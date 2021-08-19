Миранчук, Мостовой и Игнатьев. Футболисты, которые приросли к лимитной скамейке

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вчера, 16:52

Желаем всем найти практическое применение талантам на поле.

Вратарь

Егор Бабурин («Ростов»)

У Селихова очередная травма, хотя и его из «Спартака» стоило бы вывезти на сезон поближе к основе – Максименко вышибить из старта крайне сложно. Как и Песьякова, еще одного из пяти голкиперов сборной. Бабурин, хоть и сыграл один поединок в новом сезоне, вряд ли будет первым номером у Семина, раз в сборную зовут его конкурента. Аренда в «Краснодар» в прошлом сезоне не помогла, но может быть новая. Голкиперу 28 лет, мог за «Зенит» в основе играть, сложись все иначе. Пора ему проводить по 30 матчей за сезон в РПЛ .

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Появились Сельянов и Едвай – оба могут сыграть на правом фланге. Там же выйдет и хавбек Рыбчинский, когда будет на пике формы. Марко Николича можно понять – остерегается большого количества потерь, ведь заявка заметно укоротилась за последние полгода. Но из этой тройки на правый фланг защиты один человек точно лишний. Живоглядов не провел матчи в основе на высоком уровне, а в этом сезоне может играть еще реже. Найти мы ему команду уровня «Уфы», как раньше — станет больше пользы для футбола.

Илья Кутепов («Спартак»)

Классика лимита. Жиго и Джикия сильнее, Маслов вернется после травмы и будет страховать команду, чей новый тренер не использует три центральных. Для Самуэля, если его семейные проблемы заведут к жизни ближе к Франции, подыщут иностранного наследника, ведь даже Чистяков в «Зените», когда Ракицкий и Ловрен будут в форме, окажется третьим лишним. Кутепов порывался уйти из «Спартака» много раз. Возможно, до конца лета созреет, ведь уже 28 лет и контракт лишь до конца сезона.

Вадим Карпов ( ЦСКА )

Заговорили об аренде, ведь Березуцкий может сформировать дуэт в защите из Фукса и Дивеева, а когда вернется Магнуссон, то исландец подстрахует парочку молодых защитников на пару с Васиным. Виктору уже поздно в аренду – возраст не тот, а вот юный Вадим, который вынужденно оказался в основе ЦСКА , может набраться опыта на высоком уровне. Всяко полезнее, чем сидеть на лавке. Хотелось бы, чтобы молодые защитники сразу запрыгивали на максимально высокий уровень и держались долго, но реальность другая.

Георгий Щенников ( ЦСКА )

Ходил в молодых и перспективных, а теперь Георгию тридцать лет, но Карпин и не думал вызывать «армейца» в сборную, хотя позиция левого защитника была проблемной. Есть Самошников, ветераны Кудряшов и Терехов, а у ЦСКА слева бегает Обляков. Жаль, что карьеру Щенникова подпортили травмы, но дело вряд ли только в них. Георгий сыграл сотни матчей за «армейцев», но так и не стал аналогом Фернандеса с левого края. Лучше бы вовремя ушел в аренду. Дошли до того, что в ЦСКА сватают вечного чемпиона.

Полузащитники

Константин Марадишвили ( ЦСКА )

Тикнизян понял, что будет слишком редко выходить на поле в ЦСКА – сменил клуб на другой, где его видят запасным левым защитником или хавбеком в будущем. У Марадишвили, учитывая конкуренцию со стороны новичка Мухина, тоже могут появиться аналогичные идеи. Константин – классный игрок, но юный, поэтому ему логично поискать клуб, где таким людям доверяет главный тренер. Его трансфер связывают с другим – следующим игроком в списке.

Антон Миранчук («Локомотив»)

В юности Антон отправился за игровой практикой в Эстонию, и то решение было абсолютно верным – вернулся человек, готовый работать в центре атаки, с голами и новой уверенностью. Провел ряд сильных сезонов, но после отъезда брата-близнеца в Бергамо сдал. Миранчук из «Локомотива» может перебраться в ЦСКА , где понимают – Влашич открыто ищет себе новый клуб, лучше отпустить человека, который будет делать одолжение, если его оставить силой, сорвав сделку с клубом топ-5. И Антону полезно со скамейки перебраться ближе к основе, ведь «армейцы» нуждаются в умных игроках атаки.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Слишком хорош для лавки «Зенита», но шансы Андрея на основу минимальные – Вендел и Клаудиньо закроют левый фланг, если Семаку нужна будет игра в атаке, а Кузяев и Ерохин появятся в оттяжке к этой зоне, если пригодится их связка с Дугласом Сантосом. Если уж Жиркова не оставили, хотя он вечный – Карпин шутит, что надо проверить, жив ли Юрий после футбола без клуба, то Мостовой, который не может страховать в защите Сантоса, как это делает Круговой, точно часто будет на лавке. Хорошо еще, если проведет парочку ярких матчей. Но скорее сыграет меньше минут, чем универсал Сутормин.

Нападающие

Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Уткин ушел в аренду в «Ахмат» и забивает голы со штрафных чуть ли не в каждом туре. В «Краснодаре» вряд ли хавбек всегда бы исполнял такой тип стандарта. Или получал столько доверия от главного тренера, который отпустил его за игровой практикой. Сулейманов в прошлом сезоне 19 раз выходил на замену в РПЛ , и пока у него все сезоны во взрослом футболе с большим количеством появлений со скамейки, чем с играми в основе. В команде Ганчаренко тоже будет на подхвате, скорее всего. И это еще травма Вандерсона повлияла, иначе Шапи мог играть еще реже.

Иван Игнатьев («Рубин»)

Без лимита трансфер Игнатьева не обошелся бы «Рубину» в 7 млн евро. Без лимита «Краснодару» было проще вести переговоры с воспитанником, и не только этим. Иван мог ценить свою зарплату сильнее, и сейчас вызываться в сборную со Смоловым и Тюкавиным, а не обсуждать аренду в «Урал». Конечно, форвард небесталанный и юный – может еще набрать форму и обрести стабильность. Но плохой знак, что у Слуцкого совсем ничего не получилось при работе с Иваном. Деспотович куда круче, а второй Игнатьев казанцам не нужен.

Александр Ломовицкий («Спартак»)

Когда Промес будет в форме, какие шансы, что Ломовицкий найдет место в основе? Даже старший на пять лет Мирзов может оказаться в глубоком запасе. Даже Бакаеву никто место в основе не гарантирует, хотя Зелимхан хотя бы подходит под стиль футбола Руя Витории. Это если португалец долго продержится в сложном для работы «Спартаке». Ломовицкий ходил по арендам и в 23 года хотел бы получить свой шанс, но игра самого футболиста, как и его команды на старте сезона скорее приведет к идее с еще одной арендой.