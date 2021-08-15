«Сельта» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико», который состоится 15 августа 2021 года
«Сельта»
«Сельта» в прошлом сезоне достаточно уверенно выступала и закончила чемпионат на восьмом месте. Команде не хватило три очка до еврокубковой зоны, а поэтому руководство ждет от коллектива более успешного результата в этом футбольном году. Матч против чемпиона Испании обещает быть очень интересным и напряженным до финального свистка.
7 августа «Сельта» обыграла в товарищеском матче «Вулверхэмптон» (1:0), а третьего числа команда разошлась миром с «Жил Висенте» (0:0).
«Атлетико»
Подопечные Диего Симеоне после изнурительного, но приятного для команды сезона, провели качественный подготовительный сбор, где сыграли несколько контрольных поединков. Команда четко осознает, что защитить титул в этом году можно только через строгую дисциплину и стабильные результаты. В матче с «Сельтой» команда попробует с первых минут захватить инициативу, чтобы как можно быстрее открыть счет.
8 августа «Атлетико» уступил в товарищеском матче «Фейеноорду» (1:2), а четвертого числа проиграли «Кадису» в серии пенальти (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 4.03
- Ничья – 3.31
- Победит «Атлетико» – 2.12
Статистика
- «Сельта» не проигрывает уже четыре матча подряд (включая товарищеские матчи)
- «Атлетико» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Сельта» выиграла только один матч из последних десяти с «Атлетико»
- Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Мадридская команда обычно хорошо входит в новый сезон, и мы предполагаем, что этот футбольный год не станет исключением.