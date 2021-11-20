«Лацио» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 14:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Ювентус», который состоится 20 ноября 2021 года

«Лацио»

Под руководством Сарри клуб из Рима стал немного не похож на себя. В результатах пропала стабильность, а один яркий матч сменяется на малорезультативный с отрицательным результатом. На данный момент «Лацио» находится на пятом месте с 21 очком и от лидера его отделяют целых 11 пунктов. Матч с кризисным «Ювентусом» может стать хорошим шансом побороться за три очка и обрести уверенность на следующие встречи чемпионата Италии и Лиги Европы.

07 ноября «Лацио» уверенно разобрался с «Салернитаной» (3:0), а 30 разошелся миром в интересном поединке с «Аталантой» (2:2).

«Ювентус»

«Старая Синьора» вновь испытывает проблемы в чемпионате Италии. Команда выиграла только два матча из пяти последних и находится на восьмом месте с 18 очками в активе. Отставание от лидеров составило уже 14 пунктов, что является катастрофой для туринского клуба. В выездном матче с «Лацио» футболистам «Юве» придется очень непросто, но играть им придется исключительно на победу.

06 ноября «Ювентус» минимально обыграл «Фиорентину» (1:0), а 30 октября неожиданно проиграл на выезде «Вероне» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3.02

Ничья – 3.29

Победит «Ювентус» – 2.58

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ювентус» забивал в 14 из 15 последних выездных матчах во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» выиграл только один матч из десяти последних у «Ювентуса» на своем поле

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Оба коллектива имеют хорошие атакующие линии и вероятнее всего, порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей.