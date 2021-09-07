Ирландия – Сербия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Ирландия – Сербия, который состоится 07 сентября 2021 года

Ирландия

Сборная Ирландии неожиданно для многих оказалась аутсайдером группы и потеряла реальные шансы на выход из группы. В активе команды всего одно очко, а тренерский штаб не может поставить хорошую игру коллективу, которая будет давать результат. В предстоящем матче с одним из лидеров группы, ирландцам придется играть от обороны и цепляться за редкие моменты у противоположных ворот.

4 сентября сборная Ирландии сыграла с Азербайджаном вничью (1:1), а первого числа команда уступила Португалии (1:2).

Сербия

Сербская сборная находится в хорошей физической форме и вместе с Португалией возглавляет турнирную таблицу, набрав 10 очков в четырех матчах квалификации. Вероятнее всего, соперники не смогут навязать конкуренцию этим сборным за выход на ЧМ 2022, однако остается интрига победителя группы, который получит прямую путевку на главный футбольный турнир в мире. В этом матче сербы постараются с первых минут оказать давление на соперника и забрать три очка.

4 сентября Сербия крупно обыграла на своем поле Люксембург (4:1), а первого числа разгромила в товарищеском матче Катар (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Ирландия – 4.14

Ничья – 3.54

Победит Сербия – 1.961

Статистика

Ирландия выиграла только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах, а Сербия одержала пять побед

Ирландия уже шесть матчей подряд на своем поле забивает не больше одного мяча за игру

Сербия выиграла три из шести последних матчей с Ирландией, а остальные три матча закончились вничью

Пять из семи последних матчей Сербии закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Сербии компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. Гости успешно выступают в этой квалификации и готовы побороться за первое место в группе, что будет сделать сложно без победы в этой встрече.