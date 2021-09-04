Украина – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Украина – Франция, который состоится 04 сентября 2021 года
Украина
Сборная Украины не может добиться победы в этой квалификации, однако в то же время команда не знает поражений. Определенно это не может радовать болельщиков, ведь с каждым ничейным результатом шансы коллектива на выход из группы уменьшаются. В матче с Францией, украинцам придется рисковать и большими силами атаковать ворота чемпионов мира.
1 сентября сборная Украины на последних секундах упустила победу с Казахстаном (2:2), а 3 июля команда проиграла сборной Англии и покинула Евро 2020 на стадии 1/4 финала.
Франция
У команды Франции также наблюдаются определенные победы, с чем связана частая потеря очков в последних матчах. Тем не менее, коллектив уверенно лидирует в группе и в предстоящем матче может практически гарантировать себе первое место в случае победы. Лидеры с сборной в полном порядке, поэтому на данный поединок выйдет полностью боевой состав, который сыграет в высокий прессинг с большим процентов владения мячом.
1 сентября команда Франции сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1), а 28 июня покинул ЧЕ 2020, проиграл по пенальти команде Швейцарии (3:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Украина – 6.58
- Ничья – 4.05
- Победит Франция – 1.581
Статистика
- Сборная Украины забивала в восьми домашних матчах из десяти последних встреч
- Украина выиграла четыре игры в последних десяти матчах, а Франция одержала пять побед
- Франция выиграла четыре из шести последних матчей против Украины
- Последние четыре матча сборной Франции закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Франции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.581. Сборной Украины не смогут помочь два ключевых игрока: Зинченко и Миколенко. У футболистов перебор желтых карточек. Это может сыграть решающую роль в победе гостей в этом поединке.