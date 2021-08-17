Кузяев не воспользовался вторым шансом, Ларссон разучился бить по воротам. Антисборная 4-го тура РПЛ

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вчера, 15:27

Им отказала коварная удача.

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Вратари ровно провели 4-й тур, обошлось без геройства и провалов. Но к Шунину есть повод придраться, причем не за автогол. Это как раз чистая неудача и типичный для вратарей момент, у всех такие эпизоды случаются несколько раз за карьеру: прыгнул за мячом и получил в спину от штанги. Так что теперь, не прыгать? Зато с Антона можно спросить за пропущенный мяч со штрафного, когда он позволил Уткину себя обмануть. За идеальный удар над стенкой никто не стал бы винить вратаря, но Шунин задергался на линии и пропустил во вратарский угол.

Защитники

Брайан Идову («Химки»)

Смольников докатился до уровня тульского «Арсенала» и играет на уровне одного из аутсайдеров лиги: пассивно встречал атаки «Краснодара», ходил по полю в ветеранском темпе. На позицию правого защитника два равноценных претендента, но «Соккер.ру» выбирает Идову, потому что «Химки» провели безобразный матч против «Сочи» в обороне. Брайан провалил все стандартные задачи, стоящие перед латералем: слабо сыграл и в обороне, и в атаке.

Александр Филин («Химки»)

Но если говорить об отце хаоса в обороне обычно собранной команды Игоря Черевченко, то нужно назвать фамилию Филина, чьи индивидуальные ошибки подточили цитадель подмосковной команды. Защитник обозначил борьбу с Барсовым, но в какой-то момент потерял интерес к форварду и выпустил его на ударную позицию за первым голом. Нелепо сыграл и в эпизоде со вторым пропущенным мячом: сначала не смог перехватить передачу в центре поля, а потом был издевательски обыгран Поповым в штрафной.

Иван Новосельцев («Арсенал»)

Боюсь, что манекен, с которым однажды не поладил Антон Заболотный, справился бы не хуже на месте Новосельцева, причастного к двум пропущенным мячам. В обоих случаях Иван очень наивно сыграл против Кордобы: из-за неудачно выбранной позиции проиграл колумбийскому форварду верховую борьбу, позволил состояться голевой скидке, а через несколько минут открыл перед Джоном коридор для удара.

Денис Терентьев («Ростов»)

Провел во всех смыслах сомнительный матч против ЦСКА . И качество действий в обороне оставляет вопросы (траектория движения Дениса в эпизоде с третьим голом «армейцев» за гранью понимания), и соблюдение элементарных норм фэйр-плей. Невозможно объяснить решение Кирилла Левникова после просмотра видеоповтора ограничиться желтой карточкой Терентьеву в концовке встречи. Защитник «Ростова» нанес акцентированный удар локтем по лицу Марадишвили. Абсолютная красная карточка.

Полузащитники

Рафал Августиняк («Урал»)

«Спартак» сейчас уязвим, что доказал «Нижний Новгород» в предыдущем туре, а «Урал» не раз «щипал» москвичей, но только не в этот раз. Смена тренера не воодушевила лидеров «Урала». В частности, Кулаков и Августиняк сыграли без огонька, их традиционной настырности очень не хватало. Поляк не выдал должного объема черновой работы, да и на мяче был неубедителен — каждую третью передачу отдавал мимо партнеров.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Сербский хавбек «Арсенала» взял моду попадать в антисборную по итогам каждого четного тура. Туляки провалили игру в центре поля в первом тайме, а еще Чаушич и Пантелеев совершили роковые потери, причем Горан подарил сопернику мяч перед воротами. Оба были заменены в перерыве, что является красноречивой оценкой для обоих полузащитников.

Далер Кузяев («Зенит»)

Прошлым летом Кузяев мог стать игроком «Локомотива», но после нескольких недель в статусе свободного агента вернулся в «Зенит». Спустя год Далер сыграл против «Локо» так, словно у него что-то личное к этому клубу. Хавбек «Зенита» быстро устроился на желтую карточку и мог получить вторую незадолго до перерыва. В этом случае Сергей Карасев простил, нашел повод не ломать игру удалением, но в начале второго тайма награда нашла героя. Иногда футболистам не хватает настроя, а у Кузяева било через край.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

По слухам, Ларссон просит у «Спартака» улучшенный контракт, но где лучшая игра шведа? Старт сезона не задался у всей команды, и у Джордана в частности. Матч с «Уралом» сложился бы для «красно-белых» куда легче, если бы Ларссон распорядился своими моментами. Форварда подвело качество ударов, дважды бил из убойных позиций и в обоих случаях сделал подарки Годзюру. Фактически это результативные ошибки, которые могли стоить «Спартаку» победы, если бы оборона не сыграла на 0.

Дмитрий Полоз и Николай Комличенко («Ростов»)

Сёмин признал, что «Ростов» уступил ЦСКА в первом тайме по всем компонентам, а по заменам можем судить, кем особенно был недоволен тренер. После перерыва на поле не вышли Полоз и Комличенко, завершившие игру с нулем ударов по воротам на двоих. Юрий Павлович таких вещей не прощает: стоит ему только заподозрить кого-то в отдаче не на 100%, и такого футболиста ждут большие неприятности.

Тренер

Игорь Черевченко («Химки»)

Сёмин перестроил игру в перерыве, после чего «желто-синие» уже не выглядели мальчиками для битья. «Динамо» создало достаточно моментов, чтобы не проиграть в Грозном. «Арсенал» ответил дублем Луценко на голы «Краснодара», это было похоже на драку. «Химки» уступили с крупным счетом и не были похожи на собранную, цельную и цепкую команду Игоря Черевченко.