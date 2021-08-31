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Трансферный дедлайн в Европе. Последний шанс Мбаппе, потери «Барселоны» и сюрпризы по расписанию

31 августа 2021, 12:04
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
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Успейте протиснуться в форточку.

Первого сентября, в 01:00 по московскому времени закроется трансферное окно в большинстве европейских стран, в том числе в пятерке ведущих: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. «Соккер.ру» ожидает, что подогретые сделки будут доведены до готовности, не теряет надежды на самый большой переход лета в последние часы работы трансферного окна и будет рад любым сюрпризам. Поехали!

Главная интрига дедлайна: Мбаппе и побег из ПСЖ в «Реал»

Несколько дней назад казалось, что переход Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» до конца лета неизбежен. Факт переговоров был подтвержден спортивным директором парижан Леонардо, который посоветовал «Реалу» сделать правильное предложение. С тех пор мадридцы прислали три предложения по Мбаппе, одно другого лучше, однако парижане решили тянуть время, не отвечая ни «да», ни «нет». В результате «Реал» вышел из переговоров вечером 30 августа.

Выход из переговоров не означает, что они закончены, скорее это попытка взбодрить вторую сторону. Флорентино Перес так делал, когда боссы ПСЖ еще под стол пешком ходили: в 2002-м он тоже демонстративно прерывал переговоры с «Интером» по бразильцу Роналдо, а через несколько дней подписал «Феномена». Но сейчас ситуация гораздо сложнее: во-первых, остается совсем мало времени, чтобы протащить такую грандиозную сделку, во-вторых, «Мадрид» имеет дело с клубом, который не живет по законам рынка.

ПСЖ — уникальный проект, который может себе позволить не волноваться о деньгах, только о принципах. Принципиально не хочет продавать Мбаппе президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, хотя такую позицию мало кто понимает, в том числе и в клубе. В рамках конструктивного диалога «Реал» готов повысить свое предложение даже до 200 миллионов евро. И это за футболиста, у которого остался год по контракту.

Кстати, этот год обойдется ПСЖ еще примерно в 30 млн евро, а от продления контракта Килиан категорически отказывается. Любой другой клуб в аналогичной ситуации взял бы у «Реала» мешок денег и пожелал Мбаппе удачи, но ПСЖ не очень боится потерять 230 миллионов евро, лишь бы сохранить в составе футболиста с сомнительной мотивацией, который в январе сможет вести официальные переговоры со своим следующим клубом. Чистое безумие.

Англия

В АПЛ на финише трансферного окна будет шумно. Сегодня официально объявлено о переходе Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм», хорватский полузащитник подписал пятилетний контракт с английским клубом. И кажется, «Вест Хэм» собирается ограбить и другой московский клуб: «молотобойцы» намерены взять в аренду с правом последующего выкупа Алекса Крала из «Спартака», которым активно интересовались еще в начале лета. Вчера мы писали, что у «Спартака» лишний легионер в составе после подписания Кофрие.

Готовятся в Англии и еще несколько любопытных сделок. Так, Даниэл Джеймс оказался лишним атакующим игроком «Манчестер Юнайтед» после перехода Криштиану Роналду. Этой ситуацией воспользовался «Лидс», который подпишет валлийца на постоянной основе за 28 млн евро + бонусы. «Тоттенхэм» тем временем почти договорился с «Барселоной» по трансферу правого защитника Эмерсона за 30 млн евро (5 из них получит предыдущий клуб бразильца — «Бетис»).

Испания

«Барселона» в последний день трансферного расстанется не только с Эмерсоном, но и с Илайшем Морибой. Талантливый 18-летний хавбек перейдет в «РБ Лейпциг». Каталонцы предпочли бы расстаться с еще рядом игроков, но Пьянич, Умтити и Коутиньо никуда не собираются. На новичков в такой ситуации рассчитывать не приходится.

А вот «Реал» твердо намерен подписать французского таланта в дедлайн, даже если его фамилия не Мбаппе. «Сливочные» договорились о трансфере Эдуардо Камавинги из «Ренна» за 30 миллионов евро, на 18-летнего хавбека претендовали также «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Италия

Вчера появился интересный для нас слух об Алексее Миранчуке: интерес к россиянину проявил «Милан», но «Аталанта» отказалась вступать в переговоры, так как не успеет найти замену полузащитнику. Тем временем «Ювентус» обрел формальную замену ушедшему Криштиану Роналду в лице Моизе Кина, теперь намерен усилиться полузащитником. Это может быть Аксель Витсель из дортмундской «Боруссии» или Мохаммед Ихаттарен из ПСВ. А вот возвращение Миралема Пьянича в Турин точно не состоится.

Германия

Немецкие клубы предпочитают делать все заранее, поэтому редко становятся активными участниками трансферного дедлайна, хотя в предпоследний день трансферного окна в Бундеслиге состоялся заметный трансфер: Марсель Забитцер сменил «РБ Лейпциг» на «Баварию». Австриец стал третьим, кто проследовал по маршруту Лейпциг — Мюнхен этим летом после защитника Дайота Упамекано и тренера Юлиана Нагельсманна.

Франция

Видным новичком трансферного дедлайна Лиги 1 мог стать Сердар Азмун, но «Зенит» не отпустил иранского форварда в «Лион». Французы скорее вынуждены следить за молодыми мастерами, которые хотят покинуть их лигу: Камавингой и Мбаппе.

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Roger Young
Roger Young
31 августа в 20:26
Азмун выбрал свой путь давно: Деградация. Раньше таких называли баблочёс
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
31 августа в 19:54
Надежда ещё есть на трансфер Мбаппе. Тут важна и позиция игрока. Если б он сорвал пару тренировок, его бы не оставили. Но он мягкотелый видать.
Q-J-G
Q-J-G ответ 88_DEIVID (раскрыть)
31 августа в 19:52
Согласен на 100%, о чём писал неоднократно, что он переоценён, что он за сборную Франции никакой, что в важных, решающих матчах ЛЧ с сильными соперниками он не заметен, что Неймар в таких матчах лидер, а он, Мбаппе, "на задворках"....

Но я не вижу другого повода, только этот, по которому руководство ПСЖ не хочет продавать Мбаппе, поэтому, так и написал...
Мбаппе переоценён, и ещё ко всему, и зазвездился...
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Q-J-G (раскрыть)
31 августа в 19:42
Как он сможет помочь ПСЖ выиграть ЛЧ, если он в ней никакущий? Одно дело разрывать слабую Барсу, а другое быть самым слабым звеном в играх с МС и Баварией.
Nazi
Nazi
31 августа в 14:50, ред.
Странно, что Реал совсем явно горит огнем, лишь бы подписать "футболиста с сомнительной репутацией" за год до окончания контракта за все ни больше ни меньше 200 миллионов евро. Ясное дело, что автор болельщик Реала, но где логика? :)
Q-J-G
Q-J-G
31 августа в 12:58, ред.
По поводу Мбаппе.....
Для ПСЖ важен Мбаппе, который сможет помочь ПСЖ выиграть ЛЧ, миллионы, которые может получить ПСЖ от "Реала", не имеют большого значения для ПСЖ..., в отличии от выигранной ЛЧ...
После усиления ПСЖ - Месси, Рамосом, когда в команде играет Неймар, Ди Мария, да ещё и Мбаппе, ПСЖ имеют очень хорошие шансы выиграть ЛЧ, а выиграв ЛЧ, попытаются уговорить Мбаппе подписать новый контракт с Мбаппе...
Hamman
Hamman
31 августа в 12:29
Александр напомнил про трансфер Роналдо из Интера в Реал в 2002 году. Тогда это был самый бомбовый трансфер! Лучший игрок мира, триумфатор ЧМ! Такая ностальгия нахлынула! Славные времена были.
Жаль только что Феномен так и не смог не в одном клубе поднять над головой кубок ЛЧ. Такой вот парадокс - самый талантливый нападающий в истории футбола и без кубка Лиги чемпионов...
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