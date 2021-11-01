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«Вольфсбург» – «Зальцбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

01 ноября 2021, 15:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вольфсбург» – «Зальцбург», который состоится 2 октября 2021 года

«Вольфсбург»

Немецкий клуб переживает настоящий кризис и в последнем месяце результаты команды оставляют желать лучшего. В чемпионате клуб идет на седьмом месте, хотя еще несколько туров назад команда шла среди лидеров. В Лиге Чемпионов коллектив идет на последнем месте, но отставание от второй позиции составляет всего одно очко, поэтому вся борьба за плей-офф еще впереди.

20 октября «Вольфсбург» проиграл «Зальцбургу» (1:3), а 29 сентября команда разошлась миром с «Севильей» (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Чемпионов.

«Зальцбург»

«Зальцбург» отлично стартовал в Лиге Чемпионов, имея семь очков в активе и опережая ближайшего соперника на четыре пункта. Коллектив имеет отличные шансы на выход из группы с первого места и в случае победы в предстоящем поединке практически гарантирует его себе. В следующем поединке команде не смогут помочь сразу пять человек, однако тренерскому штабу должно хватить ресурсов, чтобы достичь результата.

20 октября «Зальцбург» обыграл на своем поле «Вольфсбург» (3:1), а 29 сентября коллектив оказался сильнее «Лилля» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вольфсбург» – 2.4
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Зальцбург» – 2.94

Статистика

  • Шесть последних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вольфсбург» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем поле
  • «Зальцбург» не проигрывает уже 24 матча подряд во всех турнирах
  • Три последних матча «Зальцбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.94. «Вольфсбург» находится не в лучшей форме, и даже на своем поле им будет тяжело противостоять атакующему «Зальцбургу». Прогнозируем победу гостей в этом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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01 ноября в 16:53
Футбольный клуб Вольфсбург выиграет матч.
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8fwsdte9fvxh
01 ноября в 16:52
Футбольный клуб «Вольфсбург» одержит победу.
shlomo
shlomo
01 ноября в 15:14
Волки забьют точно
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