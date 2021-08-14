«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас», который состоится 14 августа 2021 года
«Челси»
Команда Томаса Тухеля несколько дней назад выиграла еще один европейский трофей и находится в отличной форме. Тем не менее, команда отыграла 120 минут, и в предстоящем матче коллективу будет явно не хватать свежести. Лондонский клуб ставит перед собой самые высокие цели в этом сезоне, поэтому постарается выиграть эту встречу малыми силами. Команда не проигрывает несколько матчей, что добавляет оптимизма болельщикам.
11 августа «Челси» выиграли Суперкубок УЕФА у «Вильярреала» только в серии пенальти (2:1), а четвертого августа команда разошлась миром в товарищеском матче с «Тотенхэмом» (2:2).
«Кристал Пэлас»
Коллектив усилился парой качественных игроков в межсезонье, и смог сохранить ключевых футболистов. Команда в прошлом сезона была типичным середняком АПЛ, а в этом году постарается немного улучшить свой результат. Матч против «Челси» является настоящим вызовом для лидеров клуба, ведь в таких встречах они имеют шанс себя зарекомендовать.
Седьмого августа «Кристал Пэлас» обыграл в товарищеском матче «Уотфорд» (3:1), а 31 июля команда оказалась сильнее «Рединга» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.316
- Ничья – 5.45
- Победит «Кристал Пэлас» – 12.19
Статистика
- Лондонский клуб не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турниров
- «Кристал Пэлас» выиграл только четыре матча на выезде из десяти последних матчей
- Семь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Челси» выиграл семь последних матчей у «Кристал Пэлас»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.45. «Челси» потратили очень много сил и против закрытой игры «Кристал Пэлас», команде будет очень сложно. Предполагаем сухой ничейный результат в этой встрече.