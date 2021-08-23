Сборная 5-го тура: неудержимый Смолов и достойные оппоненты «Зенита» со «Спартаком»

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вчера, 09:59

Даже защитники отметились в атаке!

Вратарь

Александр Беленов («Уфа») – спокойствие тура

«Динамо» прощало «Урал» и Ландакова. Ветераны «Сочи» несколько раз потревожили Ломаева. Дюпин не пустил «Химки» к победе. Но выделим не этих старательных вратарей в свежем туре, а опытного Беленова. Играл против чемпиона, который поставил тройку юрких бразильцев. Александр руководил защитой после пропущенного мяча, «Уфа» завелась, а в концовке, когда «Зенит» навалился массой, справился с рядом попыток Клаудиньо и собратьев увезти три очка.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Было два основных кандидата, причем на обоих схватили красные карточки. Вареле помогла полная инертность «Урала» в атаке. И с Бикфалви, и без него не сумели ни разу попасть мячом в створ ворот Шунина. «Ахмат» повторил опыт с Акинфеевым – у них серия из 10 поражений от ЦСКА с общим счетом 0:26. Но сам Фернандес сыграл активно и добротно, на нем заработал удаление Харин, а еще Марио привычно легко делал забеги к чужим воротам. Заслужил звание «Игрок матча».

Баштуш («Ростов») – возвращение недели

Классных легионеров в Ростове-на-Дону всегда рады видеть. Сёмин оказался в сложном положении – надо набирать очки, ведь нельзя задерживаться у дна таблицы, борьба за спасение в этом сезоне будет качественной, претенденты солидные. Играли в гостях против «Нижнего Новгорода», и хотя соперник рано открыл счет с помощью Осипенко, Баштуш сначала отдал голевую передачу на Хашимото, а в самой концовке помог организовать автогол в чужие ворота.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – лонгбол тура

Без длинных передач Ракицкого все подходы «Зенита» к чужим воротам против «Уфы» могли привести к маленьким триумфам Беленова. Шикарный пас центрального защитника вывел Малкома на свидание с голкипером, не оставив Александру шансов. Без этого мяча «Уфа» могла и выиграть, а Семак четко понимает: в обороне Ярослав привезет обязательно, но на нем держится первый пас.

Илья Самошников («Рубин») – стабильность сезона

«Рубин» не отобрал у «Динамо» чистое первое место – Глушаков постарался. Но лично Самошников уверенно выходит на первое место по оценкам не только среди левых защитников, но и среди всех игроков обороны в РПЛ . Не будь крутых матчей у Смолова и Шиманьски, легко мог лидировать среди всех мастеров чемпионата. Но и так заслужил вызов в сборную. Илья бьет по воротам, отбирает мячи, делает перехваты и разряжает обстановку у своих ворот.

Полузащитники

Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – ассистент тура

Были красивые голевые передачи от Ракицкого и Захаряна, но дубль из ассистов в центральной игре тура сделал именно Жемалетдинов. Ему помогали как защитники «горожан», так и напарники, но Рифат в чудесной форме. Карпин видел его игру вживую и оценил, как перемещается без мяча, открывается, навязывает борьбу. Цепкий и хитрый, конкурент Миранчук не играет не только из-за травм.

Денис Глушаков («Химки») – опыт тура

«Рубин» живенько начал выездной поединок, но затем опытный Глушаков обрезал им крылья. Прочитал момент, выскочил к воротам и изловчился огорчить Дюпина. В 2021 году Денис набрал форму – бил по воротам, отрабатывал в защите, создал два момента и лучше всех на поле распоряжался мячом. На опыте сыграл бывший хавбек «Спартака», так обычно спасает «Сочи» Нобоа. Глушаков снова с желанием играет в футбол.

Арсен Захарян («Динамо»)

Тюкавину отдали приз «Игрок матча», но его младший соратник сыграл не хуже, очень тонко. Константина подвела реализация – мог добавить голов, а вот Арсен свою часть работы в Екатеринбурге выполнил. Шесть моментов создал 18-летний парень – невероятно много. А еще понравилось, насколько Тюкавин, Шиманьски и Захарян были быстрее, чем оппоненты из «Урала», прессинг работал.

Даниил Хлусевич («Арсенал») – настырность тура

Собрать пять ударов против «Спартака» надо уметь. По воротам Максименко до выезда в Тулу били редко. Без гола Хлусевича не было бы горячо обсуждаемой ничьей, Даниил заслужил комплименты нацеленностью на ворота. Но не только созидал и обыгрывал, а еще работал в защите. У Хлусевича перехваты и заблокированные передачи, и хотя играл в атаке – на позиции левого хавбека, принес много пользы по всему полю.

Нападающие

Гамид Агаларов («Уфа») – открытие сезона

Тюкавин и Агаларов сыграли ярко, но одному противостоял безударный «Урал», рано оставшийся в меньшинстве, а второму – грозный «Зенит», где не только у Малкома пошла игра. И неслучайно у Гамида уже четыре мяча. Центральный нападающий нашел возможность трижды точно пробить по воротам Кержакова. Его гол во втором тайме смутил соперника, который рассчитывал на уверенную победу.

Федор Смолов («Локомотив») – лучший игрок тура

В футболке «Краснодара» не раз забивал «железнодорожникам», в футболке разных клубов огорчал «Урал» — бывший клуб бил десять раз. «Динамо» доставалось в пяти случаях, а теперь улучшил статистику против «горожан», уже 4 мяча. Федор не жалеет бывших – его дубль исключил героический камбэк «Краснодара», хотя в концовке матча попытки создать ничью были. Кстати, «Локомотив» впервые в сезоне открыл счет в матче.

Главные тренеры

Дмитрий Парфенов («Арсенал») и Алексей Стукалов («Уфа»)

Николич работает, как атомные часы – и обычные время показывают, но по точности выделяется среди всех тренеров. Но «Краснодар» был близок к ничьей в концовке. Шварцу досталась легкая добыча, и фазу завершения ему надо доработать. Поэтому выделим наставников, которые огорчили «Спартак» и «Зенит». Команды Парфенова и Стукалова не выиграли, но показали характер и интересные отрезки без мяча и с ним. Крепкая тренерская работа, и какие эмоции – обязательно посмотрите!

Фишка сезона. Ни одной нулевой ничьей

После первого тура это была забавная деталь, а когда скоро речь будет идти о пятой части пути, то отсутствие матчей без голов – радостная тенденция. Причем общая результативность близка к рекордной отметке прошлого сезона. Создается невероятно много моментов, хотя не все реализованы. Уникальный случай для РПЛ – атакующее линии симпатичнее оборонительных, и только вратари часто сражаются, чтобы голов не стало еще больше.

Рекорд тура. Акинфеев – главный гвардеец в истории РПЛ