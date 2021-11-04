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Роналду и Месси — в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

вчера, 21:13

Издание Sportrico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Подсчёт доходов составлен на основе заработка во время игровой карьеры и после её завершения на момент до 1 июня 2021 года. В список вошли четыре футболиста — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм и Неймар. Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан (баскетбол) — 2,62 млрд долларов

2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,1 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,5 млрд

4. Джек Никлаус (гольф) – 1,38 млрд

5. Криштиану Роналду (футбол) – 1,24 млрд

6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – 1,2 млрд

7. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,17 млрд

8. Лионель Месси (футбол) – 1,14 млрд

9. Михаэль Шумахер (автоспорт) – 1,13 млрд

10. Роджер Федерер (теннис) – 1,12 млрд

11. Фил Микельсон (гольф) – 1,08 млрд

12. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,05 млрд

13. Кобе Брайант (баскетбол) – 930 млн

14. Шакил О′Нил (баскетбол) – 870 млн

15. Грег Норман (гольф) – 815 млн

16. Майк Тайсон (бокс) – 775 млн

17. Алекс Родригес (бейсбол) – 650 млн

18. Мэнни Пакьяо (бокс) – 630 млн

19. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 625 млн

20. Льюис Хэмилтон (автоспорт) – 620 млн

21. Неймар (футбол) – 615 млн

22. Джефф Гордон (автоспорт) – 595 млн

23. Оскар Де Ла Хойя (бокс) – 580 млн

24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – 570 млн

25. Дерек Джитер (бейсбол) – 555 млн

Роналду и Месси — в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

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Все комментарии
pwzxa8ndg53z
pwzxa8ndg53z
сегодня в 04:46
Дномяра и здесь второй
kyxy
kyxy ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:00
Реклама на кепке, на поло, мячи определённой фирмы, клюшки определённой фирмы, призовые.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:47
В гольф же в большинстве играют люди, у которых оооочень много денег?!
Agamaga........
Agamaga........ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 23:32
Его Бэйл опередил
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:30
А Бэйл первый в истории футболист - гольфист!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:52
В списке такое количество гольфистов и места которые они занимают, неожиданно...
FERIS
FERIS
вчера в 22:15
Оказывается гольф прибыльный вид спорта)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:08
Месси еще не наелся.
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:51, ред.
Поэтому Бейл так хотел в гольф не плохо зарабатывают гольфисты
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:38
Да ужжжж.... Надо было Месси в гольф переходить !
Cat01
Cat01
вчера в 21:26
Они лучшие
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:20
В принципе так и должно быть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:18
Честно говоря или к моему стыду не знал, что гольфисты получают такие бабки причём в таком количестве.
протон
протон
вчера в 21:15
3 гольфиста в ТОП-4 это огонь конечно
протон
протон
вчера в 21:14
За что гольфисты столько денег получают? Из аудитория вряд ли больше, чем у фигурного катания
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