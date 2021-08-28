Сборная 6-го тура: мощный «Краснодар», безжалостный Азмун и трудяги московского дерби

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сегодня, 16:01

Много центральных матчей и яркие герои мидуика.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Мотя, как его ласково назвал тренер Ганчаренко, выручил многократно. Можно отметить Акинфеева, собрал парочку приличных сэйвов и один красивый, но его молодой коллега пошел дальше – сделал 7 сэйвов. Сафонов вернулся. Важная победа для «быков» и важный матч для Матвея.

Защитники

Алексей Козлов («Нижний Новгород») – ветеран месяца

Правый защитник в очередной раз демонстрирует класс. Опыт Козлова помогает команде Кержакова набирать очки. И хотя Глушаков помешал новичку лиги выиграть, к Алексею нет вопросов. Во-первых, правый латераль снова отличился забитым мячом – помог заработать 4 очка в матчах против «Химок» и «Спартака». Во-вторых, и без мяча Козлов в 34 года смотрится прекрасно.

Тин Едвай («Локомотив»)

Важно смотреть на нагрузку. Жиго сделал ассист, но проиграл. Ордец не забил, но подстраховал Шунина. Но команда Смолова не так часто била по воротам, лишь 6 попыток. А вот Гильерме нервничал 24 раза. «Динамо» давило на «Локомотив» постоянно. Яростнее, чем ЦСКА против «Зенита», где хорошо сыграл Ракицкий. Украинцев отмечаем, но хорват – скрытый герой ничьей в дерби. Без его отборов и перехватов увидели «Динамо» могло победить.

Никита Чернов («Крылья Советов»)

Жаль, что не получается реализовать потенциал целой плеяды центральных защитников с российскими паспортами. Чернов не заиграл в ЦСКА , но в Самаре на своем месте. Игроку обороны всего двадцать пять лет, работы в новом клубе у него будет немало. А поскольку еще и забил важный первый мяч, открыв путь ко второму через пару минут, то по праву заслужил здесь место. Выносил мячи, отбирал и выигрывал верх. Всюду успел.

Диего Лаксальт («Динамо») – класс тура

Едвай – скрытый герой «Локомотива», где снова забил Смолов, а Лаксальт – открытый герой дерби, получил приз «Игрок матча». Не случайно, по голому классу в РПЛ есть только один сравнимый левый защитник – Сантос. Дуглас тоже был привычно хорош против ЦСКА , но там другая сюжетная история и акценты. Лаксальт и техничный, и цепкий. Если сохранит форму – РПЛ разживется крутым новичком.

Полузащитники

Артур Юсупов («Сочи»)

Эстетически матч «Спартака» и «Сочи» не был самым красивым, и вина в этом хозяев. А вот гости были сами собой. Могут играть без мяча, с браком в передачах, но пока дерутся – 25 отборов, 22 выноса и 14 перехватов, хватит реализации двух моментов. Юсупов играет левее центра в атаке и на новой позиции полезен. Барсов справился с ролью джокера, а Артур показал, что «Сочи» держится на классе ветеранов – его гол стал победным. Нанес столько же ударов, как все его напарники по линии атаки.

Даниел Мишкич («Урал») – спаситель аутсайдера

Отмечаем не только игроков ведущих клубов, борьба за выживание тоже будет интересной. «Урал» хуже всех сейчас, «Ростов» мог накидать ему и четыре мяча – только у Комличенко было три убойных момента. Но гол Полоза не стал смертельным для аутсайдера, ведь хорват Мишкич выдал идеальный пас на Максименко. Кроме того, хорват собрал 5 отборов, больше всех передач в команде с точностью в 88 % и 7 раз выиграл воздух. Играли бы все, как Даниел – «Урал» шел бы в середине таблицы.

Реми Кабелла («Краснодар») – диспетчер тура

Француз в прекрасной форме, ведь в этом сезоне уже создал 12 шикарных моментов для напарников. По сумме ожидаемых ассистов Реми не так высоко, как Захарян или Зиньковский, но оцениваем конкретный тур. Кабелла был полезен в атаке против яркого «Рубина», «Краснодар» оба мяча забил при прямом участии диспетчера. 4 из 11 явных моментов для команды создал именно Кабелла, он связывает воедино Классона, Кордобу и Ионова.

Антон Зиньковский («Крылья Советов») – ассистент недели

Новичок лиги из ФНЛ набрал высоту после неудачного старта – ничья и две победы подряд. Зиньковский принимал непосредственное участие в успехе против «Уфы», отдал две голевые передачи. Нанес два удара по воротам, отрабатывал без мяча. И хотя «Крылья Советов» выиграли, обороняясь – более получаса провели в меньшинстве, точность Антона принесла три очка.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар») – снайпер недели

Машина, сразу видно. Правильную аналогию привели, представляя новичка «горожан» — Эменике. Тот же напор, похожее мастерство работы корпусом, прекрасные открывания и понимание футбола. «Герта» передала «Краснодару» прекрасного форварда, который забил 5 мячей в первых 6 матчах за «быков», а еще не реализовал пенальти. Зато грудью скинул мяч на Ионова – второй ассист Джона в сезоне.

Сердар Азмун («Зенит») – дриблинг тура

ЦСКА не реализовал шансы, а Азмун – киллер. Легко ушел от Бийола и компании. Только форвард высочайшего класса прочитает момент на фоне усталости, раскачает защитников и четко проследит, чтобы мяч прошел мимо опытного голкипера. Азмун хорош, и хотя были причины отдать приз «Игрок матча» Ракицкому, разницу сделал именно форвард, который официально интересует богатый клуб. Но вряд ли боссы «Зенита» его отпустят.

Главный тренер

Сандро Шварц («Динамо»)

Непростой выбор. «Сочи» обыграл «Спартак», но это не лучший поединок именно тренера Федотова в сезоне. ЦСКА не уступил «Зениту», «Краснодар» взял три очка против «Рубина», но Шварцу противостоял мастер матч-менеджмента Николич. «Локомотива» «отскочил», если пользоваться футбольным сленгом, а «Динамо» показало игру уровня одного из лидеров РПЛ . С огрехами, но с вдохновением и десятками атак.

Приятная серия. Без нулевых ничьих

Позади пятая часть сезона, а на табло ни разу не оставалось два ноля. Прекрасный результат, который делает РПЛ привлекательнее. Посмотрим, как продолжат после паузы на матчи сборных, а пока констатируем – в чемпионате России много моментов, ударов, ошибок защиты и резких поворотов сюжета. Весело начали, нельзя сбавлять осенью.

Заключение старта. Тренеры лидеров работают тоньше

Семак учится делать замены и корректирует тактику. Федотов – красавец, строит команду из тех, кто есть. Николич и Смолов тащат «Локомотив». Слуцкий в порядке, скорее сам «Рубин» ошибается. А особенно выделяется Шварц и «Динамо» — самая симпатичная команда старта.

Хотя и невезучий «Краснодар» показал силу в атаке, и сумбурный «Спартак» вряд ли останется десятым, когда тренеры прибавят. Много перспективных команд. Старт сезона обнадежил, рулевые в порядке, а форма тренеров всегда влияет на качество осеннего футбола.