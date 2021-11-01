«Вольфсбург» – «Зальцбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 ноября 2021, 15:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вольфсбург» – «Зальцбург», который состоится 2 октября 2021 года

«Вольфсбург»

Немецкий клуб переживает настоящий кризис и в последнем месяце результаты команды оставляют желать лучшего. В чемпионате клуб идет на седьмом месте, хотя еще несколько туров назад команда шла среди лидеров. В Лиге Чемпионов коллектив идет на последнем месте, но отставание от второй позиции составляет всего одно очко, поэтому вся борьба за плей-офф еще впереди.

20 октября «Вольфсбург» проиграл «Зальцбургу» (1:3), а 29 сентября команда разошлась миром с «Севильей» (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Чемпионов.

«Зальцбург»

«Зальцбург» отлично стартовал в Лиге Чемпионов, имея семь очков в активе и опережая ближайшего соперника на четыре пункта. Коллектив имеет отличные шансы на выход из группы с первого места и в случае победы в предстоящем поединке практически гарантирует его себе. В следующем поединке команде не смогут помочь сразу пять человек, однако тренерскому штабу должно хватить ресурсов, чтобы достичь результата.

20 октября «Зальцбург» обыграл на своем поле «Вольфсбург» (3:1), а 29 сентября коллектив оказался сильнее «Лилля» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.4

Ничья – 3.7

Победит «Зальцбург» – 2.94

Статистика

Шесть последних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем поле

«Зальцбург» не проигрывает уже 24 матча подряд во всех турнирах

Три последних матча «Зальцбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.94. «Вольфсбург» находится не в лучшей форме, и даже на своем поле им будет тяжело противостоять атакующему «Зальцбургу». Прогнозируем победу гостей в этом поединке.