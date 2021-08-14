«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас», который состоится 14 августа 2021 года

«Челси»

Команда Томаса Тухеля несколько дней назад выиграла еще один европейский трофей и находится в отличной форме. Тем не менее, команда отыграла 120 минут, и в предстоящем матче коллективу будет явно не хватать свежести. Лондонский клуб ставит перед собой самые высокие цели в этом сезоне, поэтому постарается выиграть эту встречу малыми силами. Команда не проигрывает несколько матчей, что добавляет оптимизма болельщикам.

11 августа «Челси» выиграли Суперкубок УЕФА у «Вильярреала» только в серии пенальти (2:1), а четвертого августа команда разошлась миром в товарищеском матче с «Тотенхэмом» (2:2).

«Кристал Пэлас»

Коллектив усилился парой качественных игроков в межсезонье, и смог сохранить ключевых футболистов. Команда в прошлом сезона была типичным середняком АПЛ , а в этом году постарается немного улучшить свой результат. Матч против «Челси» является настоящим вызовом для лидеров клуба, ведь в таких встречах они имеют шанс себя зарекомендовать.

Седьмого августа «Кристал Пэлас» обыграл в товарищеском матче «Уотфорд» (3:1), а 31 июля команда оказалась сильнее «Рединга» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.316

Ничья – 5.45

Победит «Кристал Пэлас» – 12.19

Статистика

Лондонский клуб не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турниров

«Кристал Пэлас» выиграл только четыре матча на выезде из десяти последних матчей

Семь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Челси» выиграл семь последних матчей у «Кристал Пэлас»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.45. «Челси» потратили очень много сил и против закрытой игры «Кристал Пэлас», команде будет очень сложно. Предполагаем сухой ничейный результат в этой встрече.