«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 12:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг», который состоится 20 ноября 2021 года

«Хоффенхайм»

Команда играет с переменным результатом и чередует победы с поражениями. Коллективу не хватает стабильности, чтобы набирать больше очков и находится выше в турнирной таблице. Тем не менее, «Хоффенхайм» расположился на 10 месте с 14 очками. Встреча с «РБ Лейпциг» обещает быть интересной и напряженной, ведь соперник пытается вернуться в лидирующую группу после провала на старте сезона.

06 ноября «Хоффенхайм» проиграл «Бохуму» (0:2), а 29 октября команда на своем поле без проблем обыграла «Герту» (2:0).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» кажется разрешил свои проблемы и оставил поражения в начале сезона. Сейчас команда демонстрирует стабильный футбол и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Коллективу уже удалось подняться на пятое место с 18 очками, однако это не тот результат, к которому стремятся футболисты. Клуб также имеет хорошую разницу мячей (23:11) и постарается ее только увеличивать с каждым поединком.

06 ноября «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Боруссию» Д (2:1), а 30 октября коллектив сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 4.21

Ничья – 4.23

Победит «РБ Лейпциг» – 1.819

Статистика

«РБ Лейпциг» не знает поражений уже шесть матчей во всех турнирах

«Хоффенхайм» выиграл четыре домашних матча подряд

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл три последние матча у «Хоффенхайма» на выезде

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.819. Гости находятся в отличной форме и очень стремятся вернуться в лидирующую группу. Предполагаем, что они смогут одержать важную выездную победу и набрать три очка.