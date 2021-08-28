Антисборная 6-го тура: много футболистов «Спартака» и скандал в Грозном

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сегодня, 18:54

Напряженный тур подарил взрывные сюжеты.

Вратари

Юрий Дюпин («Рубин»)

Отчасти без вины виноватый, но без голкипера нет команды. Единственная позиция в последних турах, где нет очереди из кандидатов. Но что поделать, если стражи ворот равные и крутые? Неслучайно видим сборную полевых игроков Карпина, а дополнительно банду Кафанова – пригласили команду из вратарей. Приходится анализировать мелкие огрехи. Когда забивал Кордоба, то Дюпин промахнулся. Был недоволен и своими действиями, и защитой.

Защитники

Илья Кутепов («Спартак»)

«Спартак» нашел новичка, который может сыграть правым центральным рядом с Жиго и Джикией, Кутепов еще реже будет на поле. Илью поставили на важный поединок, но уже в середине второго тайма сняли. Юсупов с коллегами к тому времени уже выжали у ворот Максименко все, что им было нужно. Оборона «Спартака» с Ильей не становится надежнее.

Алексей Герасимов («Урал») – медлительность тура

У Помазуна семь сэйвов, а у обороны «Урала» был выходной день, который они не заслужили. «Ростов» забил лишь раз, но комнаде Семина не повезло – один Комличенко имел целый ряд шикарных моментов. И Рыкова опережал, и Герасимова не заметил. Полоза упустили другие, но до замены Алексея ростовчане в гостях 9 раз пробили по воротам и 6 выстрелов пришлись в створ ворот.

Яка Бийол ( ЦСКА )

Как поезд мимо нищего – напомним цитату из классика, Азмун пролетел мимо Бийола. Васин сыграл не лучше, но Яка позволил сопернику забить единственный мяч во встрече, где ЦСКА держался молодцом в первом тайме и старался огорчить Кержакова. Не получилось, зато сами позволили Дзюбе выкатить мяч на коллегу, а дальше Азмун разобрался со всеми, кого встретил.

Монтассар Тальби («Рубин»)

На орехи можно выдать Уремовичу – с его классом нельзя так неудачно ловить Кордобу и коллег Джона. Но Тальби вообще не понял, куда попал. Ни за кем не успевал, подачи Кабелла в штрафной площади не читал, оппонентов упускал. Еще повезло, что «Краснодар» забил дважды, а не больше. Сам «Рубин» симпатично огрызался – 7 ударов в створ, которые отразил Сафонов, но в обороне казанцы сыграли неумело.

Айртон («Спартак»)

Когда против фланговой команды пытаешься зеркально отразить ее тактику, то будь готов – чужие козыри сыграют против тебя. В случае со «Спартаком» навредили Заика и Маргасов. Второй отдал голевую передачу, но и без нее был активным. Чего не скажешь про Айртона, ведь у него нашлись пасы и удары, но далеко не самые опасные для Джанаева, Бывший голкипер «Спартака» увез в Сочи победу, а Айртон без конкуренции сбавил.

Полузащитники

Роман Ежов («Крылья Советов») – прием мяча мечты

Молодой хавбек удивил. При счете 0:2 в пользу своей команды не смог принять мяч, затем неудачно откидал его голкиперу, а в результате схватил соперника рукой. Это явное лишение голевой возможности, Безбородов прав. После повтора арбитр показал красную карточку и указал на «точку». За час игры Ежов не отметился у чужих ворот и не помог у своих.

Дмитрий Баринов («Локомотив») – удаление тура

Футболист сборной, надежда «Локомотива», потенциальная цель «Зенита». Зачем человек с таким потенциалом, имея желтую карточку, явно хватает соперника за футболку в центре поля? Не было там гарантированного голевого момента, просто опасная контратака, защитники находились на своих позициях. Баринов в этом сезоне стартовал странно.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Так играют, что заговорили о замене тренера. Не оправдывает надежд и Бакаев – игрок формата Витории. Изображали «3-4-3», оказалось — Зелимхан не может закрыть весь фланг. Защищался слабо, а когда говорим об атаке, то за почти час игры не увидели от Бакаева ни одного прохода с ударом или последней передачей. Оппонент Заика был ярче, а замена хавбек читалась.

Бернард Бериша («Ахмат») – «фэйр-плей» тура

Едва не спровоцировал массовую драку, когда остановил мяч, который соперник явно выбивал за пределы поля из-за травмы сотоварища. Бериша все видел, но разогнал голевую атаку «Ахмата». Команда Талалаева в итоге выиграла 2:1. А теперь меняем Беришу на Ткачука. Понравилось бы фанатам «Ахмата», если им забили ровно такой же гол? Грязный гол, скандальный.

Нападающий

Николай Комличенко («Ростов») – промахи тура

Комличенко может быть героем середняков – доказал это когда забил «Химкам» в день ничьей, но Николаю сложно четко работать с идеальными моментами. Имея шесть ударов по чужим воротам, нападающий «Ростова» во всех случаях проиграл или голкиперу, или защите «Урала». В обороне аутсайдера был проходной двор, но «Ростов» не сумел оторваться в таблице – сам в зоне стыковых матчей. Комличенко срочно надо собраться, нельзя так промахиваться.

Главный тренер

Руй Витория («Спартак»)

Не беремся прогнозировать будущее «красно-белых» — дело неблагодарное, но в решающий момент Руй не смог переиграть крепкого тренера Федотова. Ладно, ничью бы пережили, объяснили, но тут домашний матч против принципиального после судейских решений из прошлого соперника. «Сочи» снова сделал приятно себе и «Зениту», забрал очки у «Спартака». А команда сыграла неважно. Еще повезло, что Жиго на месте – снова защитник помог создать гол. Но вот с игры у «красно-белых» ничего не получается.

Грубость. Илья Камышев («Химки»)

Идет сезон непонятных удалений. Если Баринов просто схватил соперника, то Камышев, который вышел на замену, пошел дальше. В центре поля срезал Кечкеша высоко поднятой ногой. Арбитр был в нескольких метрах, смысла в данной грубости не было никакого – «Крылья Советов» не начинали контратаку, вели борьбу защитник и опорник. Камышеву светит дисквалификация – был явный риск для здоровья.

Скандал тура. Отказ Бериши от честной игры

Да, только арбитр останавливает игру, но если защитник принимает решение выбить мяч и делает это акцентировано, то нельзя догонять круглого на самой линии и развивать атаку. Слишком очевидный эпизод, чтобы о чем-то спорить. Любой игрок любой команды, который так поступит, будет в этой номинации. И судья не мог отменить мяч, и «Ахмат» решил в ответ специально не пропускать, расступившись – а было бы красиво.

Разочарование. Игра «Спартака»