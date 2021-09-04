Украина – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

1630742322

вчера, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Украина – Франция, который состоится 04 сентября 2021 года

Украина

Сборная Украины не может добиться победы в этой квалификации, однако в то же время команда не знает поражений. Определенно это не может радовать болельщиков, ведь с каждым ничейным результатом шансы коллектива на выход из группы уменьшаются. В матче с Францией, украинцам придется рисковать и большими силами атаковать ворота чемпионов мира.

1 сентября сборная Украины на последних секундах упустила победу с Казахстаном (2:2), а 3 июля команда проиграла сборной Англии и покинула Евро 2020 на стадии 1/4 финала.

Франция

У команды Франции также наблюдаются определенные победы, с чем связана частая потеря очков в последних матчах. Тем не менее, коллектив уверенно лидирует в группе и в предстоящем матче может практически гарантировать себе первое место в случае победы. Лидеры с сборной в полном порядке, поэтому на данный поединок выйдет полностью боевой состав, который сыграет в высокий прессинг с большим процентов владения мячом.

1 сентября команда Франции сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1), а 28 июня покинул ЧЕ 2020, проиграл по пенальти команде Швейцарии (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 6.58

Ничья – 4.05

Победит Франция – 1.581

Статистика

Сборная Украины забивала в восьми домашних матчах из десяти последних встреч

Украина выиграла четыре игры в последних десяти матчах, а Франция одержала пять побед

Франция выиграла четыре из шести последних матчей против Украины

Последние четыре матча сборной Франции закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Франции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.581. Сборной Украины не смогут помочь два ключевых игрока: Зинченко и Миколенко. У футболистов перебор желтых карточек. Это может сыграть решающую роль в победе гостей в этом поединке.