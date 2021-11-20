«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг», который состоится 20 ноября 2021 года
«Хоффенхайм»
Команда играет с переменным результатом и чередует победы с поражениями. Коллективу не хватает стабильности, чтобы набирать больше очков и находится выше в турнирной таблице. Тем не менее, «Хоффенхайм» расположился на 10 месте с 14 очками. Встреча с «РБ Лейпциг» обещает быть интересной и напряженной, ведь соперник пытается вернуться в лидирующую группу после провала на старте сезона.
06 ноября «Хоффенхайм» проиграл «Бохуму» (0:2), а 29 октября команда на своем поле без проблем обыграла «Герту» (2:0).
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» кажется разрешил свои проблемы и оставил поражения в начале сезона. Сейчас команда демонстрирует стабильный футбол и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Коллективу уже удалось подняться на пятое место с 18 очками, однако это не тот результат, к которому стремятся футболисты. Клуб также имеет хорошую разницу мячей (23:11) и постарается ее только увеличивать с каждым поединком.
06 ноября «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Боруссию» Д (2:1), а 30 октября коллектив сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хоффенхайм» – 4.21
- Ничья – 4.23
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.819
Статистика
- «РБ Лейпциг» не знает поражений уже шесть матчей во всех турнирах
- «Хоффенхайм» выиграл четыре домашних матча подряд
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» выиграл три последние матча у «Хоффенхайма» на выезде
Прогноз
Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.819. Гости находятся в отличной форме и очень стремятся вернуться в лидирующую группу. Предполагаем, что они смогут одержать важную выездную победу и набрать три очка.