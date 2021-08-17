Истекающие контракты и вечные поиски опорника. У «Спартака» разруха в спортивном блоке

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вчера, 21:30

Преемнику Дмитрия Попова не позавидуешь.

Две недели у «Спартака» нет спортивного директора после многозначительного заявления Дмитрия Попова в перерыве домашнего матча с «Бенфикой» и последующего увольнения из клуба. За три недели до закрытия трансферного окна у Руя Витории все меньше шансов получить ожидаемое усиление. Португальский тренер не получил ни одного новичка этим летом. Скоро у Леонида Федуна закончится отпуск, мы увидим недельку бурной деятельности «Спартака», во время которой будет предпринята попытка решить все проблемы, копившиеся не один год.

Главная победа Попова — над Заремой в «Телеграме»

Дмитрий Попов оказался мощнейшим телеграм-воином, никто не поспорит с тем, что он несколькими скриншотами побил Зарему Салихову техническим нокаутом. Вот только все забыли об изначальной цели бывшего спортивного директора: он обещал восстановить свою репутацию и доказать, что потоки негатива вылиты на него напрасно. Попов действительно уничтожил репутацию Заремы, но это значит, что он сам работал хорошо. Легко было попасть в эту ловушку подмены понятий.

А ведь судить об эффективности спортивного директора нужно не по тому, насколько он крут в склоках, а по решению задач и сверхзадач, стоящих перед его отделом. За результат Дмитрий Львович предпочел не отвечать, ему «надоел этот цирк» до вылета из квалификации Лиги чемпионов и даже до поражения от «Нижнего Новгорода». Окей, результаты вынесем за скобки, оставим внутри них технические и стратегические цели на 2021 год.

- Ни один истекающий в 2022 году контракт футболистов «Спартака» не был продлен при Попове. Джикия, Жиго, Бакаев — все мимо.

- Ни один легионер не был продан, чтобы освободить место в заявке для правого защитника или опорного полузащитника — на усиление этих позиций рассчитывал Руй Витория.

- Соответственно, никакого точечного усиления команда не получила, а жалобу Попова на якобы неодобрение Федуном покупки аргентинца Монтиэля не стоит воспринимать всерьез хотя бы потому, что экс-директор не подготовился к покупке «нужного» легионера продажей «ненужного» легионера. Да и с чего бы победителю Копа Америка переходить в «Спартак», если он параллельно вел переговоры с «Севильей», с которой и подписал контракт?

- Попов не сумел трудоустроить Остона Урунова и Педро Рошу — иностранцев, которые из-за лимита не попали в заявку первой команды.

- По словам Дмитрия Львовича, купленный им зимой Хендрикс (по всем параметрам слабейшее звено в легионерском блоке команды) был куплен еще при Тедеско «под нового тренера». При этом Алекса Крал, сыгравшего 29 матчей в серебряном сезоне, Попов в июльском интервью отказался называть ключевым игроком «Спартака».

Несколько вопросов решились после ухода Попова. И это показательно

Спортивного блока в «Спартаке» нет, тем удивительнее, что сразу несколько вопросов сдвинулись с мертвой точки после ухода Дмитрия Попова из клуба. Евгений Мележиков оказался эффективнее, чем профессиональный спортивный функционер. Возможно, ему помогает кто-то, но результаты налицо:

- Контракт с Георгием Джикией продлен до 2024 года; Александр Соболев переподписан до 2026-го.

- Возобновились переговоры с Самуэлем Жиго. Они непростые, и риск потери француза велик, но хотя бы агент вышел на связь, между ним и клубом идет конструктивный диалог.

- Педро Роша отправился в аренду в «Атлетико Паранаэнсе», в продвинутой стадии вопрос по трудоустройству Остона Урунова в «Уфу».

- О больших продажах и важных покупках речи не идет, но текущие вопросы Мележиков закрывает. Почему их игнорировал Попов?

Новый спортивный директор окунется в хаос. Но все задачи — стандартные

Безусловно, «Спартаку» нужно навести порядок в спортивном блоке еще позавчера, однако сложившуюся ситуацию не стоит слишком драматизировать. Некоторые вопросы не были решены своевременно, какие-то ошибки предыдущего менеджмента придется исправлять, где-то придется выбрать из нескольких доступных алгоритмов перетягивания одеяла, но ничего экстраординарного.

Если представить, что «Спартак» пригласит сильного специалиста, а в его работу не будут вмешиваться друзья и родственники Федуна, то одного-двух трансферных окон хватит, чтобы привести команду в норму. У «Спартака» есть российский костяк, бодрые легионеры и талантливая молодежь, уже есть известный главный тренер, который может добиться результатов при должной поддержке. Осталось только все это «причесать».

1. Тщательно оценить спортивные активы «Спартака»: определить лидеров главной команды и перспективы каждого футболиста, заглянуть в «Спартак-2» и молодежную команду, чтобы было понимание, кто может в ближайшие год-два подняться в главную команду.

2. В зависимости от результатов проведенного исследования и с учетом стратегического планирования предложить новые контракты футболистам, освобождающимся в 2022 году, и начать работу над продлением тех, чьи соглашения истекают в 2023-м.

3. Определить приоритетный порядок точечного усиления позиций (кто нужнее — опорный полузащитник или правый защитник?) Изучить варианты на российском рынке и рассмотреть реформацию легионерского блока, чтобы 8 заявленных иностранцев максимально соответствовали нуждам команды.