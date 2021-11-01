«Вольфсбург» – «Зальцбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вольфсбург» – «Зальцбург», который состоится 2 октября 2021 года
«Вольфсбург»
Немецкий клуб переживает настоящий кризис и в последнем месяце результаты команды оставляют желать лучшего. В чемпионате клуб идет на седьмом месте, хотя еще несколько туров назад команда шла среди лидеров. В Лиге Чемпионов коллектив идет на последнем месте, но отставание от второй позиции составляет всего одно очко, поэтому вся борьба за плей-офф еще впереди.
20 октября «Вольфсбург» проиграл «Зальцбургу» (1:3), а 29 сентября команда разошлась миром с «Севильей» (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Чемпионов.
«Зальцбург»
«Зальцбург» отлично стартовал в Лиге Чемпионов, имея семь очков в активе и опережая ближайшего соперника на четыре пункта. Коллектив имеет отличные шансы на выход из группы с первого места и в случае победы в предстоящем поединке практически гарантирует его себе. В следующем поединке команде не смогут помочь сразу пять человек, однако тренерскому штабу должно хватить ресурсов, чтобы достичь результата.
20 октября «Зальцбург» обыграл на своем поле «Вольфсбург» (3:1), а 29 сентября коллектив оказался сильнее «Лилля» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вольфсбург» – 2.4
- Ничья – 3.7
- Победит «Зальцбург» – 2.94
Статистика
- Шесть последних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»
- «Вольфсбург» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем поле
- «Зальцбург» не проигрывает уже 24 матча подряд во всех турнирах
- Три последних матча «Зальцбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.94. «Вольфсбург» находится не в лучшей форме, и даже на своем поле им будет тяжело противостоять атакующему «Зальцбургу». Прогнозируем победу гостей в этом поединке.