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«Динамо» — единоличный лидер РПЛ. Клуб адекватно управляется, а у Сандро Шварца хватает козырей в колоде

вчера, 14:27
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Претенденты на титул?

Второй лучший старт в XXI веке и историческое лидерство

- «Динамо» в третий раз за 20 лет сумело набрать 12+ очков в пяти турах РПЛ

- Впервые в XXI веке «бело-голубые» лидируют после пяти стартовых матчей чемпионата

Только однажды «Динамо» стартовало в Премьер-Лиге лучше, чем сейчас: в 2008 году москвичи в первом туре поделили очки с «Томью» (0:0), а потом выдали серию из четырех побед подряд над «Химками», «Амкаром», «Спартаком» из Нальчика и московским «Спартаком». Особенно ярким выдалось столичное дерби, в котором «бело-голубые» выиграли со счетом 4:3.

13 очков после пяти стартовых туров — лучший результат в новейшей истории «Динамо», но в 2008-м этого не хватило для лидерства, ведь «Рубин» выиграл 5 из 5 матчей и взобрался на вершину, которую не покинул до конца чемпионата. «Динамо» завершило сезон на третьей строчке, что является лучшим результатом для клуба в XXI веке.

Еще один хороший старт пришелся на кампанию 2014/15. Тогда динамовцы под руководством Станислава Черчесова, как и сейчас, набрали 12 очков (4 победы и 1 поражение). Опять же, у турнирной таблицы был другой лидер — «Зенит» выдал стопроцентный результат на старте, а вровень с «Динамо» шел «Спартак», обыгравший «бело-голубых» в очном матче. Тот чемпионат динамовцы завершили на 4-й строчке.

Таким образом, для «Динамо» хороший старт зачастую предопределяет достаточно удачный сезон, а сейчас поводов для оптимизма предостаточно: команда Сандро Шварца одержала победы в 4 из 5 встреч, а поражение в Грозном было досадным, но не разочаровывающим. Ничья была бы более справедливым исходом матча с «Ахматом», исходя из логики игры.

Впрочем, и 12 очков хватает «Динамо» для единоличного лидерства в турнирной таблице, чего в XXI веке после пяти туров РПЛ с москвичами не случалось. У ближайших преследователей — «Зенита», «Рубина» и «Локомотива» на балл меньше, хотя они и не проигрывали со старта сезона. Шанс исправить нолик одного из конкурентов будет у «Динамо» в ближайшем туре: команда Сандро Шварца сразится с «Локомотивом», а в случае победы гарантированно уйдет на сентябрьскую международную паузу единоличным лидером РПЛ.

Мощный старт «Динамо» не совсем случаен. У клуба появились четкая иерархия и стержень

Каждодневная работа клуба — потемки, так и должно быть, изнаночные процессы не должны становиться достоянием общественности. Ну, кроме «Спартака», о тайниках для грязной посуды на внутренней кухне которого мы узнали в результате телеграм-баталий. «Динамо» в последние годы неоднократно переживало кризисы управления, клуб временами отчаянно делили, а потом перебрасывали друг другу, словно горячую картошку, но сейчас по всем внешним признакам имеем дело с одной из наиболее адекватно выстроенных и управляемых футбольных структур в РПЛ.

«Динамо» на всех фронтах создает позитивную повестку, талантливые футболисты верят в новый спортивный проект и не смотрят на сторону, как было прежде. Происходящее на поле первично, а там видим плоды качественной работы Сандро Шварца, который развивает молодую команду и не позволяет ей останавливаться. Сила, как известно, в движении, а «Динамо» стремится к интенсивному футболу, который в РПЛ в диковинку. Уверен, в клубе готовы и к неминуемым проблемам роста, с которыми придется столкнуться команде. Тут важно не растрачиваться на сиюминутную рефлексию и продолжать двигаться согласно заданному вектору.

За спортивную стратегию в «Динамо» отвечает Желько Бувач, заместитель генерального директора по спорту. Фактически — спортивный директор. Вот уж действительно ключевой трансфер «Динамо», специалист, определивший очертания перезагрузки и принципы нового начала. Бувач сделал ставку на Сандро Шварца, уже при нем состав команды пополнили Никола Моро, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт и Денис Макаров. Еще несколько футболистов поднялись в первую команд, в том числе Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Посмотрите на футболистов, которые выходят в стартовом составе «Динамо» на старте РПЛ-2021/22: 80% ведущих игроков появились или заиграли за «бело-голубых» за последние полтора года. Желько Бувач блестяще провел «тихую революцию», по эффективности вложений и использования доступных ресурсов с «Динамо» может сравниться разве что «Рубин». Нельзя не отметить и вклад генерального директора клуба Павла Пивоварова. Если у Желько Бувача во многом творческая работа, то ключевой менеджер отвечает за порядок во всем клубе.

У «Динамо» лучший баланс игроков на старте РПЛ. Цифровое доказательство

После трех туров чемпионата «Соккер.ру» сравнивал команды, начавшие сезон с трех побед, и уже тогда отмечалось, что «Динамо» демонстрирует самый понятный и сбалансированный футбол, даже если сравнивать с «Зенитом» и «Рубином». Результаты и визуальные впечатления полностью подтверждаются статистическими выкладками, согласно которым команда Сандро Шварца лидирует или входит в тройку лучших команд лиги по ключевым параметрам:

- 18.8 удара в среднем за игру — лучший результат после пяти сыгранных туров РПЛ

- 23.3 выигранных единоборства в среднем за игру — лучший показатель в лиге

- «Динамо» занимает вторые места по созданным и допущенным моментам у своих ворот, минимально отставая от лидеров: 10.32 xG (на 0.07 меньше, чем у «Зенита») и 2.92 xGA (на 0.69 больше, чем у «Спартака»)

- 15.2 обостряющих передачи в среднем за игру — снова лучший показатель в РПЛ

- С результатом 1.84 команда Сандро Шварца лидирует по суммарной остроте передач (продвижение мяча)

Последний параметр крайне важен, он указывает на скорость и интенсивность переходов в атаку. «Динамо» делает ставку на стремительный билд-ап, несмотря на потери в качестве. По общей точности передач команда Сандро Шварца занимает только 14-е место в РПЛ с показателем 73.4%, хуже цифры только у «Нижнего Новгорода» и «Ахмата».

Однако это ресурс для роста: когда «Динамо» в рамках выбранного игрового вектора начнет прибавлять в качестве, окажется, что у большинства соперников по РПЛ просто нет механизмов для сдерживания такой команды. Сегодняшнее «Динамо», которое уже добивается неплохих результатов, — только демо-версия команды, которую выстраивает Сандро Шварц.

По мере прогресса молодежи, улучшения командных взаимодействий и точечных приобретений «бело-голубые» должны прибавлять и становиться претендентом на титул. Если не в этом сезоне, так в следующем. И это будет закономерным итогом вдумчивой работы новой клубной вертикали.

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Все комментарии
moreman663
moreman663
вчера в 23:32
Душой за ЛОКО, но! батя болеет на Динамо уже 65 лет!!! Следующй матч валидольный у нас!!!
112910415
112910415
вчера в 20:47
пока убедительно !
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 16:46, ред.
Я понимаю, что чемпионат идёт и писать статьи нужно каждый день. Но можно быть немного ОБЪЕКТИВНЕЕ. Почему они должны прибавить, почему они должны стать настолько сильнее. В прошлом году они провалили кубок, проиграв команде ФНЛ, и даже не попали в пятёрку. Да, не будет еврокубков, но в этом сезоне этих ребят уже вызывают в сборную, 3 матча, будут играть или нет, это нагрузки, смена ритма. Потом игры в октябре и ноябре, ещё они не сталкивались с реальными травмами, которые тоже могут нарушить их планы. Я не знаю, может вы и правы, и Динамо будет биться за золото до конца, а может его и выиграет, но сейчас они не сильнее других претендентов. Одни из семи, со своими плюсами и минусами.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:24
Бувач, Пивоваров это все ладно. Тут зарешали буквы Р у тренера!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:05
Посмотрим, какое место займут после 30-го тура
shlomo
shlomo
вчера в 14:42
Спасибо за статью....ну что, Динамо в зените..... клуб ждал лидерства 22 года (лично у меня не получилось вспомнить.... пришлось гуглить..... и это заняло достаточное количество времени....).... теперь главный вопрос: сколько продлится динамовский праздник?.... может, всего несколько дней, поскольку в следующем туре матч с Локо.... может, и дольше, учитывая, что бело-голубые, в отличие от тех же Зенита или Локо, свободны от еврокубков и как правильно написали более сбалансированы... плюс еще тренера нормального нашли, а не этих кочующих из клуба в клуб любителей футбола считающих себя тренерами..... я рад за Динамо, тяжёлые были времена, пережили, перетерпели. .... игра есть, игроки есть, тренер есть..... Удачи!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:36
Динамо пока везёт!
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