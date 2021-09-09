Кучерявый Давид, грузинский Соломон и бывший дирижёр «Спартака». Яркая банда свободных агентов

1631193167

сегодня, 16:12

Налетай, подешевело!

На протяжении месяца после закрытия трансферного окна клубы могут подписывать контракты со свободными агентами — футболистами, которые освободились от контрактных обязательств до завершения заявочного периода.

Вратарь

Серхио Ромеро (Аргентина, 34 года)

Аргентинский голкипер провел шесть лет в «Манчестер Юнайтед» на позиции дублера Давида Де Хеа, но были у Ромеро и свои минуты славы. Именно Серхио защищал ворота МЮ в триумфальном розыгрыше Лиги Европы 2016/17, а в общей сложности на его счету 61 матч за «Красных Дьяволов». Опытный неконфликтный голкипер может пригодиться даже большому клубу в качестве второго номера. Летом им интересовались «Челси», «Ювентус» и «Эвертон», но Серхио пока не сделал свой выбор.

Защитники

Серж Орье (Кот-д`Ивуар, 28 лет)

Прошлым летом «Спартак» искал правого защитника и уже договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Сержа Орье, однако ивуариец отказался ехать в Москву. В конце лета-2021 Серж договорился о расторжении контракта со «Шпорами», но пока не трудоустроился в другой клуб, хотя является самым дорогостоящим свободным агентом на рынке: «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. Орье хочет остаться в АПЛ , при этом у него есть предложения из Франции, России, Турции и Катара.

Давид Луис (Бразилия, 34 года)

После двух лет в «Арсенале» защитнику определенно требуется реабилитация. Возможно, именно поэтому Давид Луис пока безработный, хотя летом его сватали в «Лацио», «Бенфику», «Салернатину» и турецкие клубы. Сейчас наиболее вероятный вариант — возвращение в Бразилию, но окончательного решения пока нет.

Соломон Кверквелия (Грузия, 29)

Основной защитник в чемпионском сезоне «Локомотива» мог уехать в «Лестер» летом 2018-го, но принял решение остаться в России и пожалел об этом. Прошлый сезон Саба провел на правах аренды в «Роторе», а в начале этого лета у него закончился контракт с «Локомотивом». Еще в июне Кверквелия заявлял, что у него есть конкретные предложения и анонсировал продолжение карьеры в клубе из «Большой пятерки» европейских чемпионатов. Увы, пока это только слова.

Милад Мохаммади (Иран, 27 лет)

С 2016-го по 2019-й Милад классно играл в РПЛ за «Ахмат», входил в число лучших левых защитников российского чемпионата. Два года назад на правах свободного агента перешел в бельгийский «Гент», где тоже был игроком стартового состава, а две недели назад расторг контракт с «Буйволами» и теперь открыт для предложений. Никто не хочет вернуть квалифицированного защитника в РПЛ ?

Полузащитники

Фернандо (Бразилия, 29 лет)

Ключевой полузащитник чемпионского «Спартака» времен Массимо Карреры наигрался в Китае и сам изъявлял желание вернуться в московский клуб. Его агент рассказал о контакте с руководством «красно-белых», но ему сказали, что в команде нет места для еще одного иностранца из-за лимита. Фернандо явно не прочь еще поиграть в России, но достойных предложений пока нет.

Клеман Гренье (Франция, 30 лет)

На заре карьеры играл за «Лион» и подавал большие надежды, но два разрыва крестообразных связок заставили Клемана сражаться за право остаться в футболе. Он сделал шаг назад, вернулся и классно играл за «Ренн» на протяжении трех последних лет. Еще недавно им активно интересовался «Зенит», однако не срослось. Сейчас Клеман в поиске и рассмотрит любые варианты.

Атем Бен Арфа (Франция, 34 года)

Талантливый и скандальный Атем сменил уже десяток клубов, в последнее время у него ушло в привычку уходить из клубов в пустоту, а через несколько недель или месяцев находить себе новое место работы. По такой схеме он покинул «Ньюкасл», ПСЖ , «Ренн», «Вальядолид» и «Бордо», за который играл в прошедшем сезоне (забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах Лиги 1). Где всплывет на этот раз?

Гастон Рамирес (Уругвай, 30 лет)

Рамирес поиграл в Англии, а четыре последних сезона провел в «Сампдории» (121 матч = 16 голов + 21 ассист). Уругвайский атакующий полузащитник точно не сказал своего последнего слова в футболе, хотя в последнее время травмы мешали играть ему в полную силу.

Нападающие

Карлос Тевес (Аргентина, 37 лет)

В начале лета «Апач» не стал продлевать контракт и покинул «Боку Хуниорс», чтобы больше времени уделять маме после смерти отца. При этом Карлитос не исключил своего возвращения в футбол, но подчеркнул, что если сыграет еще где-то, то не в «Боке». Тевесу уже 37 лет, но не похоже, что он уже наигрался в футбол и готов повесить бутсы на гвоздь. Где-то мы его еще увидим.

Факундо Феррейра (Аргентина, 30 лет)