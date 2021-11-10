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Акинфеев в воротах, Дзюба и Соболев в атаке. Сборная России, которая не поможет нам попасть на ЧМ-2022

10 ноября 2021, 18:32
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
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Выбрали травмы, отказы и плохую форму.

Каждый день поступают тревожные новости из расположения сборной России, связанные со здоровьем футболистов накануне решающих матчей отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. Сегодня стало известно, что Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в ближайших встречах, полузащитник отправился восстанавливаться в расположение «Локомотива». «Соккер.ру» напоминает, что не только текущие травмы обедняют состав команды Карпина, по разным причинам за путевку на чемпионат мира будем биться без целой опытной и боеспособной команды.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Станислав Черчесов несколько раз пытался вернуться Акинфеева в сборную, признавался, что звонил перед Евро-2020. Виталий Кафанов, заступив на пост воспитателя вратарей в главной команде страны, тоже связывался с Игорем. И получил тот же ответ. Стоит ли уточнять, что вратаря ЦСКА хотели видеть не на скамейке запасных, а в воротах? Акинфеев и сейчас мог быть первым номером сборной России, если бы не твердое решение сосредоточиться на клубной карьере.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Фернандес хотел уйти из сборной сразу после ЧМ-2018, но доиграл до Евро-2020 и даже приехал на первый сбор под руководством Валерия Карпина, но получил травму в расположении национальной команды, что стало для него последней каплей. В середине сентября Марио объявил о завершении международной карьеры, а в октябре справа в защите у сборной России играл Алексей Сутормин, освоивший это амплуа по нужде. Лучший правый защитник страны вне игры.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Лучшие на сегодняшний день защитники готовы сыграть против Кипра и Хорватии, надеемся, повреждение Джикии окажется не слишком серьезным, и он не окажется в этой команде. По Семенову никто не плачет, но все-таки человек на протяжении двух лет играл в стартовом составе сборной, начинал в основе Евро-2020, а потом в одночасье вышел из употребления.

Илья Кутепов («Спартак»)

Пример Кутепова печален. Этот футболист отыграл в основе успешный ЧМ-2018, рядом с опытным Игнашевичем выглядел уверенно, по российским меркам Илья — классный защитник, который мог стать еще лучше за прошедшие с мундиаля 3.5 года. Но вдобавок к классу нужен еще спортивный менталитет и желание прогрессировать, убитое роскошной зарплатой в «Спартаке», где Кутепов чаще полировал лавку, чем играл. Кутепов — очередное обманутое ожидание.

Илья Самошников («Рубин»)

Здоровье Самошникова против тесных отношений со сборной России. Защитник «Рубина» мог войти в заявку на чемпионат Европы, но оказался за бортом из-за травмы, в сентябре сыграл против Хорватии, Кипра и Мальты, но октябрьский, а теперь и ноябрьский сборы пропускает, хотя на него точно рассчитывали.

Полузащитники

Магомед Оздоев («Зенит»)

Один из ключевых игроков сборной России при Станиславе Черчесове пока не имел возможности помочь новому тренерскому штабу, ведь полузащитник «Зенита» залечивает повреждение, полученное в первом туре РПЛ. А ведь Магомед подходит под игровой стиль Карпина, применение цепкому полузащитнику нашлось бы.

Далер Кузяев («Зенит»)

А вот тут безо всяких «бы»: Далер Кузяев стал олицетворением сборной России после смены тренерского штаба. Неутомимый хавбек выдавал потрясающий объем полезной работы, оказывался на разных участках поля и задавал темп. Увы, против Кипра и Хорватии Далер не сыграет. Травма не слишком серьезная, но участие в решающих схватках отбора исключено.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Прибыл в расположение сборной России с травмой голени, в общих занятиях участия не принимал и после дополнительного обследования был отправлен на лечение в расположение клуба. Таким образом, один из двух авторов голов в сентябрьском матче с Кипром не примет участия в новой встрече с островитянами. И матч с Хорватией, само собой, тоже пропустит.

Арсен Захарян («Динамо»)

Захарян принял участие в четырех матчах из пяти при Карпине, новый тренерский штаб доверял молодому динамовцу место в атаке. Арсен умеет создавать моменты, что подтверждает в матчах за клуб: Захарян — лучший ассистент Российской Премьер-Лиги. Еще одна серьезная потеря для сборной России, Жемалетдинов и Захарян могли стать важными опциями в атаке, но травмы выбили их из строя.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Сложно сказать, что выбило из строя Александра Соболева — новый контракт, смена тренера и прочие потрясения в «Спартаке» или какие-то события в личной жизни. Факт в том, что Валерий Карпин даже не включает спартаковца в расширенные списки и не рассматривает его в качестве кандидата в сборную России. А ведь Соболев умеет играть в футбол. Если бы всегда играл так, как во втором тайме против «Локомотива», был бы не только в заявке, но и на поле в главной команде страны.

Артем Дзюба («Зенит»)

У Дзюбы 7 голов и 3 ассиста в РПЛ, нападающий набрал форму после неубедительного старта сезона, однако в прошлом месяце отказался от вызова в сборную России, а во второй раз Карпин звать Артема не стал:

Мы надеялись на него в октябре. На прошлые матчи включили его в расширенный список. Он был не готов. Ну, окей. Хотя тогда надеялись. Сейчас уже не надеялись. Был ли хоть один человек в тренерском штабе, который сказал: давайте подумаем и позовём Дзюбу? Не было.

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vinyardrip
vinyardrip ответ Конь 666 (раскрыть)
11 ноября в 09:22
Про него вы так зря. Спам его испоганил, его растащило и он стал играть, ну типа на имени продавим, ваще парень-то очень даже. Да и спамовцы, как по мне, зря на максика шкнят... Впрочем и на селихова также было.. они думают нас 15 калек, так всех задавим.. Ну как бы.. Мечтать не вредно))
vinyardrip
vinyardrip ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 ноября в 09:14, ред.
Ну так он побил всеми уважаемого Веретенникова, чет не помню кланяния Олегу такого, без учета команды, может вас опять загазовали? я хз
vinyardrip
vinyardrip ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 ноября в 09:12
Вот с оздоевым, по-моему мнению не факт. Он злой, а большая часть команды бесхарактерная.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Kosmos58 (раскрыть)
10 ноября в 20:47
Надеюсь Валера тоже посмеётся и пригласит обоих
Kosmos58
Kosmos58 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
10 ноября в 20:44
Хорошая шутка!
25процентный клоун
25процентный клоун
10 ноября в 20:38, ред.
Добавил бы сюда Селихова, который сейчас объективно лучший кипер РПЛ, и Умярова, который дирежирует игрой, а армейских предателей и питерского не жаль
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 ноября в 19:52
Именно С КЕМ НЕ БЫВАЕТ, но сам факт появления такой сборной уже нонсенс. а по тому и реакция га неё у каждого своя., а перечисленные Вами игроки -- семечки.))) Для затравки. Здоровья, Удачи и всех благ.
tsk116
tsk116
10 ноября в 19:43
Наконец то убрали Оздоева. Хоть один плюс
Тёма Ветров
Тёма Ветров
10 ноября в 19:40
Это тот оздоев который не глядя через себя пасы в сторону своей штрафной отдает?
Конь 666
Конь 666 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 ноября в 19:34
И Соболев!)
112910415
112910415
10 ноября в 19:32
не будем оглядываться назад, смотрим вперёд !
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Рязань 062 (раскрыть)
10 ноября в 19:20
Артём Дзюба по-прежнему лучший нападающий нашей сборной в этом отборе. 4 гола забил Артём.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 ноября в 19:19
Семенов, Кутепов, Оздоев, Соболев и конечно Дзюба.!!! Даже не знаю или ржать, или измываться над таким предложением, или отнестись снисходительно. С кем не бывает!
Рязань 062
Рязань 062
10 ноября в 19:11
да надоели вы со своим дзюбой. сколько можно? с дзюбой , сборная вообще бы сейчас плелась на 4 месте в группе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 ноября в 18:43
Это сборная моей мечты, правда Дзюба лишний.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 ноября в 18:38
Вопрос с Дзюбой надеюсь окончательно закрыт. Поддерживаю тренерский штаб сборной России:
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