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Миранчук, Мостовой и Игнатьев. Футболисты, которые приросли к лимитной скамейке

вчера, 16:52
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Миранчук Антон
Миранчук Антон
Полузащитник
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Щенников Георгий
Щенников Георгий
Защитник
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Желаем всем найти практическое применение талантам на поле.

Вратарь

Егор Бабурин («Ростов»)

У Селихова очередная травма, хотя и его из «Спартака» стоило бы вывезти на сезон поближе к основе – Максименко вышибить из старта крайне сложно. Как и Песьякова, еще одного из пяти голкиперов сборной. Бабурин, хоть и сыграл один поединок в новом сезоне, вряд ли будет первым номером у Семина, раз в сборную зовут его конкурента. Аренда в «Краснодар» в прошлом сезоне не помогла, но может быть новая. Голкиперу 28 лет, мог за «Зенит» в основе играть, сложись все иначе. Пора ему проводить по 30 матчей за сезон в РПЛ.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Появились Сельянов и Едвай – оба могут сыграть на правом фланге. Там же выйдет и хавбек Рыбчинский, когда будет на пике формы. Марко Николича можно понять – остерегается большого количества потерь, ведь заявка заметно укоротилась за последние полгода. Но из этой тройки на правый фланг защиты один человек точно лишний. Живоглядов не провел матчи в основе на высоком уровне, а в этом сезоне может играть еще реже. Найти мы ему команду уровня «Уфы», как раньше — станет больше пользы для футбола.

Илья Кутепов («Спартак»)

Классика лимита. Жиго и Джикия сильнее, Маслов вернется после травмы и будет страховать команду, чей новый тренер не использует три центральных. Для Самуэля, если его семейные проблемы заведут к жизни ближе к Франции, подыщут иностранного наследника, ведь даже Чистяков в «Зените», когда Ракицкий и Ловрен будут в форме, окажется третьим лишним. Кутепов порывался уйти из «Спартака» много раз. Возможно, до конца лета созреет, ведь уже 28 лет и контракт лишь до конца сезона.

Вадим Карпов (ЦСКА)

Заговорили об аренде, ведь Березуцкий может сформировать дуэт в защите из Фукса и Дивеева, а когда вернется Магнуссон, то исландец подстрахует парочку молодых защитников на пару с Васиным. Виктору уже поздно в аренду – возраст не тот, а вот юный Вадим, который вынужденно оказался в основе ЦСКА, может набраться опыта на высоком уровне. Всяко полезнее, чем сидеть на лавке. Хотелось бы, чтобы молодые защитники сразу запрыгивали на максимально высокий уровень и держались долго, но реальность другая.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Ходил в молодых и перспективных, а теперь Георгию тридцать лет, но Карпин и не думал вызывать «армейца» в сборную, хотя позиция левого защитника была проблемной. Есть Самошников, ветераны Кудряшов и Терехов, а у ЦСКА слева бегает Обляков. Жаль, что карьеру Щенникова подпортили травмы, но дело вряд ли только в них. Георгий сыграл сотни матчей за «армейцев», но так и не стал аналогом Фернандеса с левого края. Лучше бы вовремя ушел в аренду. Дошли до того, что в ЦСКА сватают вечного чемпиона.

Полузащитники

Константин Марадишвили (ЦСКА)

Тикнизян понял, что будет слишком редко выходить на поле в ЦСКА – сменил клуб на другой, где его видят запасным левым защитником или хавбеком в будущем. У Марадишвили, учитывая конкуренцию со стороны новичка Мухина, тоже могут появиться аналогичные идеи. Константин – классный игрок, но юный, поэтому ему логично поискать клуб, где таким людям доверяет главный тренер. Его трансфер связывают с другим – следующим игроком в списке.

Антон Миранчук («Локомотив»)

В юности Антон отправился за игровой практикой в Эстонию, и то решение было абсолютно верным – вернулся человек, готовый работать в центре атаки, с голами и новой уверенностью. Провел ряд сильных сезонов, но после отъезда брата-близнеца в Бергамо сдал. Миранчук из «Локомотива» может перебраться в ЦСКА, где понимают – Влашич открыто ищет себе новый клуб, лучше отпустить человека, который будет делать одолжение, если его оставить силой, сорвав сделку с клубом топ-5. И Антону полезно со скамейки перебраться ближе к основе, ведь «армейцы» нуждаются в умных игроках атаки.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Слишком хорош для лавки «Зенита», но шансы Андрея на основу минимальные – Вендел и Клаудиньо закроют левый фланг, если Семаку нужна будет игра в атаке, а Кузяев и Ерохин появятся в оттяжке к этой зоне, если пригодится их связка с Дугласом Сантосом. Если уж Жиркова не оставили, хотя он вечный – Карпин шутит, что надо проверить, жив ли Юрий после футбола без клуба, то Мостовой, который не может страховать в защите Сантоса, как это делает Круговой, точно часто будет на лавке. Хорошо еще, если проведет парочку ярких матчей. Но скорее сыграет меньше минут, чем универсал Сутормин.

Нападающие

Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Уткин ушел в аренду в «Ахмат» и забивает голы со штрафных чуть ли не в каждом туре. В «Краснодаре» вряд ли хавбек всегда бы исполнял такой тип стандарта. Или получал столько доверия от главного тренера, который отпустил его за игровой практикой. Сулейманов в прошлом сезоне 19 раз выходил на замену в РПЛ, и пока у него все сезоны во взрослом футболе с большим количеством появлений со скамейки, чем с играми в основе. В команде Ганчаренко тоже будет на подхвате, скорее всего. И это еще травма Вандерсона повлияла, иначе Шапи мог играть еще реже.

Иван Игнатьев («Рубин»)

Без лимита трансфер Игнатьева не обошелся бы «Рубину» в 7 млн евро. Без лимита «Краснодару» было проще вести переговоры с воспитанником, и не только этим. Иван мог ценить свою зарплату сильнее, и сейчас вызываться в сборную со Смоловым и Тюкавиным, а не обсуждать аренду в «Урал». Конечно, форвард небесталанный и юный – может еще набрать форму и обрести стабильность. Но плохой знак, что у Слуцкого совсем ничего не получилось при работе с Иваном. Деспотович куда круче, а второй Игнатьев казанцам не нужен.

Александр Ломовицкий («Спартак»)

Когда Промес будет в форме, какие шансы, что Ломовицкий найдет место в основе? Даже старший на пять лет Мирзов может оказаться в глубоком запасе. Даже Бакаеву никто место в основе не гарантирует, хотя Зелимхан хотя бы подходит под стиль футбола Руя Витории. Это если португалец долго продержится в сложном для работы «Спартаке». Ломовицкий ходил по арендам и в 23 года хотел бы получить свой шанс, но игра самого футболиста, как и его команды на старте сезона скорее приведет к идее с еще одной арендой.

Еще один не самый главный, но плюс возможной отмены лимита – не будет смысла в больших коллекциях россиян для скамеек. Вспомните, что когда Кузяев обжился в этой роли, то потом его свободным агентом никто в топ-5 не захотел подписывать. Вернулся на старую роль в «Зените». Жаль, ведь часто речь о футболистах, что могли играть от звонка до звонка в клубах уровня «Краснодара», «Ахмата» или «Сочи», делая РПЛ увлекательнее.

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zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 11:07
Мостовой ещё себя обязательно проявит. У него был ковид, не было нормальной подготовки к сезону, очевидно, что не мог нормально начать сезон. Всё ещё впереди, в сборную не поедет, а значит будет две недели на сборах, вот и посмотрим на него осенью.
David Young
David Young ответ Дмитрий Артамонов (раскрыть)
сегодня в 09:44
Считаете ли Вы что у кого-то ещё из футболистов московского ЦСКА есть сходные проблемы?
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
сегодня в 07:08
Послушайте, при сегодняшнем лимите можно выпускать ОДНОВРЕМЕННО ВОСЕМЬ легов -это 90% команды. Чем ЕЩЕ!!! недовольны антилимитчики. Какая, нафик, конкуренция в России может быть.
Дмитрий Артамонов
Дмитрий Артамонов
сегодня в 03:01
Всё верно, за одним исключением. Вадим Юрич Карпов оно называется. Это вообще не футболист. Ну, или игрок уровня, максииум, аутсайдера ПФЛ. Прошёл через три нехилых футбольных школы, в первой из которых ("Смене") из него хотели сделать вратаря, что свидетельствует об отсутствии у него навыков полевого игрока. Да вот папочка оказался против. Очевидно, он очень хочет видеть своего сына полевым игроком. В психологии это называется "нарциссическое расширение". Вот только способностей не хватает. Точнее, их нет совсем. А вот "психологической стойкости", которую так ценил Гнидчаренко (у того вообще какие-то странные критерии отбора были, ничего общего со спортивным принципом не имевшие), хватает с избытком. На самом деле это самоуверенность, непризнание ошибок, нежелание расти. Ещё лет десять назад не только ни у кого язык не повернулся бы назвать его "будущим лидером обороны ЦСКА и сборной России", его бы даже близко к дублю не подпустили. Лимит, однако...
ЗЫ. Мне тут собеседник по Дзену написал, что он не только не футболист, но и не спортсмен даже. Просто не дано...
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ 2jgw96knb47t (раскрыть)
вчера в 21:18
Все понимают это, но воз и ныне там
112910415
112910415
вчера в 19:06
играть надо ребятам, играть !
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:14
Исправили.
112910415
112910415
вчера в 18:11
Маслов вернется после травмы и буде страховать
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1275333/lomovickiy-aleksandr-rostov
FruttyPups
FruttyPups ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:45
Спасибо, исправили.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:43, ред.
Карпов на данный момент объективно слабый центральный защитник. Гончаренко доверял ему, считая его психологически сильным игроком. Но доверие это оборачивалось периодически косяками и пропущенными голами. Через его фланг соперник старался давить на оборону ЦСКА. В итоге он присел на лавку и даже на замену не выпускают. Предпочитают наигрывать на его позиции Бийоля. При Березуцком ему лучше уйти в аренду.
Шапи скорее всего был просто переоцененный игрок, на которого возлагали неоправданно большие надежды. Со временем просто всё стало на свои места
У Кутепова лебединая песня была в сборной, после чего Спартаку нужно было под шумок срочно от него избавляться пока был спрос.
Щенников с возрастом сильно сдал. Да и периодические травмы не добавляли ему игрового тонуса.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:43
Может быть не Коутинью, а Клаудинью? Это разные футболисты, да?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:42
А не кажется ли тебе, уважаемый, что названные тобой личности с презрением отвергнут предложение о переходе в КС, Арсенал и пр. Из-за, по их мнению нищенской зарплаты в этих клубах?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:18, ред.
Правило работает - отсутствие конкуренции ведет к деградации. Держали бы для заявки Кутепова и Живоглядова, если бы на их место могли бы взять легионера, который реально смог бы помочь на футбольном поле - думаю, что нет. Заключили бы эти футболисты контракты с менее именитыми клубами - "Крыльями Советов", тульским "Арсеналом", "Нижним Новгородом". Скорее всего - да, и получали бы больше игрового времени, а возможно стали бы игроками полезными для сборной. Да, отмена лимита решит далеко не все проблемы, но возможно это шаг на пути выздоровления. Пора бы еще ввести лимит на управленцев, где работают не просто специалисты меньшего уровня, чем тех же клубах из Западной Европы, а порой и вовсе случайные люди. А поднять детский и юношеский футбол из пепла и пыли, заниматься популяризацией этого вида спорта - прежде всего задача государства, но в Госдуму видимо набирают по тому же принципу. Пока существующий лимит ни к чему хорошему, кроме обогащению российских пешеходов и их алчных агентов и пробиванию российским футболом одного дна за другим не привел.
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Спасибо за статью....ну что, Кутепов пожалуй, единственный из всей обоймы сборной, который не получил никаких бонусов после ЧМ-2018.... он оттарабанил все пять матчей в основе в паре с Сергеем Игнашевичем, но ветеран закончил с почестями, а Илья присел на лавку Спартака, в пух и пыль проиграв конкуренцию ... ситуация сложная и для игрока, и для клуба.... он не может ждать, ему нужно играть, возраст таков, что сидеть на лавке нельзя ни в коем случае.... тем более Илья и так слишком много пропустил из-за травм.... а смириться с ролью четвертого - пятого центрального защитника в рейтинге тренерского штаба значит, отказаться от личных амбиций....срочно нужно искать клуб....
widunder
widunder
вчера в 17:00
Вендел и Коутиньо
Коутиньо было бы не плохо)
2jgw96knb47t
2jgw96knb47t
вчера в 16:57
Отменить этот лимит давно надо, толку с него 0.
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