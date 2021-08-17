Сборная 4-го тура: капитан для Карпина, Жуниньо из РПЛ и ловкий Попов

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вчера, 09:54

Много атакующих футболистов – уже традиция нового сезона.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

В чемпионате России 2021/22 по-прежнему не было нулевых ничьих. Более того, в новом туре лишь две команды не пропускали – «Спартак» и «Сочи». Но по воротам Максименко точно пробили один раз, а по воротам Джанаева всего дважды. Так что выделяем человека, чьи сэйвы повлияли на результат. «Нижний Новгород» сдался «Уфе», но Беленов трижды отражал неприятные попытки. Классный вратарь, хотя Кафанова пока не убедил – в сборную позвали других.

Защитники

Владислав Карапузов («Ахмат»)

Заменил Быстрова на 29-й минуте матча и снова стал героем поединка «Ахмата». Команда Талалаева играла против «Динамо» не всегда качественно, но старательно. И сам Карапузов, учитывая прошлое в московском клубе, радовался успешным действиям в атаке против бывшей команды. На счету футболиста, помимо работы в защите, организованный победный гол в ворота гостей, а до этого – заработанный штрафной, после которого отличился Уткин.

Георгий Джикия («Спартак») – капитан недели

Неслучайно с капитаном спешили продлить контракт. Не исключено, что Джикия теперь будет с повязкой и в сборной России, так что лидерские качества на рукаве указаны. Как сказано выше, «Спартак» стал одной из двух команд, что не пропускали. А центральные защитники Жиго и Джикия не только не позволили «Уралу» нанести больше одного точного удара, так еще и гол Зобнина создали. Победный ассист, выносы и перехваты. На мяче Джикия был хорош.

Яка Бийол ( ЦСКА ) – универсальность тура

Такой тур, что выделяем защитников в атаке. А что делать? Пропускали четырнадцать клубов, так что нужно высматривать универсалов. Вроде словенца, который перешел в центр защиты. В предыдущих матчах не всегда играл грамотно, но адаптируется. «Ростов» пропустил уже на восьмой минуте, пытался перейти к атакующим действиям, но даже пропущенный от Глебова мяч не позволяет в этот раз ругать «армейскую» защиту. Акинфеев в юбилейном матче отразил один опасный удар – считай, отдохнул.

Матео Барач («Сочи») – цепкость недели

Не тур левых защитников. Кругового и Рыбуса заменили в центральном поединке выходных. Богосовац сыграл прилично, но не более. Айртон собрал статистику, но странно провел матч. Опытный Кулаков – много ошибок, мало акцентного давления на оборону «Спартака». Ни Рамирес, ни Обляков, ни Заика героями не стали, так что пользуемся названием сборной – символическая, и вносим в ее состав левого центрального бека «Сочи» Барача. Хорват не первый тур подряд очень цепкий – 4 отбора, читает игру – 5 перехватов, а еще играет просто – 5 выносов. Присмотритесь, классный бек.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак») – реваншист тура

Фанаты «Спартака» были недовольны игрой Романа, да и сам хавбек вряд ли в восторге от старта сезона. Отношения будут напряженными без серии побед у «красно-белых», но лично Зобнин реабилитировался – против «Урала» увидели привычно настырного, агрессивного и резкого футболиста. Также на счету Романа единственный гол в матче, что тоже добавляет ему плюсов по пути в этот состав.

Даниил Уткин («Ахмат») – Жуниньо тура

Оказывается, Уткин умеет забивать со штрафных. Даниил перешел в «Ахмат» за игровой практикой, и пока аренда удается. «Ахмату» важно было победить «Динамо», которое пришло к матчу без осечек. И поскольку соперник давил, но без хладнокровия сыграл в атаке, еще Бальбуэна не сравнял счет, а вот хитрый удар Уткина со штрафного помог его команде – пробил не в тот угол, в который читался выстрел, забил в трех матчах из четырех.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

На нем заработал красную Кузяев, на нем пенальти. Смолова комментаторы нахваливали, а вопрос диспетчера для сборной не обсуждали, хотя Захарян, Головин и Жемалетдинов, учитывая универсальность тройки, легко могут оказаться в списках Карпина на жаркую осень. Бывший судья Федотов прав – Рифат начал падать, чтобы заработать фол после контракта с Ерохиным, но ведь сделал все четко, как Азмун в эпизоде с Гильерме. И до этого от хавбека шли умные передачи. Фолил на Венделе? Тут вопросы к Карасеву и VAR , Рифат делал свою работу – спасал «Локомотив».

Реми Кабелла («Краснодар»)

Даже когда в команде явно случилась ссора. Вильена начитался контракта, его отстранили от игр. Добавились другие проблемы – в защите бегали юные парни. Но «Краснодар» катком прошелся по сопернику. За рулем был Кабелла, а Кордоба стал тем самым асфальтоукладчиком. Но Джон будет в сборной, когда научится бить пенальти, а Реми попадает в состав, ведь ловко опередил защитников и забил, а еще создал пачку моментов последними и предпоследними передачами. Ловкий француз, еще бы стабильности – вытащил бы «Краснодар» на вершину.

Ивелин Попов («Сочи») – герой тура

Открывается и берет паузы, делает это так, как игрок международного класса. Представитель наглого амплуа – диспетчер. И хотя Карпин обучил Ивелина играть без мяча, хотя раньше он такую повинность игнорировал, лучше всего болгарский плеймейкер смотрится, когда атакует – в дебюте поединка против крепких «Химок» отдал голевую передачу, во втором тайме добавил дубль. Отмечаем еще, как на замену вышел Бурмистров, ведь несостоявшийся российский Де Брюйне отдал два ассиста, но на табло фамилия Попова. Яркое выступление ветерана.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Смолов был интересен. Луценко сделал дубль, Кордоба был хорош. Но выделился Азмун, поскольку он еще тоньше играет, да и оппоненты были крепкими. Защитники РПЛ должны называть иранца «шайтаном», хитрющий форвард. Клубы топ-5 допустят ошибку, если не заберут Азмуна, из ничего создает голы. В игре уровня Серии А или Ла Лиги будет делать это еще чаще. Против «Локомотива» именно Сердар тащил «Зенит» к победе. Опережал Пабло на передовой, заработал пенальти, до этого мог открыть счет голам после еще одного грамотного открывания. Явно готов двигаться дальше.

Главный тренер

Владимир Федотов («Сочи»)

Отмечаем Николича – грамотно выстраивал игру против «Зенита», не проиграл ни 1:6, ни 0:3, провел анализ предыдущих матчей. Однозначно можно похвалить Алексея Березуцкого, чья команда в этот раз против непростого соперника в средней форме – «Ростова», провела как минимум один правильный тайм. Но если выбирать именно тренера, что сработал с позиции силы, чья команда не отбивалась после удачного стечения обстоятельств, а сознательно контролировала игру вторым номером, то выходим на Федотова. «Сочи» одержал третью победу подряд, вторую без пропущенных мячей.

Веселье тура. Развязка битвы «Локомотива» и «Зенита»