джиджи не привыкать. Юный Буффон в «Парме» часто экспериментировал. Сначала вышел на интервью в футболке с надписью маркером «отступающий – подонок», а позже запросил 88-й номер. Подвох понятен многим, но не Буффону, который до сих пор не окончил школу – все обещает маме это сделать. Словесный лозунг в 30-е годы украл Муссолини, а номер 88 – часть лозунга 14/88 из мира нацизма. Буффон оправдывался, что видит в 88 двойную дозу яиц, характер. Изначально Джиджи просил номер 00, потом 01, но Серия А запретила.

Трехзначные номера в Мексике

В юношеских командах в Мексике можно взять и 100-й номер, и 300-й. Даже за молодыми игроками надо закрепить номер. Когда три года назад двадцатилетние парни из «Тигреса» играли против одной из символических сборных всех звезд МЛС , то минимальным трехзначным номером на футболках был 281-й, а максимальным – 304-й. Для европейского зрителя такая нумерация смотрится дико, но у мексиканцев свои футбольные традиции.

Юбилейные номера в Южной Америке

Мексиканская история уходит корнями в соседний континент. В Бразилии и Колумбии хватает историй с «юбилейными» номерами. Спокойно делают исключения для звезд. Рожерио Сени после рекордного 618-го поединка в «Сан-Паулу» решил обновить первый номер – начал играть под номером «01». Также использовал круглые юбилейные номера. Жуниньо в «Васко да Гама» разрешили выйти под 300-м номером в честь трехсотого матча за клуб. Неймар так праздновал 200-й поединок за «Сантос». Также именно в Бразилии можно было увидеть человека под 2019-м номером. Так извращался вратарь Виктор из «Атлетико Минейро», отпраздновал шесть лет назад продление контракта с командой.

Мода на номера по годам рождения

В России юниоры нередко используют крупные числа в номерах. Например, тот же Захарян – 47-й номер. Быть может, случайно выбрал, но если видим 90-е номера, то это часто в честь года рождения. Похожая мода была у звезд «Милана». Роналдиньо играл под 80-м, Шевченко – под 76-м, а Фламини выбрал 84-й. Эль-Кабир из «Урала» бегает под 58-м номером – в честь года рождения мамы. Смолов три сезона в «Краснодаре» провел под 90-м, прежде чем взял «десятку». Чемпион Европы Никополидис в «Олимпиакосе» играл под 71-м номером по году рождения. Не выходил в финал ЛЧ с таким номером на спине, как Витор Байя с 99-м (по году возвращения в «Порту»), но тоже прикольно.

Бекхэм превратил 23-й в свой символ

Вальдано предложил Дэвиду в «Реале» четвертый или двадцать третий номера. Виктория Адамс решила, что пора дать пас Майклу Джордану. Футболки Дэвида хорошо продавались, и хотя иногда играл в других клубах с 32-м номером, сейчас именно число Джордана ассоциируется с Дэвидом в футболе. Но в случае с англичанином все было просто. А вот Бендтнер однажды взял 52-й номер, поскольку его мама забраковала 26-й. Суммировала цифры и заявила, что восьмерка – несчастливое число Лорда. Зато семерка – то, что нужно. Но 7-й номер был занят, под 25-м – два плюс пять, раньше бегал Адебайор. Вот Никлас и выбрал 52-й, хотя фанаты думали, что форвард издевается – ему платили 52 тысячи фунтов в неделю.

Трент – 66-й, Биксант – 69-й, и рады этому

Александер-Арнольд сдал, что огорчает. Но тот самый угловой приписал его в историю футбола. Юный 66-й номер «Ливерпуля» уже успел отпраздновать победу в Лиге чемпионов. Тренту его выбор нравится, хотя номер ничего необычного для него не значит. А вот у другого крайнего защитника, легендарного Биксанта Лизаразю на спине был 69-й. И тут есть логика. Родился в 1969-м, росточком 169 сантиметров, миниатюрный дядька, хотя в хорошей форме – обычно весил 69 килограммов.

Номера с дополнительными знаками

Большая редкость, ведь практику пресекли. Когда Роналдо пришел в «Милан», то Индзаги отказался отдать ему «девятку». Пришлось взять 99-й номер, ведь изначальную идею – выступать с надписью «1+8» на спине забраковали в Серии А. А вот в прошлом трюк прошел у Ивана Саморано. Чилиец отдал девятку как раз юному Роналдо, а сам придумал выход. Позже Сорин использовал этот же трюк, чтобы сыграть под номером «1+2» в составе «Вильярреала». Шейхи могли продавить номер «1+9» для Месси, но это смотрелось бы слишком экстравагантно. Примерно как фокус Мики Лехкосуо – выходил с цифрами «96.2» на спине, рекламируя местную радиостанцию. Но в УЕФА забанили номер, как только Мика вышел с ним в Лиге чемпионов.

Люди окружены цифрами, и некоторые из них многое значат. Начиная с номера телефона. Вот и Озил играет под оригинальным 67-м номером в «Фенербахче», поскольку это почтовый индекс провинции в Турции, где жили его дедушка и бабушка, запомнил комбинацию с детства.

Трогательно. У каждого человека есть свои цифры – выводят из номеров квартир или памятных дат. Неразрывно связаны с числами, но поскольку футбол – штука довольно консервативная, то даже выбор для Месси номера юниора выделяется. Удачи Лионелю с любым числом на футболке, в его жизни стартовала новая глава, провел первый день в Париже.