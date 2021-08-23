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Роковые ошибки Рассказова и Мишкича, незаметный Дзюба. Антисборная 5-го тура РПЛ

вчера, 19:11
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Крал Алекс
Крал Алекс
Полузащитник
Барриос Вильмар
Барриос Вильмар
Полузащитник
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Удаленные сотрудники тоже не забыты.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Второй тур подряд вратари сыграли прекрасно, по большому счету, никто попадания в антисборную не заслужил, но раз уж есть такая должность, то придется выбрать. Пожалуй, троицы голкиперов, пропустивших по два мяча (Сафонов, Шелия, Нигматуллин) чуть больше шансов избежать этих голов было у вратаря «Ахмата». Но повторюсь: Гиорги здесь по остаточному принципу, вратари провели классный тур.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

«Спартак» провел в Туле очередной матч-страдание, но после гола Эсекеля Понсе забрезжил свет вымученной победы, который потушил Николай Рассказов. Защитник «Спартака» по ходу второго тайма стал раз за разом упускать Даниила Хлусевича и допустил роковую ошибку при угловом, позволив своему оппоненту нанести удар из убойной позиции. А еще Николаю хватило пяти туров, чтобы собрать коллекцию из четырех желтых карточек, в результате чего он пропустит матч против «Сочи».

Игорь Юрганов («Сочи»)

У Владимира Федотова управляемая команда, которая всем в РПЛ может доставить неприятности. Проблемы у «Сочи» начинаются обычно там, где заканчивается командное и начинается индивидуальное. Победный гол Ивана Сергеева в ворота Сослана Джанаева — напоминание о том, что некоторым футболистам «Сочи» не хватает класса и сообразительности в эпизодах, где нужно принимать самостоятельные решения. Юрганов держал свою зону и проспал рывок Сергеева себе за спину. Когда понял, что ошибся, было уже поздно.

Сильвие Бегич («Рубин»)

Матч с «Химками» новичок «Рубина» Монтассар Тальби провел на скамейке запасных, и не удивлюсь, если игру с «Краснодаром» тунисский защитник начнет в старте вместе Сильвие Бегича. Гигантский хорват крайне неуклюже выглядел в матче с «Химками»: терял позицию, проигрывал единоборства. Пропущенный гол во многом на совести Бегича: сначала проиграл на втором этаже Адеми, а потом растерялся и не закрыл Глушакова.

Евгений Харин («Ахмат»)

Левый защитник «Ахмата» оставил свою команду в меньшинстве уже в середине первого тайма и предоставил ЦСКА численное преимущество на три четверти матча. Оба предупреждения Харин получил за нарушения правил на Фернандесе, и если первый фол еще можно понять — Евгений остановил прорыв Марио по бровке, то второй абсолютно необъясним. Харин атаковал находящего спиной к воротам «Ахмата» Фернандеса на чужой половине поля, словно хотел удалиться.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

Потеря Барриоса на подступах к штрафной площади Михаила Кержакова дорого обошлась «Зениту»: фактически колумбиец отдал предголевую передачу на Кротова, который уже ассистировал Агаларову. Не очень понятно, что хотел сделать Вильмар, неужели пытался пробросить мяч между ног у стоящего перед ним Кротова?

Алекс Крал («Спартак»)

Нужно было продавать Крала до Евро-2020, если действительно были предложения. Схема Тедеско вуалировала многочисленные минусы чешского хавбека, а в построениях Витории, где нагрузка на центральных хавбеков возрастает, Алекс пока выглядит ужасно. В отборе чех недостаточно хорош, передачи предпочитает отдавать поперек поля, да и в них регулярно ошибается: точность пасов — 67%, однажды подарил «Арсеналу» потенциально голевую атаку.

Даниел Мишкич («Урал»)

Техническая ошибка Мишкича привела к результативной атаке «Динамо». Ничто не предвещало беды для «Урала», хозяева «Екатеринбург-Арены» вбрасывали аут в центре поля, мяч пошел на хорватского хавбека, а тот попытался в касание головой отыграть мяч защитникам, но получилась срезка на Арсена Захаряна, который спустя пару мгновений выкатил голевой пас на Константина Тюкавина. Бедная бейсболка Игоря Шалимова.

Александр Ломовицкий («Спартак»)

Пока травмированы Мозес и Промес, неожиданный шанс получил Александр Ломовицкий. Но шансом нужно еще воспользоваться, что воспитаннику «Спартака» пока не удается. Ломовицкий выглядит, как защитник, заброшенный в линию атаки: борется, старается играть на сохранение мяча, принимает простые решения. При этом обострения и креатива — ноль. Возможно, получилось бы даже интереснее, если поменять их с Айртоном позициями.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Получил две желтые карточки в течение одной минуты и оставил «Урал» в меньшинстве на час игры. «Шмелям» и так было сложно рассчитывать на положительный результат во встрече с «Динамо», а уж после быстрого гола в результате собственной ошибки и раннего удаления лидера оставалось только сушить весла. Счет 0:1 — подарок в таких обстоятельства, «Динамо» могло выиграть гораздо крупнее.

Нападающий

Артем Дзюба («Зенит»)

По-прежнему плохо, хотя показалось, что Артем немного прибавил в движении. Единственный удар за 70 минут Дзюба нанес из положения сидя, в верховых единоборствах задействован практически не был, так как «Зенит» старался играть низом. В такой игре форварду будет сложно себя проявить.

Тренеры

Руй Витория («Спартак») и Сергей Семак («Зенит»)

«Спартак» и «Зенит» не смогли удержать победный счет в матчах против команд, заметно уступающих в классе. У «красно-белых» пока в принципе мало что получается, складывается ощущение, что команда не вполне понимает, чего хочет добиться Руй Витория, да и замены во втором тайме игры против «Арсенала» оставили вопросы. Сергей Семак признался, что вынужденно оставил Азмуна в запасе и выпустил с первых минут Дзюбу, но вряд ли отсутствие Сердара в стартовом составе может служить оправданием того, что во второй половине «Зенита» потерял контроль над игрой.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 21:13
Это и обьясняет не желание наших уезжать за границу!Да и не позовут с такой зрЯплатой(((
Серёжа Бехтерев
Серёжа Бехтерев
вчера в 20:46
такое ощущение, что у составителя антисборной тура особое, негативное отношение к игрокам Терека, а особенно, к вратарю Гиорги Шелии и Евгению Харину, не понятно, чем именно руководствуется человек, составитель сборной неудачно сыгравших игроков тура, какие именно ошибки допустил Шелия в матче с ЦСКА? Акцентирую внимание на фразе: чуть больше шансов избежать этих голов было у вратаря «Ахмата». Но повторюсь: Гиорги здесь по остаточному принципу, вратари провели классный тур. Лично мне кажется, что Сафонов, например, мог лучше сыграть при выходе один на один, когда счёт стал 2:0 в пользу Локомотива, а Шелия и Терек даже при сомнительном удалении Харина, держались 70 минут, Нигматуллин в эпизоде с автоголом мог вовремя подняться после рикошета от защитника.
Кстати, когда Шелия в первый раз попал в антисборную после удаления, компетентный футбольный комитет отменил красную карточку Шелии.
volga.kot
volga.kot ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 20:24
Кто не работает, тот ест!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 20:20
Дзюба, пытается пробежать 10 метров и не сдохнуть - зарплата 4 млн евро
Трент и Робертсон, чемпионы Англии, обладатели кубка чемпионов, пашут как проклятые - зарплата 2 млн евро.
Где-то тут чувствуется подвох
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:17
4 карточки за 5 туров это тоже неудача? Судьи нехорошие гнобят снова святой Спартак!
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 20:04
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:53
    Спасибо за статью....ну что, в этот список можно включить еще один такой состав.... Дзюбе недавно стукнуло 33 года, он не забил ни одного мяча в шести матчах нынешнего сезона, всего один провел целиком.... Артема не вызвали даже в сборную России, его эффективность снижается... да, он стал лучшим бомбардиром в минувшем чемпионате, но основной форвард Зенита обязан доказывать свой уровень каждый месяц.... а еще хуже, что Дзюба — совсем не тот игрок, который будет мириться со статусом запасного.... так что все по делу...совсем не лучший.....
    makkie
    makkie
    вчера в 19:46
    Рассказов, конечно, вляпался по-полной.

    С начала чемпионата проводил качественные матчи, а с Арсеналом так грубо ошибся. И ладно бы просто скинул мяч очно Хлусевичу. Рассказов же еще и Максименко помешал отбить мяч, врезавшись во вратаря. Неудача тура, не иначе!
    YVG
    YVG
    вчера в 19:44
    спартака очень мало, украсили бы сборную.
    kts99
    kts99
    вчера в 19:38
    Тренеришка и игрочишка в топе))
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:18
    И снова Дзюба, когда-то незаменимый, сейчас - незаметный...
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