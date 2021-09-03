Возвращение Роналду и Лукаку, праймовый Варан и 100-миллионный Грилиш. Сборная летних трансферов АПЛ

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вчера, 21:00

Англичане мощно проявили себя во время трансферного окна.

Вратарь

Аарон Рамсдейл (Англия) — из «Шеффилд Юнайтед» в «Арсенал» за 28 млн евро

Ареоля и Голлини, которых найдете в альтернативах, заметные вратари, но им будет проблематично выиграть конкуренцию у Лукаша Фабьянски и Уго Льориса соответственно, а вот самый дорогой вратарь лета-2021 в АПЛ должен рано или поздно подвинуть из ворот «Арсенала» Бернда Лена, к которому периодически возникают претензии. Вратарская рокировка может стать частью реакции на неудачный старт сезона в исполнении «канониров». Впрочем, при всех своих номинальных и потенциальных достоинствах Рамсдейл до сих пор играл только за аутсайдеров, а в двух предыдущих сезонах он вылетал из АПЛ в Чемпионшип сначала с «Борнмутом», а потом и с «Шеффилдом». Стало еще чуточку тревожнее за «Арсенал»?

Альтернативные вратари: Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Альфонсо Ареоля («Вест Хэм»).

Защитники

Эмерсон (Бразилия) — из «Барселоны» в «Тоттенхэм» за 25 млн евро

В 2019 году «Барселона» привезла Эмерсона из Бразилии и отправила его в «Бетис», где парень добился ощутимого прогресса за 2.5 года. В начале лета защитник вернулся в Каталонию, а Жоан Лапорта обещал, что Эмерсон сыграет важную роль в будущих успехах. Иногда лучше молчать, чтобы потом не выглядеть глупо, ведь в последний день трансферного окна каталонцы продали бразильца «Тоттенхэму», а сам футболист признался, что его буквально поставили перед фактом трансфера.

Рафаэль Варан (Франция) — из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 40 млн евро

Самый важный защитник, который прошедшим летом перебрался в АПЛ . Чемпион мира в составе сборной Франции и многократный победитель Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» принял новый вызов в карьере и согласился стать человеком, вокруг которого выстроится защита «Юнайтед». В дебютном матче классно сыграл против «Вулверхэмпона», а болельщики мечтают, что связка Варан + Магуайр станет не менее легендарной, чем триумфальный дуэт центрбеков Видич + Фердинанд.

Ибрахима Конате (Франция) — из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 40 млн евро

Самый дорогой защитник лета — Бен Уайт, за которого «Арсенал» отвалил «Брайтону» 58.5 млн евро, но мы в напарники Варану выберем еще одного француза. Конате хорошо зарекомендовал себя в Бундеслиге, ему 22 года, а в учителях сам Вирджел ван Дейк. Быть может, не сразу, но Конате может стать важным парнем в «Ливерпуле».

Хуниор Фирпо (Испания) — из «Барселоны» в «Лидс» за 15 млн евро

На левом фланге еще один бывший защитник «Барселоны», который сделал себе имя в «Бетисе». В Каталонии Фирпо потерял время, сидя «под» Жорди Альбой, но в «Лидсе» за его воспитание возьмется сам Марсело Бьелса. Одаренный Хуниор утратил веру в себя на скамейке «Барсы», но в Англии у него будет игровое время, доверие и ценные советы от вдумчивого тренера.

Альтернативные защитники: Бен Уайт («Арсенал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Курт Зума («Вест Хэм»), Йоким Андерсен («Кристал Пэлас»), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Янник Вестегор («Лестер»), Максвелл Корне («Бернли»), Озан Кабак («Норвич»).

Полузащитники

Сауль Ньигес (Испания) — из «Атлетико» в «Челси» на правах аренды за 5 млн евро

Диего Симеоне сообщал, что Сауль недоволен своим положением в «Атлетико», однако Ньигес начал сезон в стартовом составе «матрасников», и слухи о его уходе уже вроде бы улеглись. Однако в дедлайн «Челси» договорился о годичной аренде полузащитника, который может заключить полноценный контракт с «синими» следующим летом, если английский клуб заплатит 40 миллионов евро. Интересно будет посмотреть на обладателя многих талантов в АПЛ , хотя из «Атлетико» Сауль ушел именно потому, что его универсализм безбожно эксплуатировали.

Мартин Эдегор (Норвегия) — из «Реала» в «Арсенал» за 35 млн евро

Противоречивая информация по ходу лета приходила о Мартине Эдегоре: то «Реал» собирался дать ему шанс, но потом вдруг планы поменялись. Похоже, Анчелотти не в восторге от норвежца, что и стало основной причиной продажи Мартина в «Арсенал», за который он уже играл на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Посмотрим, кто был прав в оценке перспектив этого таланта.

Джек Грилиш (Англия) — из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117.5 млн евро

Самый дорогой игрок этого лета не только в АПЛ , но и во всем мире, а также самый дорогостоящий англичанин в истории футбола. До 25 лет Джек был первым парнем на деревне в Бирмингеме, а теперь собирается выигрывать титулы под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Стартовал в новом клубе бойко: поучаствовал в разгромах «Норвича» и «Арсенала», отметился голом и результативной передачей.

Альтернативные полузащитники: Никола Влашич («Вест Хэм»), Алекс Крал («Вест Хэм»), Бубакари Сумаре («Лестер»), Джо Уиллок («Ньюкасл»), Маттиас Норманн («Норвич»), Марк Кукурелья («Брайтон»), Билли Гилмор («Норвич»), Альберт Локонга («Арсенал»).

Нападающие

Джейдон Санчо (Англия) — из «Боруссии Дортмунд» в «Ман Юнайтед» за 85 млн евро

МЮ уже предпринимал попытки подписать Санчо, и этим летом, наконец, дошло до сделки. «Боруссия» получила свои 85 миллионов евро, а Джейдон заявил, что переход в «Манчестер Юнайтед» — его мечта. Это признание приобретает особый смысл, если вспомнить, что Санчо два с половиной года провел в академии «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду (Португалия) — из «Ювентуса» в «Ман Юнайтед» за 15 млн евро

А вот Роналду вернулся туда, где уже был успешен. Спустя 12 лет Криштиану снова наденет футболку «Манчестер Юнайтед», хотя мог оказаться и в «Сити», куда его звали. Возвращение Роналду в МЮ — одно из главных событий трансферного окна, а его первый после стольких лет отсутствия матч за «красных дьяволов» все еще впереди.

Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро

И еще одно громкое возвращение. 10 лет назад «Челси» уже покупал Ромелу Лукаку, и тогда «синие» отдали «Андерлехту» 15 миллионов евро за юного форварда, а теперь заплатили «Интеру» 115 за готового мастера. Бельгиец забил через 15 минут после возвращения в «Челси» и не планирует на этом останавливаться.

Альтернативные нападающие: Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»), Леон Бэйли («Астон Вилла»), Патсон Дака («Лестер»), Даниэл Джеймс («Лидс»), Дэнни Ингс («Астон Вилла»), Брайан Гил («Тоттенхэм»), Францишку Тринкау («Вулверхэмптон»), Одссон Эдуар («Кристал Пэлас»).