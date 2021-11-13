Дани Алвес вернулся в клуб ветеранов. Ибрагимович, Модрич и Роналду остаются важными для больших клубов

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13 ноября 2021, 11:04

Хвалим выносливых легенд футбола.

Вратарь

Диего Лопес («Эспаньол», 40 лет)

Всего один из трех футболистов топ-5 старше сорока. Буффон уехал спасать «Парму» во вторую лигу, а в Ла Лиге остался радовать Диего Лопес. Бывший вратарь «Реала», «Милана» и «Вильярреала» давно живет и работает в Барселоне. Спасает местный «Эспаньол» от вылета. Диего стабильно тащит мертвые мячи в новом сезоне, идут наравне с «Барселоной» по очкам, сыграв на матч больше.

Защитники

Даниэль Алвес («Барселона», 38 лет)

В основах клубов топ-5 почти не осталось ветеранов на флангах. Слишком изнурительная для организма позиция, особенно с учетом эффектов имени Уокера, Трента и Джеймса. Каждый успешный тренер ищет, как бы расширить функции латералей. До возвращения Алвеса в январе можно вспомнить только Молинаро в «Венеции» и Янга в «Астон Вилле», но у них немного сыгранных минут (а Хасебе перешел в центр). Дани Алвес может зажечь, ведь оцените его реакцию на возвращение – давно мечтал снова стать частью «Барселоны».

Тиаго Силва («Челси», 37 лет)

А центральных защитников-ветеранов полно. Отметим двух с победами в еврокубках в этом году. Первый – Тиаго Силва, один из футболистов мощной сборной Бразилии. Человек, которого чудом занесло ровно туда, где позже оказался Тухель. Вместе с Томасом выиграли Лигу чемпионов с «Челси». Конечно, в команде конкуренция, а Силва не молодеет. Но Менди не случайно так редко пропускает – опыт бразильца тоже помогает.

Рауль Альбиоль («Вильярреал», 36 лет)

Бывший футболист «Реала», с которым Рауль выиграл не так много, перебрался в Неаполь. Там Рауль задержался на годы, и хотя не покорил Серию А, как пытается команда Спаллетти прямо сейчас, заслужил репутацию крепкого защитника. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы вернулся домой. Выбрал не «Валенсию», как на заре карьеры, а «Вильярреал», но не прогадал – выиграл Лигу Европы, обыграв МЮ .

Джорджо Кьеллини («Ювентус», 37 лет)

Пусть чемпион Европы вспомнит боевую юность. Раньше играл также слева в защите, хотя сейчас, разумеется, появляется в центре. Еще один живой символ успешного «Ювентуса», еще один чемпион Европы в списке. Пока Рамос восстанавливается от травм, Джорджо на прощание – продлил контракт лишь до лета 2023-го, появляется на поле в знакомой футболке. Глубоко не пашет, но опыт колоссальный.

Полузащитники

Хоакин Санчес («Бетис», 40 лет)

Знаем, что в новом сезоне легенда севильского клуба почти не играет – провел лишь сто минут в восьми матчах. Но сорокалетних в элитных лигах всего три человека. Диего Лопес, Санчес и Ибрагимович. Испанец в начале года болел коронавирусом – неприятная хворь, позже отголоски прилетают странными проблемами со здоровьем. Скорее всего, это последний год Хоакина в футболе. Но Санчес не переживает, наслаждается жизнью и еще порадует, появившись на поле.

Лука Модрич («Реал», 36 лет)

Анчелотти играл за клуб великих ветеранов – «Милан», тренировал его же. Понимает, что надо опираться на опыт, поэтому Модрич вместе с младшим на пять лет ветераном Кроосом помогают Винисиусу и Бензема. «Реал» может вернуться на чистое первое место в Ла Лиге – имеет матч в запасе. Модрич создал два мяча передачами, активно помогает правильно направлять атаки «сливочных». Завтра он будет соперником сборной России, и это сложный оппонент – за Лукой надо внимательно присматривать.

Франк Рибери («Салернитана», 38 лет)

Рибери не попал в «Локомотив», хотя мог, зато поиграл за «Фиорентину», а теперь оказался в «Салернитане». Объяснил свое решение просто:

Во мне есть страсть, я хочу не просто играть в футбол, а приносить пользу команде. Если бы я жил ради денег, меня здесь бы не было.

Получается пока не очень – Рибери отдал два ассиста, но команда предпоследняя в таблице. Но речь об аутсайдере, так что вины француза в результатах точно нет.

Нападающие

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 36 лет)

Жаль, что через пару лет никто из этого состава может больше не играть на высоком уровне. Впрочем, Роналду способен продержаться дольше многих. Но попал в МЮ , где Сульшер не выжимает из дорогущего состава чемпионский футбол. Криштиану не нравится положение дел, и хотя он помогает голами и передачами, пока не всем доволен. Но если ему создавать хорошие моменты – обязательно отличиться снова.

Бурак Йилмаз («Лилль», 36 лет)

В отличие от ряда коллег по элитному списку, Бурак постоянно в основе чемпионов Франции. «Лилль» предсказуемо опустился в середину таблицы – приходится сражаться в Лиге чемпионов, где собралась сложная группа с равными соперниками. Но Йилмаз активно помогает напарнику из Канады – Джонатану Дэвиду, расти и развиваться. Ветераны многое могут дать молодым в футболе.

Златан Ибрагимович («Милан», 40 лет)

Швед играл за сборную до наступления двадцатилетия, а затем в каждом из последующих личных десятилетий. Невероятный марафон, который большой атлет успешно выдерживает. «Милан» с ним из неудачника превратился в одного из лидеров Серии А. Швед влияет, даже когда не может играть. Кварацхелия покусал сборную Златана, но сорокалетний нападающий умеет брать реванши. Сможет чаще играть за «россонери» — принесет много голевой пользы. Недавний юбиляр остается одной из самых колоритных звезд в футболе.

Бонус. Ветераны в РПЛ

В российском футболе немного ветеранов. Зато достаточно на одной позиции. Многим голкиперам по 35 лет – Акинфееву, Беленову и Гильерме. Годзюр еще старше. Но в поле тоже ватает игроков основы от тридцати пяти. Нобоа в 36 лет – лидер «Сочи», который рвется в еврокубки второй сезон подряд, один из самых важных хавбеков лиги.

Йокич, Сухов и Иванов играют за «Уфу», Кулаков – за «Урал», а Набабкин страхует основных игроков ЦСКА . На этом список тридцатипятилетних и старше завершается. Но если спустится на год ниже, то появляются Коченков, Козлов, Глушаков, Рыков, Кержаков, Джанаев, Попов, Луценко, Игнатьев и Шунин.