«Мальме» — «Зенит». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 ноября 2021, 15:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Мальме» — «Зенит», который состоится 23 ноября 2021 года

«Мальме»

Шведский клуб является абсолютным аутсайдером группы и практически не имеет шансов даже на третье место, которое позволит принять участие в плей-офф Лиги Европы. Для этого команде необходимо обыгрывать клуб из России в четыре мяча и больше. «Мальме» не набрал ни одного очка в группе и даже не был близок к такому результату. В чемпионате Швеции клуб идет на первом месте и опережает ближайшего соперника на одно очко.

20 ноября «Мальме» сыграл вничью с «Хеккеном» (2:2), а седьмого числа на выезде обыграл «Гетеборг» (2:0).

«Зенит»

«Зенит» разочаровал своих болельщиков тем, что снова не смог навязать борьбу за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Тем не менее, клуб является фаворитом в борьбе за третье место и может принять участие в Лиге Европы следующей весной. Питерский коллектив набрал три очка и может пополнить свой багаж в матче с абсолютным аутсайдером своей группы. В предстоящем поединке команде не сможет помочь основной вратарь и нападающий ввиду полученных травм в прошлых матчах.

19 ноября «Зенит» разгромил на своем поле «Нижний Новгород» (5:1), а седьмого числа разошелся миром с «Уралом» (0:0). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальме» – 4.2

Ничья – 3.68

Победит «Зенит» – 1.925

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Зенита» завершились тоталом больше 4.5 мячей

«Мальме» выиграл только четыре домашних матча из десяти за последнее время

«Зенит» выиграл только один матч из последних семи на выезде

Четыре из шести последних матчей «Мальме» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Шведский коллектив не способен достойно противостоять соперникам по группе и клуб из Санкт-Петербурга тому не исключение. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этом матче и займут третье место в группе.