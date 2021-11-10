Акинфеев в воротах, Дзюба и Соболев в атаке. Сборная России, которая не поможет нам попасть на ЧМ-2022

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10 ноября 2021, 18:32

Выбрали травмы, отказы и плохую форму.

Каждый день поступают тревожные новости из расположения сборной России, связанные со здоровьем футболистов накануне решающих матчей отбора ЧМ -2022 против Кипра и Хорватии. Сегодня стало известно, что Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в ближайших встречах, полузащитник отправился восстанавливаться в расположение «Локомотива». «Соккер.ру» напоминает, что не только текущие травмы обедняют состав команды Карпина, по разным причинам за путевку на чемпионат мира будем биться без целой опытной и боеспособной команды.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Станислав Черчесов несколько раз пытался вернуться Акинфеева в сборную, признавался, что звонил перед Евро-2020. Виталий Кафанов, заступив на пост воспитателя вратарей в главной команде страны, тоже связывался с Игорем. И получил тот же ответ. Стоит ли уточнять, что вратаря ЦСКА хотели видеть не на скамейке запасных, а в воротах? Акинфеев и сейчас мог быть первым номером сборной России, если бы не твердое решение сосредоточиться на клубной карьере.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Фернандес хотел уйти из сборной сразу после ЧМ -2018, но доиграл до Евро-2020 и даже приехал на первый сбор под руководством Валерия Карпина, но получил травму в расположении национальной команды, что стало для него последней каплей. В середине сентября Марио объявил о завершении международной карьеры, а в октябре справа в защите у сборной России играл Алексей Сутормин, освоивший это амплуа по нужде. Лучший правый защитник страны вне игры.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Лучшие на сегодняшний день защитники готовы сыграть против Кипра и Хорватии, надеемся, повреждение Джикии окажется не слишком серьезным, и он не окажется в этой команде. По Семенову никто не плачет, но все-таки человек на протяжении двух лет играл в стартовом составе сборной, начинал в основе Евро-2020, а потом в одночасье вышел из употребления.

Илья Кутепов («Спартак»)

Пример Кутепова печален. Этот футболист отыграл в основе успешный ЧМ -2018, рядом с опытным Игнашевичем выглядел уверенно, по российским меркам Илья — классный защитник, который мог стать еще лучше за прошедшие с мундиаля 3.5 года. Но вдобавок к классу нужен еще спортивный менталитет и желание прогрессировать, убитое роскошной зарплатой в «Спартаке», где Кутепов чаще полировал лавку, чем играл. Кутепов — очередное обманутое ожидание.

Илья Самошников («Рубин»)

Здоровье Самошникова против тесных отношений со сборной России. Защитник «Рубина» мог войти в заявку на чемпионат Европы, но оказался за бортом из-за травмы, в сентябре сыграл против Хорватии, Кипра и Мальты, но октябрьский, а теперь и ноябрьский сборы пропускает, хотя на него точно рассчитывали.

Полузащитники

Магомед Оздоев («Зенит»)

Один из ключевых игроков сборной России при Станиславе Черчесове пока не имел возможности помочь новому тренерскому штабу, ведь полузащитник «Зенита» залечивает повреждение, полученное в первом туре РПЛ . А ведь Магомед подходит под игровой стиль Карпина, применение цепкому полузащитнику нашлось бы.

Далер Кузяев («Зенит»)

А вот тут безо всяких «бы»: Далер Кузяев стал олицетворением сборной России после смены тренерского штаба. Неутомимый хавбек выдавал потрясающий объем полезной работы, оказывался на разных участках поля и задавал темп. Увы, против Кипра и Хорватии Далер не сыграет. Травма не слишком серьезная, но участие в решающих схватках отбора исключено.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Прибыл в расположение сборной России с травмой голени, в общих занятиях участия не принимал и после дополнительного обследования был отправлен на лечение в расположение клуба. Таким образом, один из двух авторов голов в сентябрьском матче с Кипром не примет участия в новой встрече с островитянами. И матч с Хорватией, само собой, тоже пропустит.

Арсен Захарян («Динамо»)

Захарян принял участие в четырех матчах из пяти при Карпине, новый тренерский штаб доверял молодому динамовцу место в атаке. Арсен умеет создавать моменты, что подтверждает в матчах за клуб: Захарян — лучший ассистент Российской Премьер-Лиги. Еще одна серьезная потеря для сборной России, Жемалетдинов и Захарян могли стать важными опциями в атаке, но травмы выбили их из строя.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Сложно сказать, что выбило из строя Александра Соболева — новый контракт, смена тренера и прочие потрясения в «Спартаке» или какие-то события в личной жизни. Факт в том, что Валерий Карпин даже не включает спартаковца в расширенные списки и не рассматривает его в качестве кандидата в сборную России. А ведь Соболев умеет играть в футбол. Если бы всегда играл так, как во втором тайме против «Локомотива», был бы не только в заявке, но и на поле в главной команде страны.

Артем Дзюба («Зенит»)

У Дзюбы 7 голов и 3 ассиста в РПЛ , нападающий набрал форму после неубедительного старта сезона, однако в прошлом месяце отказался от вызова в сборную России, а во второй раз Карпин звать Артема не стал: