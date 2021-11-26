«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 ноября 2021, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия» Д, который состоится 27 ноября 2021 года

«Вольфсбург»

После серии неудач «Вольфсбург» вновь стал стабильно набирать очки и вернулся на шестую позицию, имея в активе 20 очков. Команда несколько дней назад проиграла важный матч Лиги Чемпионов и теперь имеет шансы только на плей-офф Лиги Европы. Матчи против клуба из Дортмунда очень сложно даются коллективу, поэтому болельщики могут ожидать напряженной борьбы. В матче команде не смогут помочь четыре травмированных футболиста.

23 ноября «Вольфсбург» проиграл «Севилье» в Лиге Чемпионов, а 20 числа в Бундеслиге разошелся миром с «Арминией» (2:2).

«Боруссия» Д

Без своего главного норвежского бомбардира, «Боруссия» Д уже успела вылететь из Лиги Чемпионов и теперь примет участие в Лиге Европы спустя несколько лет. В чемпионате Германии у клуба дела идут гораздо лучше. Команда идет на втором месте и всего на один пункт отстает от «Баварии» перед стартом очередного тура. Большой проблемой в команде является большое количество травмированных футболистов кроме Холланда.

24 ноября «Боруссия» Д проиграла на выезде «Спортингу» в Лиге Чемпионов (1:3), а 20 числа обыграла на своем поле «Штутгарт» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.98

Ничья – 3.38

Победит «Боруссия» Д – 2.56

Статистика

«Боруссия» Д выиграла только пять матчей из десяти последних встреч, а в пяти потерпела поражения

«Вольфсбург» проиграл пять последних матчей «Боруссии» Д на своем поле

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Боруссия» Д проиграла четыре матча из последних пяти на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.56. «Шмелям» необходимо забыть еврокубковую неудачу и продолжить бороться за чемпионство в Германии. Предполагаем, что гости одержат победу, несмотря на то, что у их оппонента был на один день восстановления больше.