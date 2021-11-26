«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия» Д, который состоится 27 ноября 2021 года
«Вольфсбург»
После серии неудач «Вольфсбург» вновь стал стабильно набирать очки и вернулся на шестую позицию, имея в активе 20 очков. Команда несколько дней назад проиграла важный матч Лиги Чемпионов и теперь имеет шансы только на плей-офф Лиги Европы. Матчи против клуба из Дортмунда очень сложно даются коллективу, поэтому болельщики могут ожидать напряженной борьбы. В матче команде не смогут помочь четыре травмированных футболиста.
23 ноября «Вольфсбург» проиграл «Севилье» в Лиге Чемпионов, а 20 числа в Бундеслиге разошелся миром с «Арминией» (2:2).
«Боруссия» Д
Без своего главного норвежского бомбардира, «Боруссия» Д уже успела вылететь из Лиги Чемпионов и теперь примет участие в Лиге Европы спустя несколько лет. В чемпионате Германии у клуба дела идут гораздо лучше. Команда идет на втором месте и всего на один пункт отстает от «Баварии» перед стартом очередного тура. Большой проблемой в команде является большое количество травмированных футболистов кроме Холланда.
24 ноября «Боруссия» Д проиграла на выезде «Спортингу» в Лиге Чемпионов (1:3), а 20 числа обыграла на своем поле «Штутгарт» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вольфсбург» – 2.98
- Ничья – 3.38
- Победит «Боруссия» Д – 2.56
Статистика
- «Боруссия» Д выиграла только пять матчей из десяти последних встреч, а в пяти потерпела поражения
- «Вольфсбург» проиграл пять последних матчей «Боруссии» Д на своем поле
- Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Боруссия» Д проиграла четыре матча из последних пяти на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.56. «Шмелям» необходимо забыть еврокубковую неудачу и продолжить бороться за чемпионство в Германии. Предполагаем, что гости одержат победу, несмотря на то, что у их оппонента был на один день восстановления больше.