ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Украина – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Украина – Франция, который состоится 04 сентября 2021 года

Украина

Сборная Украины не может добиться победы в этой квалификации, однако в то же время команда не знает поражений. Определенно это не может радовать болельщиков, ведь с каждым ничейным результатом шансы коллектива на выход из группы уменьшаются. В матче с Францией, украинцам придется рисковать и большими силами атаковать ворота чемпионов мира.

1 сентября сборная Украины на последних секундах упустила победу с Казахстаном (2:2), а 3 июля команда проиграла сборной Англии и покинула Евро 2020 на стадии 1/4 финала.

Франция

У команды Франции также наблюдаются определенные победы, с чем связана частая потеря очков в последних матчах. Тем не менее, коллектив уверенно лидирует в группе и в предстоящем матче может практически гарантировать себе первое место в случае победы. Лидеры с сборной в полном порядке, поэтому на данный поединок выйдет полностью боевой состав, который сыграет в высокий прессинг с большим процентов владения мячом.

1 сентября команда Франции сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1), а 28 июня покинул ЧЕ 2020, проиграл по пенальти команде Швейцарии (3:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Украина – 6.58
  • Ничья – 4.05
  • Победит Франция – 1.581

Статистика

  • Сборная Украины забивала в восьми домашних матчах из десяти последних встреч
  • Украина выиграла четыре игры в последних десяти матчах, а Франция одержала пять побед
  • Франция выиграла четыре из шести последних матчей против Украины
  • Последние четыре матча сборной Франции закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Франции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.581. Сборной Украины не смогут помочь два ключевых игрока: Зинченко и Миколенко. У футболистов перебор желтых карточек. Это может сыграть решающую роль в победе гостей в этом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:03
Победа гостей
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100